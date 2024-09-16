Siberağ-7 Operasyonu: 46 Şüpheli Yakalandı

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(ANKARA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 24 ilde "nitelikli dolandırıcılık, hırsızlık, futbol ve diğer spor müsabakalarında yasa dışı bahis, çevrim içi çocuk müstehcenliği ve tacizi" olmak üzere siber suçlardan arananlara yönelik düzenlenen "Siberağ-7" operasyonlarında 46 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

Yerlikaya, X hesabından yaptığı paylaşımda, Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, İl Emniyet müdürlükleri Siber Suçlarla Mücadele Şube müdürlüklerince, Batman, Balıkesir, İzmir, Edirne, Isparta, Manisa, Siirt, Adana, Ankara, Antalya, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, İstanbul, Kocaeli, Konya, Mersin, Malatya, Muğla, Nevşehir, Osmaniye, Sakarya, Sivas ve Uşak'ta "Siberağ-7" operasyonlarının gerçekleştirildiğini belirtti.

Yerlikaya, operasyonlarda 5 yıldır aranan 38, 5-10 yıldır aranan 7, 10 yıl ve üzerinde aranan bir şüphelinin yakalandığını kaydetti.