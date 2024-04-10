Sakarya, Düzce, Bolu, Bartın, Karabük ve Zonguldak\'ta Bayramlaşma Törenleri

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Sakarya, Düzce, Bolu, Bartın, Karabük ve Zonguldak'ta kent protokolünün yoğun katılımıyla Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma törenleri yapıldı.

Sakarya Valiliği ve Büyükşehir Belediyesince Ormanpark'ta düzenlenen programda, Vali Yaşar Karadeniz ve Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, katılımcıların bayramını kutladı.

Yoğun katılımla gerçekleşen bayramlaşma sonrası çeşitli ikramlar verildi. Protokol üyeleri, tören sonunda hatıra fotoğrafı çektirdi.

Programa AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, AK Parti Sakarya milletvekilleri Lütfi Bayraktar, Çiğdem Erdoğan, Ali İnci, Ertuğrul Kocacık, Murat Kaya, MHP Grup Başkanvekili ve Sakarya Milletvekili Muhammed Levent Bülbül, Garnizon Komutanı Piyade Albay Ramazan Sedat Baş, Cumhuriyet Başsavcısı Osman Köse, Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamza Al, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, ilçe belediye başkanları, siyasi ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, oda başkanları, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

Düzce

Düzce Valisi Selçuk Aslan, Ramazan Bayramı dolayısıyla Prof. Dr. Erol Güngör Kültür Merkezi'nde düzenlediği davette kent protokolüyle bayramlaştı.

AK Parti Düzce Milletvekili Ercan Öztürk ve CHP Düzce Milletvekili Talih Özcan'ın da katıldığı programa, siyasi partilerin il başkanları, kurum müdürleri, çalışanları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri hazır bulundu.

Vali Aslan, bayramlaşmada yaptığı konuşmada, ramazan ayının ardından kavuştukları bayramı hep birlikte idrak ettiklerini söyledi.

Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde milletin, yerelde insanlara hizmet edecek adaylar arasından tercihte bulunduğunu anımsatan Aslan, seçimlerin geride bırakılması, kırgınlık ve dargınlıkların yaşanmaması gerektiğini dile getirdi.

Bolu

Bolu'da Solmaz- Ahmet Baysal Öğretmenevi'nde gerçekleştirilen bayramlaşmaya Vali Erkan Kılıç, MHP Bolu Milletvekili İsmail Akgül, Belediye Başkan Vekili Süleyman Can, İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, İl Jandarma Komutanı Albay Mehmet Avcı, kurum müdürleri, siyasi partilerin temsilcileri, şehit ve gazi aileleri ile vatandaşlar katıldı.

İl Müftüsü Hüseyin Demirtaş'ın dua yapmasının ardından konuşan Kılıç, tüm İslam aleminin bayramını kutladı.

Bayramların birlik ve beraberlik duygularının zirveye çıktığı günler olduğuna değinen Kılıç, bu bayramda da herkesin birlik olarak Bolu'nun geleceği için çalışması gerektiğini ifade etti.

Kılıç, daha sonra Bahçelievler Polis Merkezi'nde ve İl Jandarma Komutanlığı'nda emniyet mensupları ve askeri personelle bayramlaştı.

Karabük

Karabük'te kent protokolü, siyasi parti temsilcileri ve şehir sakinlerinin katılımıyla bayramlaşma töreni gerçekleştirildi.

Valilikte düzenlenen programda, Vali Mustafa Yavuz, AK Parti Karabük milletvekilleri Cem Şahin ve Durmuş Ali Keskinkılıç, Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Hasan Köse, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay İsmail Gökcek, katılımcıların bayramını kutladı.

İkramların ardından hatıra fotoğrafı çekilen programa, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşlarının yöneticileri, gaziler ve kent sakinleri katıldı.

Bartın

Bartın'da Millet Konağı'nda düzenlenen bayramlaşma töreninde, Vali Nurtaç Arslan tebrikleri kabul etti.

Törene AK Parti Bartın Milletvekili Yusuf Ziya Aldatmaz, Garnizon Komutanı Deniz Kıdemli Albay Erkan Şahin, Belediye Başkanı Rıza Yalçınkaya, daire müdür ve amirleri, siyasi partilerin temsilcileri de katıldı.

Daha sonra Vali Arslan ve beraberindekiler, İl Jandarma Komutanlığı, İl Garnizon Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü, Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi ve 112 Acil Çağrı Merkezi ile itfaiye personeline bayram ziyaretleri gerçekleştirdi.

Zonguldak

Zonguldak'ta kent protokolünün katılımıyla Polisevi'nde düzenlenen programda Vali Osman Hacıbektaşoğlu ve Zonguldak Belediye Başkanı Tahsin Erdem, katılımcıların bayramını kutladı.

Hacıbektaşoğlu, burada yaptığı konuşmada, nice bayramlara sağlıkla ve sevdiklerimizle erişmeyi Allah'tan dileyerek, "Allah ibadetlerimizi ve dualarımızı kabul etsin. Zonguldak'ta afetler gibi birçok şey yaşadık. En son seçim atmosferi yaşadık. Kazasız belasız onu da atlattık. Bu, Türkiye'de ve şehrimizde demokrasi seviyesi olgunluğunu bir kez daha gösterdi." dedi.

Yoğun katılımla gerçekleşen ve çeşitli ikramların verildiği bayramlaşma programı sonrası protokol üyeleri, hatıra fotoğrafı çektirdi.