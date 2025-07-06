Sapanca Gölü'nde Boğulma Tehlikesi: 17 Kişi Kurtarıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Sapanca Gölü'nde Boğulma Tehlikesi: 17 Kişi Kurtarıldı

Sapanca Gölü\'nde Boğulma Tehlikesi: 17 Kişi Kurtarıldı
06.07.2025 02:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aşırı rüzgar nedeniyle Sapanca Gölü'nde 17 kişi boğulmaktan jandarma tarafından kurtarıldı.

SAPANCA Gölü'nde aşırı rüzgar nedeniyle, Jandarma Asayiş Bot Komutanlığı ekipleri 2 saat içinde dört ayrı olaya müdahale ederek, 17 kişiyi boğulmaktan kurtardı. Tehlike atlatan kişilerin, can yeleği kullanmadıkları ve göl şartlarını dikkate almadıkları görüldü.

Akşam saatlerinde Sapanca Gölü'nde devriye görevi yürüten Serdivan Jandarma Asayiş Bot Komutanlığı ekipleri, arka arkaya gelen ihbarlar üzerine harekete geçti. İlk olay saat 18.45 sıralarında yaşandı. Şişme kanoları su almaya başlayan 3 kişi, SASKİ'ye ait dubada mahsur kaldı. Haber verilmesi üzerine yardıma giden jandarma botu, dubaya yanaşarak 3 kişiyi güvenli şekilde karaya çıkardı.

DENİZ BİSİKLETİNDE 9 KİŞİ RÜZGARLA AÇIĞA SÜRÜKLENDİ

Saat 19.45'te ise göl açıklarında bir deniz bisikleti ile arkasına bağlı iki dubada bulunan 9 kişi rüzgarın etkisiyle açığa sürüklendi. Alabora tehlikesi geçiren gruptaki 3 kişi doğrudan bota alınırken, diğerleri de güvenli bölgeye yönlendirildi. Yunus tipi deniz bisikleti ve dubalar jandarma ekiplerince göl kenarına çekildi.

SUP BOTLA AÇILAN 4 KİŞİYE MÜDAHALE

Aynı dakikalarda bir başka ihbar üzerine harekete geçen ekipler, SUP (Stand Up Paddle) botla açılan biri çocuk 4 kişiyi su üstünde güçlükle durdukları sırada kurtardı.

AÇIKTA TEK BAŞINA KALAN SU SPORCUSU DA KURTARILDI

Saat 20.10 sıralarında ise göl açıklarında yalnız başına mahsur kalan bir kişi daha jandarma botuyla karaya çıkarıldı.

'CAN YELEĞİ TAKIN, RÜZGARI DİKKTE ALIN'

Gölde yaklaşık 2 saatte hayati tehlike yaşayan 17 kişinin güvenli şekilde kurtarıldığını açıklayan yetkililer, olayların ardından vatandaşlara uyarılarda bulundu. Jandarma tarafından yapılan açıklamada, müdahale edilen olaylarda vatandaşların ortak hatalarının şu şekilde tespit edildiği belirtildi:

"Hava ve rüzgar durumunu kontrol etmemeleri, gölün açıklarını kıyılar kadar sakin zannetmeleri, can yeleği ve can simidi kullanmamaları, iyi yüzme bildiklerini düşünerek tedbirsiz hareket etmeleri, kullandıkları araçların kapasitesini bilmemeleri, kapasite üstü kişiyle suya açılmaları, 'nasıl olsa biri kurtarır' düşüncesiyle risk almaları, haberleşme cihazı veya GPS bulundurmamaları."

Açıklamada, benzer durumların yaşanmaması adına vatandaşların bu tür ekipmanları kullanmaları ve göle açılmadan önce gerekli kontrolleri yapmaları gerektiği vurgulandı.

