Sakarya ve çevre illerde Çanakkale Deniz Zaferi'nin 111. yılı dolayısıyla törenler düzenlendi

18.03.2026 12:37
Sakarya, Kocaeli, Bolu, Düzce, Karabük ve Zonguldak'ta 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 111. yıl dönümü dolayısıyla törenler düzenlendi.

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde yer alan Sakarya Şehitliği'ndeki törene, Vali Rahmi Doğan, Garnizon Komutan Vekili Piyade Albay Ramazan Sedat Baş, Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Sakarya Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uğurlu, İl Jandarma Komutanı Albay Hasan Erbağ, İl Emniyet Müdürü Mehmet Ömür Saka, vali yardımcıları, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

Doğan, Baş ve Alemdar tarafından Şehitlik Anıtı'na çelenk bırakıldı. Saygı duruşunda bulunulmasının ardından askerler saygı atışı yaptı, İstiklal Marşı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajı okundu.

Şehitlik Anı Defteri'ni imzalayan Vali Doğan, yaptığı konuşmada, Çanakkale Zaferi'nin 111. yıl dönümünde şehitleri rahmet, minnet ve hürmetle yad ettiklerini belirterek, "Çanakkale'nin adsız kahramanları, mübarek kanlarıyla bayrağımızı bayrak, toprağımızı vatan yapan, milletimizin kutsalını, şerefini ve itibarını korurken destanlaşarak rahmet dualarımızın en sevgilisi olan şehitlerimizin muazzez hatıraları önünde saygıyla eğiliyoruz. Ruhları şad, mekanları cennet olsun." dedi.

Kur'an-ı Kerim'in okunması ve dua edilmesinden sonra mezarlara karanfil bırakıldı.

Kocaeli

Kocaeli'de Bağçeşme Şehitliği'ndeki törende, protokol üyelerinin çelenk sunumunun ardından Mühendis Yüzbaşı Işıl Erdem, günün anlam ve önemini anlatan konuşma yaptı.

Saygı duruşunda bulunulması, saygı atışı yapılması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam eden programda, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dua edilmesinin ardından şehitlerin kabirlerine karanfil bırakıldı.

Vali İlhami Aktaş, Deniz Eğitim Öğretim Garnizon Komutanı Tuğamiral Selçuk Akarı ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Berna Abiş, Şehitlik Anı Defteri'ni imzaladı.

Törene, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcısı Semih Akgün, İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, İl Jandarma Komutanı Murat Bozkurt, AK Parti İl Başkanı Şahin Talus, MHP İl Başkanı Kamil Akın, CHP İl Başkanı Erdem Arcan, İl Müftüsü Mehmet Sönmezoğlu, gaziler, askeri personel ve öğrenciler katıldı.

Bolu

Bolu'da Garnizon Şehitliği'nde düzenlenen törende, Vali Abdulaziz Aydın, Bolu 2. Komando Tugay Komutanı ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Emrullah Öztürk, Bolu Belediye Başkan Vekili Mehmet Tuna Özcan tarafından Şehit Anıtı'na çelenk sunuldu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından askerler saygı atışı yaptı. Şehitlik Anı Defteri'ni imzalayan Vali Aydın'ın konuşmasının ardından Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Anma programı, Vali Aydın ve protokol üyeleri tarafından şehit mezarlarına karanfil bırakılmasıyla sona erdi.

Törene, Bolu Milletvekili İsmail Akgül, daire müdürleri, STK'ler, şehit yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Düzce

Düzce Şehitliği'ndeki törene, Vali Mehmet Makas, Belediye Başkan Vekili Hasan Günden, Garnizon Komutanı Abdulvahap Bozkurt, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Mustafa Tetik, İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Düzce Şubesi Başkanı Abdullah Markuş, gaziler, şehit yakınları, askeri erkan ve vatandaşlar katıldı.

Şehitliğe çelenk sunumunun ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Kur'an-ı Kerim tilaveti sonrası şehitler için İl Müftüsü Osman Aydın tarafından dua edildi.

Şeref defterini imzalayan Vali Makas, "Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Çanakkale'de imanla, cesaretle ve sarsılmaz bir vatan aşkıyla mücadele eden kahraman ecdadımız, Türk milletinin esareti kabul etmeyeceğini bütün dünyaya ilan etmiştir." dedi.

Tören, askerlerin saygı atışı yapması ve şehit kabirlerine çiçek bırakılmasının ardından sona erdi.

Karabük

Karabük'te 5000 Evler Şehitliği'nde düzenlenen törende, Vali Oktay Çağatay, Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya ile şehit ve gazi dernekleri temsilcileri tarafından Şehitlik Anıtı'na çelenk sunuldu.

Saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı'nın okunduğu programda, askeri tören mangası tarafından saygı atışı yapıldı. Törende, günün anlam ve önemini belirten konuşmalar yapıldı, şiirler okundu, dua edildi, şehit mezarlarına karanfil bırakıldı.

Zonguldak

Zonguldak Şehitler Anıtı önünde düzenlenen törende, protokol üyelerinin çelenk sunumunun ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Törene, Vali Osman Hacıbektaşoğlu, Zonguldak Belediye Başkanı Tahsin Erdem ile Şehit Aileleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mustafa Yorulmaz'ın yanı sıra il protokolü, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Yorulmaz'ın günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptığı törende Hacıbektaşoğlu, Şehitlik Anı Defteri'ni imzaladı.

Tören sonrasında Hacıbektaşoğlu ve beraberindekiler, Şehit Aileleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğine ziyarette bulundu.

Anma programı kapsamında protokol üyelerince şehit mezarlarına karanfil bırakıldı, Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildi.

Kaynak: AA

