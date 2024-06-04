KAYSERİ'de düşen eğitim uçağında şehit olan pilotların eşlerine acı haber verildi - Son Dakika
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KAYSERİ'de düşen eğitim uçağında şehit olan pilotların eşlerine acı haber verildi

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KAYSERİ'de düşen eğitim uçağında şehit olan pilotlar Uğur Yıldız ve Gökhan Özen'in acı haberi, İzmir'de yaşayan eşlerine verildi. Şehitlerin evlerine Türk bayrağı asıldı. Şehitlerin cenazeleri yarın Karşıyaka ve Eskişehir'de düzenlenecek törenlerle defnedilecek.

04.06.2024 17:36
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KAYSERİ'de düşen eğitim uçağında şehit olan pilotlar Uğur Yıldız ve Gökhan Özen'in acı haberi, İzmir'de yaşayan eşlerine verildi.

Kayseri 12'nci Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığı'ndan eğitim için kalkan Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na ait SF-260D tipi eğitim uçağı, henüz bilinmeyen nedenle Kocasinan ilçesi Hasanarpa Mahallesi yakınlarında düştü. Kazada, pilotlar Uğur Yıldız ve Gökhan Özen şehit oldu.

Şehadet haberi, İzmir'e düştü. Karşıyaka ilçesinde yaşayan şehit Gökhan Özen'in eşi Şeyma Özen ile Çiğli ilçesinde yaşayan Şehit Uğur Yıldız'ın eşi Hande Yıldız'a acı haber, sağlık ekiplerinin gözetiminde askeri yetkililerce verildi. Her iki şehidin de birer kız çocuğu babası olduğu belirtildi. Şehitlerin evlerine Türk bayrağı asıldı.

Şehitlerden Uğur Yıldız'ın cenazesinin yarın öğle vakti Karşıyaka Beşikçioğlu Camisi'nden kaldırılacağı bildirildi. Gökhan Özen'in ise Eskişehir Odunpazarı ilçesindeki Reşadiye Camisi'nde ikindi vakti kılınacak namaz sonrası son yolculuğuna uğurlanacağı belirtildi.

Öte yandan AFAD, İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Çiğli ve Karşıyaka ilçe belediyeleri; şehitlerin evlerinin önünde taziye çadırı kurdu. Şehit pilotların, asker arkadaşları, dostları ve vatandaşlar ise taziye ziyaretinde bulunuyor.

KAYSERİ\'de düşen eğitim uçağında şehit olan pilotların eşlerine acı haber verildi
Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel KAYSERİ'de düşen eğitim uçağında şehit olan pilotların eşlerine acı haber verildi - Son Dakika


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