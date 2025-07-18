Sıcaklık 6-12 Derece Artacak

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Ülkemiz genelinde sıcaklıklar yarından itibaren 6-12 derece daha artacak. Sağlığımızı korumak ve muhtemel orman yangınlarının önüne geçmek için her zamankinden daha tedbirli davranmamız gerekiyor" dedi.

Bakan Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzden verileri aldık. Ülkemiz genelinde sıcaklıklar yarından itibaren 6-12 derece daha artacak. Sağlığımızı korumak ve muhtemel orman yangınlarının önüne geçmek için her zamankinden daha tedbirli davranmamız gerekiyor" dedi.

BEKLENEN EN YÜKSEK SICAKLIK DEĞERLERİ

Öte yandan Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının, 19 Temmuz Cumartesi gününden itibaren batı kesimlerden başlayarak ülke genelinde artması bekleniyor. 19-25 Temmuz tarihleri arasında ülke genelinde sıcaklığın mevsim normallerinin 6-12 derece üzerine çıkacağı tahmin ediliyor. Bu tarihler arasında bazı il merkezlerinde beklenen en yüksek hava sıcaklıkları şöyle olacak:

Ankara 37 derece, İstanbul 36 derece, İzmir 40 derece, Konya 37 derece, Edirne 42 derece, Bursa 39 derece, Aydın 44 derece, Muğla 41 derece, Antalya 40 derece, Adana 39 derece, Diyarbakır 45 derece, Erzurum 32 derece, Şanlıurfa 44 derece.