Kaynak: DHA

Sapanca Gölü, Jandarma, Asayiş, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sapanca Gölü'nde Boğulma Tehlikesi: 17 Kişi Kurtarıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sarıyer’de iş insanlarına ait 30 milyon lira değerindeki cipler kundaklandı Sarıyer'de iş insanlarına ait 30 milyon lira değerindeki cipler kundaklandı
ABD’de sel felaketi Çok sayıda can kaybı var ABD'de sel felaketi! Çok sayıda can kaybı var
Mersin’de iş yerine silahlı saldırı 1 kişi hayatını kaybetti Mersin'de iş yerine silahlı saldırı! 1 kişi hayatını kaybetti
Yalova’da tarım işletmesinde yangın 2 itfaiyeci yaralandı Yalova'da tarım işletmesinde yangın! 2 itfaiyeci yaralandı
ABD’de sel felaketi 24 kişi öldü, 20 çocuk kayıp ABD'de sel felaketi! 24 kişi öldü, 20 çocuk kayıp
Trump, ABD tarihinin en büyük vergi indirimi tasarısını imzaladı Trump, ABD tarihinin en büyük vergi indirimi tasarısını imzaladı
İsrail kabinesinde kavga Netanyahu bağırdı, genelkurmay başkanı resti çekti İsrail kabinesinde kavga! Netanyahu bağırdı, genelkurmay başkanı resti çekti
Baklava kutusundaki rüşvet görüntülerine Özgür Özel’den ilk tepki Hemen talimat verdi Baklava kutusundaki rüşvet görüntülerine Özgür Özel'den ilk tepki! Hemen talimat verdi
CHP’li belediyelere yeni operasyon Zeydan Karalar ve Muhittin Böcek gözaltında CHP'li belediyelere yeni operasyon! Zeydan Karalar ve Muhittin Böcek gözaltında
Reytinglere yenilen ’’Çift Kişilik Oda’’ 8. bölümde final yapıyor Reytinglere yenilen ''Çift Kişilik Oda'' 8. bölümde final yapıyor
Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere gözaltına alındı Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere gözaltına alındı

22:41
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek tutuklandı
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek tutuklandı
22:20
Tartıştıkları kadınları, motor kaskıyla darbetti
Tartıştıkları kadınları, motor kaskıyla darbetti
21:12
3 şehrimizde orman yangınları tamamen kontrol altına alındı
3 şehrimizde orman yangınları tamamen kontrol altına alındı
18:26
Ömer Çelik’ten Özel’in sözlerine sert yanıt: Demokratik alanı tehdit eden sözleri yok hükmündedir
Ömer Çelik'ten Özel'in sözlerine sert yanıt: Demokratik alanı tehdit eden sözleri yok hükmündedir
11:41
Brad Pitt’in Angelina Jolie ile boşanmasının ardından ’en büyük pişmanlığı’ ortaya çıktı
Brad Pitt'in Angelina Jolie ile boşanmasının ardından 'en büyük pişmanlığı' ortaya çıktı
11:40
Ödemiş Belediye Başkanı 2 gün arayla aynı bölgede video çekti: Yanacak yer kalmadı
Ödemiş Belediye Başkanı 2 gün arayla aynı bölgede video çekti: Yanacak yer kalmadı
10:29
Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’ın gözaltına alındığı anlar
Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın gözaltına alındığı anlar
09:56
Yaprak Dökümü’nün efsane köşkü ofise dönüştürüldü
Yaprak Dökümü'nün efsane köşkü ofise dönüştürüldü
09:44
Hintli komutandan Bayraktar SİHA hazımsızlığı Türkiye’yi düşman ilan etti
Hintli komutandan Bayraktar SİHA hazımsızlığı! Türkiye'yi düşman ilan etti
09:34
Büyükçekmece Belediye Başkan Vekili Ahmet Şahin de gözaltına alındı
Büyükçekmece Belediye Başkan Vekili Ahmet Şahin de gözaltına alındı
09:20
Kıvanç Tatlıtuğ, ’Olasılıksız’ dizisiyle ekranlara dönüyor
Kıvanç Tatlıtuğ, 'Olasılıksız' dizisiyle ekranlara dönüyor
08:59
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek de gözaltında
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek de gözaltında
08:48
Bade İşçil tatile toplu taşıma ile gitti
Bade İşçil tatile toplu taşıma ile gitti
08:43
Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere gözaltına alındı
Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere gözaltına alındı
08:19
Reytinglere yenilen ’’Çift Kişilik Oda’’ 8. bölümde final yapıyor
Reytinglere yenilen ''Çift Kişilik Oda'' 8. bölümde final yapıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.07.2025 02:30:33. #7.11#
SON DAKİKA: Sapanca Gölü'nde Boğulma Tehlikesi: 17 Kişi Kurtarıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.