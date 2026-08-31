Sanayide verimsiz basınçlı hava sistemleri ihracatı nasıl etkiliyor? Uzmanı anlattı

Avrupa'da enerji maliyetleri ve karbon emisyonlarına yönelik düzenlemeler üretim sektörünü yeniden şekillendirirken, sanayi tesislerinde uzun yıllardır göz ardı edilen basınçlı hava sistemleri de yeniden gündeme geliyor. Uzmanlara göre birçok fabrikada kullanılan kompresör sistemlerindeki verimsizlikler yalnızca enerji tüketimini artırmakla kalmıyor, aynı zamanda ihracatçı firmaların küresel rekabet gücünü de doğrudan etkiliyor.

Basınçlı hava sistemleri üzerine çalışan Revindus’un kurucusu Mustafa Uslu, özellikle enerji maliyetlerinin üretim giderleri içindeki payının yükseldiği mevcut dönemde, kompresör performansının doğru ölçülmesi ve test edilmesinin stratejik önem kazandığını belirtiyor.

"Görünmeyen maliyetler rekabet gücünü zayıflatıyor"

Sanayi tesislerinde basınçlı hava sistemlerinin çoğu zaman üretim hattının arka planında kaldığını ifade eden Uslu, bu nedenle oluşan enerji kayıplarının fark edilmesinin zorlaştığını, "Birçok işletmede kompresör sistemleri yıllarca çalışıyor ancak performanslarının ne kadar verimli olduğu düzenli olarak analiz edilmiyor. Oysa basınçlı hava sistemlerinde yaşanan küçük verim kayıpları bile yıllık enerji faturalarında ciddi maliyetlere dönüşebiliyor. Özellikle ihracat yapan firmalar açısından bu durum fiyat rekabetini doğrudan etkileyen bir unsur haline geliyor" diyerek ifade ediyor.

Avrupa'da karbon baskısı artıyor

Avrupa Birliği'nin sürdürülebilirlik politikaları ve karbon ayak izi odaklı düzenlemelerinin üretim süreçlerini yeniden şekillendirdiğini belirten uzmanlar, enerji verimliliğinin artık yalnızca çevresel bir konu değil, aynı zamanda ticari bir zorunluluk haline geldiğine dikkat çekiyor.

2023 yılında Ankara'da düzenlenen uluslararası girişimcilik yarışması Pitch Challenge'da 50’den fazla kurumu geride bırakarak birincilik ödülüne layık görülen Mustafa Uslu’ya göre ihracatçı şirketlerin önümüzdeki dönemde yalnızca üretim kapasitesiyle değil, enerji verimliliği performanslarıyla da değerlendirileceği bir döneme giriliyor.

"Bugün birçok üretici maliyet avantajı sağlamaya çalışırken ham madde veya iş gücü maliyetlerine odaklanıyor. Ancak enerji verimliliği tarafında yapılacak iyileştirmeler de aynı derecede önemli. Basınçlı hava sistemleri bu noktada en büyük fırsat alanlarından biri olarak öne çıkıyor" değerlendirmesinde bulundu.

Test süreçleri kritik rol oynuyor

Uzmanlara göre kompresörlerin gerçek performanslarının doğru şekilde ölçülememesi, verimsiz çalışan sistemlerin uzun süre fark edilmeden kullanılmasına neden olabiliyor.

Basınçlı hava teknolojileri alanında faaliyet gösteren Revindus da son yıllarda bu alandaki test ve ölçüm teknolojilerine odaklanan şirketler arasında yer alıyor. Şirketin geliştirdiği tam otomatik kompresör test sistemi, uluslararası basınçlı hava sektörünün önde gelen yayınlarından Compressed Air Best Practices tarafından da ele alınmıştı.

Söz konusu değerlendirmede, geleneksel test süreçlerinde yoğun insan müdahalesi ve uzun test sürelerinin hata riskini artırdığı, otomasyon tabanlı sistemlerin ise daha tutarlı ve tekrarlanabilir sonuçlar sağlayabildiği vurgulanmıştı. Uzmanlar, doğru test edilen kompresörlerin enerji performanslarının daha sağlıklı analiz edilebildiğini ve bu durumun işletmelerin toplam maliyetlerini azaltabildiğini belirtiyor.

"Verimlilik artık tercih değil zorunluluk"

Küresel rekabet koşullarının giderek sertleştiğini vurgulayan Uslu, üreticilerin enerji tüketimlerini daha detaylı analiz etmeleri gerektiğini söyledi.

Dünyanın farklı ülkelerinden uzmanların katıldığı Compressed Air Best Practices konferanslarında konuşmacı ve oturum başkanı olarak da görev alan Uslu, "Önümüzdeki dönemde sanayide verimlilik yalnızca maliyet avantajı sağlayan bir unsur olmayacak. İhracat pazarlarında yer almak isteyen şirketler için sürdürülebilirlik ve enerji performansı temel değerlendirme kriterlerinden biri haline gelecek. Bu nedenle üretim tesislerinde görünmeyen enerji kayıplarının tespit edilmesi her zamankinden daha önemli" ifadelerini kullandı.