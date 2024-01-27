Sanayi ve Teknoloji Bakanı: Yüksek teknolojili yatırımlarla verimlilik düzeyini artırıyoruz

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Yüksek teknolojili ve katma değer odaklı yatırımlara sağladığımız uygun maliyetli finansmanla firmalarımızın verimlilik düzeylerini artırırken, ülkemizdeki katma değerli üretimi güçlendirmeye yönelik adımlarımızı sürdürüyoruz." dedi.

Bilişim Vadisi'nde düzenlenen "9. Verimlilik Proje Ödül Töreni"nde konuşan Kacır, teknolojik ilerleme ve dijital dönüşümün yeni bir çağın kapılarını açtığını, dördüncü sanayi devrimine tanık olunan süreçte uluslararası düzenin yeniden şekillendiğini söyledi.

Kacır, bilim ve teknolojideki hızlı gelişmelerin ülke ekonomilerinin tüm dinamiklerinde sarsıcı etkilere neden olduğuna işaret ederek, küresel rekabette var olmanın yolunun verimliliği sürekli artırmaktan geçtiğini belirtti.

Müreffeh bir geleceğin temelinde verimlilik, verimliliğin temelinde ise dijital dönüşüm ve yenilikçi teknolojilerin olduğunu ifade eden Kacır, dijital ve yeşil dönüşümü, verimliliği ve rekabetçiliği artıran, istikrarlı büyümeye hız kazandıran önemli fırsatlar olarak gördüklerini dile getirdi.

Kacır, işletmelerde verimliliğin artırılması ve dijital dönüşüm süreçlerinin hızlandırılması adına "model fabrikaları" hayata geçirdiklerini, model fabrikalarda işletmelerle birlikte dijital dönüşüm, sürekli iyileştirme, yalın üretim gibi alanlarda eğitim ve danışmanlık hizmetleri sunduklarını, destek sağlanan işletmelerde önemli düzeyde performans artışlarına tanık olduklarını anlattı.

Verimlilikte yüzde 76'ya, üretimde yüzde 140'a varan artışın yanı sıra ürün maliyetinde yüzde 18 tasarruf sağladıklarını dile getiren Kacır, "Elde edilen rakamlar, gelecek adına bizleri umutlandırıyor. Önümüzdeki dönemde de 8 olan model fabrika sayımızı 14'e çıkarmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Öte yandan işletmelerimizi destekleyecek yeni programları birer birer hayata geçiriyoruz. Bildiğiniz üzere KOSGEB bünyesinde Yalın Dönüşüm Desteği'ni duyurduk. Bu destekle işletmelerimizin yalın uygulamalara ilişkin sorun ve ihtiyaçlarını belirliyoruz, yol haritalarını oluşturuyor ve kabiliyetlerinin artırılmasına katkı sağlıyoruz." ifadesini kullandı.

"Organize Sanayi Bölgelerini yeşil ve sürdürülebilir üretim alanlarına dönüştürüyoruz"

Türkiye sanayisini dijital dönüşümle daha rekabetçi hale getirdiklerini belirten Kacır, Dünya Bankası ile hayata geçirdikleri 450 milyon dolarlık kaynağa sahip "Türkiye Yeşil Sanayi Projesi" ile sanayicilerin, girişimcilerin ve KOBİ'lerin yeşil dönüşümünü gerçekleştirerek verimlilik ve rekabetçiliklerine güç kattıklarını, Organize Sanayi Bölgelerini ise yeşil ve sürdürülebilir üretim alanlarına dönüştürdüklerini söyledi.

Dünya Bankası ile "Türkiye OSB Projesi"ni başlattıklarını belirten Kacır, şöyle devam etti:

"OSB'lerimizin verimliliğini, çevresel sürdürülebilirliğini ve rekabet gücünü artırmak üzere Dünya Bankası ile 300 milyon dolar bütçeli Türkiye OSB Projesi'ni başlattık. Sanayimizin yeşil dönüşümü kapsamında, 6 öncelikli sektörde, enerji verimliliği, kaynakların etkin kullanımı, iş süreçlerinin optimizasyonu dahil yeşil dönüşüme ışık tutacak Yeşil Büyüme Teknoloji Yol Haritalarını ilan ettik. İnovasyonu ve katma değeri yüksek üretimi önceleyen adımları atarken bir yandan da iş gücü verimliliğimizi yükseltecek ve nitelikli insan kaynağımızı güçlendirecek programları hayata geçiriyoruz. Son 22 yılda TÜBİTAK ile verimlilik uygulamalarının geliştirilmesine yönelik 2 bin 500'ün üzerindeki projeye 10 milyar liraya yakın destek sağladık."

Kacır, üniversite-sanayi işbirliğiyle "Sektör Kampüste" programlarıyla 89 firmayı, 83 üniversiteyle eşleştirdiklerini, program kapsamında 10 binden fazla üniversite öğrencisinin yapay zeka, endüstride dijital dönüşüm ve ileri imalat uygulamaları gibi alanlarda en güncel bilgileri sektör profesyonellerinden öğrendiğini anlattı.

