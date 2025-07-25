Savunma Fuarı ve Temel Atma Törenleri - Son Dakika
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Savunma Fuarı ve Temel Atma Törenleri

25.07.2025 09:10
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Cevdet Yılmaz, IDEF 2025'i ziyaret edecek. Çeşitli temel atma törenleri yapılacak.

6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 17. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nı (IDEF 2025) ziyaret edecek, İbn Haldun Üniversitesi TercihFest'25 programına katılacak.

(İstanbul/15.00/19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Adli Tıp Grup Başkanlığı binasının temel atma törenine katılacak.

(Gaziantep/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Aspendos Antik Kenti Geleceğe Miras Programı ile Antalya- Alanya Otoyolu temel atma törenine iştirak edecek.

(Antalya/10.00/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ FİNANS

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, IDEF 2025 fuar alanına ziyarette bulunacak, TÜBİTAK imza törenleri ile TÜBİTAK SAGE ve Milli Savunma Bakanlığı arasındaki imza törenlerine iştirak edecek, BİGG Spor Ödülleri Töreni'ne katılacak, basın açıklaması yapacak.

(İstanbul/10.00-16.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Ticaret Bakanı Ömer Bolat, IDEF 2025 ile Uluslararası Nakliyeciler Derneğini ziyaret edecek.

(İstanbul/10.00/15.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Antalya-Alanya Otoyolu temel atma töreni ve Demre Yat Limanı açılış törenine katılacak.

(Antalya/11.00/17.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- 17. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı (IDEF 2025), dördüncü gününde devam edecek.

(İstanbul/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

5- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, temmuz ayına ilişkin iktisadi yönelim istatistikleri ve reel kesim güven endeksi ile imalat sanayi kapasite kullanım oranını açıklayacak.

(İstanbul/10.00)

6- Türkiye İstatistik Kurumu, temmuz ayı hizmet, perakende ticaret ve inşaat güven endekslerini duyuracak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye'yi ziyaret eden Avrupa Komisyonunun Genişlemeden Sorumlu Komiseri Marta Kos ile görüşecek.

(Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- İran ile İngiltere, Fransa ve Almanya heyetleri, nükleer faaliyetlere ilişkin görüşmeler için ikinci kez bir araya gelecek.

(İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- ? Suriye'nin Süveyda ilinde sağlanan ateşkesin uygulama süreci takip ediliyor.

(Süveyda/Şam) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- İsrail'in ateşkesi bozarak kalıcı işgal hedefiyle Gazze Şeridi'ne düzenlediği şiddetli saldırıların yansımaları ve yardımların girişini engellemesi sonucu yaşanan insani krize ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Gazze/Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Yunus Emre Mahallesi Gençlik ve Spor Merkezi temel atma ve BİGG Spor Ödülleri törenlerine katılacak.

(İstanbul/14.00/16.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Yaz Semineri'nin açılışı, Riva'daki tesislerde yapılacak. Seminer kapsamında IFAB Oyun Kuralları'nın anlatıldığı oturum gerçekleştirilecek.

(İstanbul/15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Cumhurbaşkanlığı 6. Uluslararası Yat Yarışları'nın üçüncü ayağı olarak Marmaris Körfezi'nden başlayan Kıbrıs Kupası yarışı, KKTC'nin Girne kentinde sona erecek.

(Girne) (Fotoğraflı-Görüntülü)

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Savunma Fuarı ve Temel Atma Törenleri - Son Dakika

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