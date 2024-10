Samsun Teknik Hava Aracı Bakım Merkezi Kuruldu

Güncel

Samsun Üniversitesince (SÜ) kurulan Samsun Teknik Hava Aracı Bakım ve Onarım Merkezi, (Samsun Teknik) hava aracı bakım-onarım teknisyeni ile CNC ve kaynak operatörü yetiştiriyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) tarafından yürütülen "Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı" kapsamında Samsun Üniversitesi Ballıca Kampüsü'nde geçen yıl Samsun Teknik Hava Aracı Bakım ve Onarım Merkezi kuruldu.

Merkezde, ulusal ve uluslararası düzeyde ihtiyaç duyulan insan kaynağı için nitelikli hava aracı bakım-onarım teknisyeni, CNC ve kaynak operatörü yetiştiriliyor.

Samsun Teknik'e, geçen yıl kayıt olan 10 öğrenciyle bu yıl başlayan 6 genç, 2 bin 400 saatlik eğitimin ardından temmuz ayında mezun olacak.

Rektör Prof. Dr. Mahmut Aydın, AA muhabirine, Samsun Teknik'in, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca 2022'de verilen 10 milyon liranın üzerindeki mali kaynakla kurulduğunu söyledi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile eski Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'a teşekkür eden Aydın, merkezin havacılıkla ilgili önemli bir merkez olduğunu belirtti.

Aydın, "Üniversitemiz 2018'de kurulduğunda burayı bir havacılık kampüsü yapmak istedik. Ondan dolayı uçuş okulumuz ve Özdemir Bayraktar Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültemiz vardı. Bunun yanında uçak bakım-onarım bölümü de vardı. 'Hem bu birimlerin teknik imkanlarını artıralım hem de sektöre ilave uçak teknisyeni yetiştirelim' dedik. Yani özel sektörle işbirliği imkanlarını da geliştirmek için bu merkezi kurduk." dedi.

Samsun Teknik'te, türbinli uçaklarda bakım teknisyeni yetiştirmek için tüm eğitim setinin mevcut olduğuna da dikkati çeken Aydın, şöyle devam etti:

"Şu anda 16 öğrenciye 2 bin 400 saatlik bir teknisyenlik eğitimi veriyoruz. Bu öğrenciler eğitimlerini tamamladıklarında ki ilk 10'u geçen yıl başlamıştı, onlar bu yaz inşallah temmuz gibi mezun olacaklar. Mezun olduktan sonra modüller eğitimlerini, stajlarını yapıp B1 ve B2 yetkisine sahip olacaklar. Bu şu anlama geliyor. Rahat bir şekilde her tarafta uçak teknisyeni olarak görev yapabilecekler. Tabii ülkemizde hem pilot ihtiyacı hem de teknisyen ihtiyacı had safhada. Sadece ülkemizde değil dünyada had safhada. Onun için belki gelecek 30 yılda, 40 yılda hatta 50 yılda bu mesleklerin önünün son derece açık olduğunu görüyoruz. İnşallah daha fazla reklamını, duyurusunu yaparak daha fazla öğrenciyi buraya çekmek suretiyle bunun yaygınlığını artırmayı hedefliyoruz."

Merkeze başvuran öğrencilerin ücretli eğitim aldığını belirten Aydın, "Ücretli olarak gelenler, 2 bin 400 saatlik eğitimi kendileri tercih ediyorlar. Yani duyurular üzerine biz kendilerini inceliyoruz. Buna uygun mu, değil mi, altyapısı buna uygun mu bakılıyor. Eğer karar veriliyorsa alınmasına, bizle bir sözleşme imzalıyorlar ve ücretli olarak başlıyorlar. Şu ana kadarki ücreti 12 bin avro bu eğitimin. Proje kapsamında şu andaki 16 öğrencimiz bu eğitimi yüzde 50 fiyatıyla alıyorlar. Tamamladıklarında da inşallah gerekli modüller sınavlarını geçtikten sonra B1 yetkisini alarak teknisyen olarak hayata başlayacaklardır." diye konuştu.

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mehlika Dicle ise Sanayi Teknoloji Bakanlığınca 11 ilde uygulanan Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı kapsamında Samsun'da 8 projeye destek verdiklerini belirtti.

Proje çerçevesinde Samsun Teknik Hava Aracı Bakım ve Onarım Merkezi projesine destek verdiklerini dile getiren Dicle, "Samsun'un ekonomisi için önem arz eden sektörlerde yaptığımız güzel projelerimiz oldu. Yeni projeleri de bakanlığımıza gönderdik. Yeni projelerin şehrimizde hayata geçmesi yönünde çalışmalarımız devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Dicle, şunları kaydetti:

"Samsun Teknik, ilk mezunlarını 2025'te verecek. Arkadaşlarımızın staj yapmasına sonra da istihdamına vesile olacağız. Şimdi içinde bulunduğumuz mekan da aslında çok kıymetli biliyorsunuz. Tütün hangarlarındayız. Samsun'un ekonomisi açısından önem arz eden bir mekan burası. Samsun'un tarihi, Samsun'un ekonomisi için yepyeni bir sektöre yön veriyor burada. Havacılık sektörünün ülkemizdeki önü çok açık. Gelişmeye açık bir sektör, havacılık sektörü. Samsun Üniversitesine ben bu anlamda teşekkür etmek istiyorum hem programımıza gösterdiği ilgi hem de projenin sürdürülebilirliğini sağlaması noktasında verdikleri destekten dolayı. Proje ekibine de teşekkür ederim. Çünkü bu projeleri sadece sunmak veya bu projelerin sadece olması yetmiyor. Sonrasında ekipteki arkadaşlar ve rektör hocamızın sahiplenmesiyle projenin devamı sağlanıyor."

Samsun Teknik öğrencisi Alihan Alan da küçüklükten bu yana havacılık sektöründe çalışma hayali olduğunu belirterek, "Çok istiyordum. Geldim, buradayım şu anda. Şu an zevkli geçiyor. Teknik derslerin başlamasını bekliyoruz." dedi.

Öğrencilerden Zehra Atan ise "Geleceği çok açık ve kadın teknisyen olmanın güzel olduğunu düşünüyorum. Farklılık olduğunu düşünüyorum. Arkadaşımdan öğrendim ve bana çok mantıklı geldi. Bu yüzden tercih ettim. Ben burada tek kadın öğrenciyim ve diğer kadın öğrencilerimizi de buraya bekliyorum. Geleceğimiz için önemli." diye konuştu.