Bakan Kacır, 81 ilde kurdukları "DENEYAP Teknoloji Atölyeleri" ile düzenledikleri TEKNOFEST'ler ile insan kaynağını erken yaşlardan itibaren inovasyona, dijital dönüşüme hazırladıklarını, Ekol 42 okulları ile yeni nesil yazılımcıları ileri teknolojileri geliştirmek ve şekillendirmek üzere yetiştirdiklerini ifade etti.

"Verimlilik alanında uluslararası işbirliklerinin kritik öneme sahip olduğunun bilincindeyiz"

Verimlilik alanında uluslararası işbirliklerinin kritik öneme sahip olduğunun bilincinde olduklarını söyleyen Kacır, şöyle konuştu:

"8,2 milyar avro bütçeli Dijital Avrupa Programı'na katılım sağlayarak Avrupa Birliği ile stratejik bir işbirliği kurduk. Bu program, Yüksek Başarımlı Hesaplama ve Yapay Zeka gibi alanlarda önemli altyapıların kurulumuna ve insan kaynağının yetiştirilmesine finansman sağlayacak. Asya Verimlilik Teşkilatı ile aktif olarak rol aldığımız projelerde verimlilik alanındaki tecrübe ve birikimimizi geliştiriyoruz. Yakın zamanda hayata geçirdiğimiz bir diğer uygulama da Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi uygulaması. Uygulamayla katma değeri yüksek ürünleri üretmek isteyen yatırımcılara uzun vadeli ve uygun koşullarda yatırım kredisi desteğini de Türkiye Cumhuriyet Merkez Banka'mız ile birlikte sağlıyoruz. Teknoloji ve strateji değerlendirmesi yapacağımız, 1 milyar lira ve üzeri düzeyde yatırım projeleri için 284 üründen oluşan Stratejik Öncelikli Ürün Listesi'ni ve 261 başlıktan oluşan Teknoloji Alanları Listesi'ni kamuoyuyla paylaştık. Yüksek teknolojili ve katma değer odaklı yatırımlara sağladığımız uygun maliyetli finansmanla firmalarımızın verimlilik düzeylerini artırırken, ülkemizdeki katma değerli üretimi güçlendirmeye yönelik adımlarımızı sürdürüyoruz."

Kacır, 700'ün üzerinde telif eserin bulunduğu Dijital Verimlilik Kütüphanesi'nde yer alan kongre, konferans ve sempozyum kitaplarını, araştırma ve inceleme sonuçlarını, farklı sektörlerin rapor ve kılavuzlarını uzmanların hizmetine sunduklarını belirterek şunları kaydetti:

"2014 yılından bu yana her yıl düzenlediğimiz Verimlilik Proje Ödülleri'nde verimliliği odak noktasına koyan firmalarımızı ödüllendirirken, iyi uygulama örneklerini yaygınlaştırmayı amaçlıyoruz. 2023 Verimlilik Proje Ödülleri yarışmamızın şampiyon projelerini ilan edecek, bu projeleri geliştiren işletmelerimizin ödüllerini takdim edeceğiz. 2014 yılında 150 projeyle başlayan yarışmamıza bu yıl 596 proje başvurusu alınmış olması, sadece verimlilik bilincinin Türkiye'nin dört bir köşesine yayılmış olmasının göstergesi değil, aynı zamanda yerli ve milli üretim konusunda yüksek farkındalığa ulaştığımızın da bir yansımasıdır. Başvurusu alınan projeler 'Ön Değerlendirme', 'Yerinde İnceleme' ve 'Nihai Puanlama' aşamalarından geçtiler. Nihayetinde, 12 kategoride en yüksek puanları alarak finale kalan 74 proje arasından 35 projenin ödüllendirilmesine karar verdik. Ödüle hak kazansınlar ya da kazanmasınlar, yarışmamıza başvuru yapan bütün işletmelerimizi tebrik ediyor, verimlilik odaklı yeni projeler üretmek için azimle çalışmalarını temenni ediyorum. 2023 Yılı Verimlilik Proje Ödülleri sürecinde emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Burada yine sizlerin huzurunda bir ilki gerçekleştiren ve halihazırda Uluslararası Uzay İstasyonu'nda Türkiye'nin ilk insanlı uzay bilim misyonuna yönelik 13 farklı bilimsel deneyi 14 gün içinde yüksek bir verimlilikle gerçekleştiren Alper Gezeravcı'ya da selamlarımı gönderiyorum."

Daha sonra Bakan Kacır ile projelere destek olan kurum ve kuruluşların başkanları, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Stratejik Araştırmalar ve Verimlilik Genel Müdürlüğü tarafından ödüle değer görülen 35 proje sahibi küçük, orta ve büyük ölçekli firmalara ödüllerini verdi.

Bu sırada sahnede olan Bakan Kacır, "Temel hocamız (TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil) sahnede olduğuna göre onu bir ödül alıp bırakamayız. Herkes KAAN'ın kanatlanacağı tarihi duymak istiyor." dedi. Kotil de Kacır'a "Sayın Bakanım, uçağın yer testlerini yapıyoruz. Çok yakında inşallah." karşılığını verdi.

Ödül törenine, Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Stratejik Araştırmalar ve Verimlilik Genel Müdürü Abdullah Başar, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, Bilişim Vadisi Genel Müdürü Erkam Tüzgen ve davetliler katıldı.