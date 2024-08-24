Şifa Hastanesi-14 Günlük Vahşet Belgeseli'nin Gala Gösterimi Yapıldı

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Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu "İnsanlık için Kayıt Altında İnisiyatifi" ve Al Jazeera 360 Dijital Platformu tarafından hazırlanan "Şifa Hastanesi-14 Günlük Vahşet Belgeseli"nin gala gösterimi, İstanbul Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda gerçekleştirildi.

Adalet Bakanı YIlmaz Tunç, AA Genel Yayın Yönetmeni Yusuf Özhan ile AA Yayınlar ve Prodüksiyonlar Koordinatörü Oğuz Karakaş'ın yanı sıra basın camiasından isimlerin katıldığı gala, 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de yaşanan soykırım sürecinin canlı tanığı AA foto muhabirleri tarafından çekilen fotoğrafların yer aldığı sergi gösterimiyle başladı.

" Filistin, bu savaşı psikolojik olarak kazanmıştır"

Filistin için "Kayıt Altında İnisiyatifi"nin kurucularından İhsan Aktaş, açılışta yaptığı konuşmada, geçen yıl başlayan İsrail saldırıları sonrası dünyada Filistin duyarlılığını artırmak için bu girişimi kurduklarını belirterek, "Bugün geldiğimiz noktada, yaptığımız faaliyetlerin ardından Filistin, bu savaşı psikolojik olarak kazanmıştır. Bugün dünyanın dört bir yanında dalgalanan Filistin bayrakları, ABD ve İsrail bayrakları sayısından daha fazladır." dedi.

Aktaş, AA ve El Cezire gibi medya kuruluşlarının İsrail'in savaş suçlarını yüzüne vurduğunu kaydetti ve "Türk halkının ve Türk medyasının Filistin duyarlılığı o kadar yüksek ki bugün yediden yetmişe bütün kanallar, bu belgeseli duyurmak için buradalar." şeklinde konuştu.

AA'nın Gazze'de yaşanan insani dramı dünyaya duyurma açısından çok önemli bir rol oynadığına dikkati çeken Aktaş, "AA Genel Müdürü Serdar Karagöz Bey hem bundan önceki etkinliklerimizde hem bugünkü etkinliğimizde sesimizin duyurulmasına çok önemli katkıda bulundu. Adalet Bakanımız bu konuda ilk günden bu yana yanımızdaydı. Devletimizin ve medyamızın destekleri bu konuda çok önemlidir." ifadesini kullandı.

"Failleri sorumlu tutmanın gerekliliğini dünyaya hatırlatıyoruz"

Belgeselin Üst Yapımcısı Samhy Mostafa ise konuşmasına El Cezire 360 platformunu kısaca tanıtarak başladı ve "El Cezire 360, El Cezire'nin tüm programlarını tek bir çatı altında bir araya getiren ve El Cezire'nin devasa kütüphanesine erişmenizi sağlayan bir platformdur. Gerçeği ifade eden ve gerçekleri olduğu gibi aktaran ciddi ve olumlu medya içerikleri sunmaktadır. Bazı sosyal medya platformlarının uyguladığı abluka ve kısıtlamaları aşarak içeriklerini kısıtlama olmaksızın sizlere sunmaya devam edecektir." dedi.

Mostafa, belgesele ilişkin ise "Bu çalışma sadece gelip geçici bir olay değil. Şifa Hastanesi içerisinde vatandaşların maruz kaldığı acılara da tanıklık ediyor. Korkunç gerçekleri ve tanıklıkları önümüze seriyor. Bu film aracılığıyla adaletsizliğe karşı durmanın ve failleri sorumlu tutmanın gerekliliğini dünyaya hatırlatmayı amaçlıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Açılış konuşmalarının ardından "Şifa Hastanesi-14 Günlük Vahşet Belgeseli"nin gösterimi yapıldı.

Gala etkinliği, gazeteci Enes Yalman'ın moderatörlüğünde düzenlenen ve belgeselin yönetmeni Obada Al Baghdadi, Gazzeli doktor Fadia Malhis, El Cezire çalışanı gazeteci İbrahim Saber, Akademik Çöp Toplama Merkezi'nin Genel Sekreteri Bekir Cantemir ve Habertürk TV Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy'un konuşmacı olarak katıldığı panelle son buldu.