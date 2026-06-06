Sıfır Atık Festivali'nde 400 Bin Ziyaretçi - Son Dakika
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Sıfır Atık Festivali'nde 400 Bin Ziyaretçi

06.06.2026 20:18
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Festivaldeki katılımcı sayısı üçüncü günde 400 bini aştı, enerji ihtiyacı yenilenebilir kaynaklardan karşılandı.

Sıfır Atık Vakfı Başkanı ve COP31 Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonu Samed Ağırbaş, Sıfır Atık Festivali'nin ziyaretçi sayısının üçüncü gün itibarıyla 400 bini aştığını söyledi.

Birleşmiş Milletler (BM) Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı ve Sıfır Atık Vakfı Onursal Başkanı Emine Erdoğan'ın himayelerinde, Sıfır Atık Vakfı ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı işbirliğiyle hayata geçirilen Sıfır Atık Festivali üçüncü gününde devam ediyor.

AA'nın Global İletişim Ortağı olduğu, Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen festivale ilişkin açıklamalarda bulunan Sıfır Atık Vakfı Başkanı ve COP31 Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonu Samed Ağırbaş, "Festivalimize katılanların sayısı bugün itibarıyla 400 bini geçti, bu gece 500 bini geçmesini hedefliyoruz ve yarın da büyük bir katılım olacağını öngörüyoruz. Sıfır Atık Forumu'muza da 183 ülkeden katılım var, iyi bir katılımla hem forumumuzu, hem festivalimizi icra ediyoruz." dedi.

Ağırbaş, Emine Erdoğan'ın himayelerinde yürütülen sıfır atık çalışmalarının uluslararası düzeyde ilgi gördüğünü belirterek, "Sayın Emine Erdoğan'ın davetiyle 183 ülkeden insanlar geldi. Bakanlar, eski devlet başkanları ve uluslararası kuruluş temsilcileri Sıfır Atık Forumu çatısı altında dünyanın geleceğini tartışıyor." diye konuştu.

Festival alanında vatandaşların aileleriyle keyifli vakit geçirebilecekleri güvenli bir alan oluşturduklarını belirten Ağırbaş, İstanbul Valiliği işbirliğiyle ilan edilen İstanbul Sıfır Atık Haftası kapsamında 1500'den fazla etkinlik düzenlendiği bilgisini verdi.

İstanbul Sıfır Atık Haftası'nın yarın sona ereceğini hatırlatan Ağırbaş, "Bu bağlamda 5 milyondan fazla vatandaşımız etkinliklerimize katılmış olacak. 16 milyon İstanbullu iyi bir sinerji yakaladı. Bu sinerjinin devam etmesini ve burada başlayan hareketin dünyanın geleceğine etki etmesini istiyoruz." ifadelerini kullandı.

"Türkiye'de ihtiyaçlarını yenilenebilir enerjiden karşılayan ilk festival oldu"

Festivalin organizasyon sürecinde sürdürülebilirlik ilkelerinin esas alındığını vurgulayan Ağırbaş, şöyle devam etti:

"Biz Sıfır Atık Festivali'ni tamamen atıktan arındırılmış, dönüştürülmüş ve tüm enerji ihtiyacını yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılayan bir festival olarak inşa ettik. Türkiye'de ihtiyaçlarını yenilenebilir enerjiden karşılayan ilk festival oldu. Buradaki bütün enerjimizi yenilenebilir enerji kaynaklarından aldık. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımızla işbirliği içerisinde bu festivali inşa ettik. Bu kapsamda kendilerine teşekkür ediyorum, şükranlarımı sunuyorum. Türkiye'nin enerji dönüşümünde önemli çalışmaları bulunuyor."

Yenilenebilir enerjiyle gerçekleştirilen festival modelinin yaygınlaştırılması için de çalışmalar yürüttüklerini kaydeden Ağırbaş, Sıfır Atık Vakfı olarak hem Türkiye'de hem de dünyanın farklı bölgelerinde danışmanlık yaptıklarını, bu kapsamda ilerleyen dönemde düzenlenecek festivallerde enerji ihtiyacının yenilenebilir kaynaklardan karşılanmasını teşvik edeceklerini dile getirdi.

Sıfır Atık Festivali alanında oluşan atıkların yerel yönetimlerin de desteğiyle yerinde ayrıştırıldığını aktaran Ağırbaş, organik atıkların komposta dönüştürüldüğünü, diğer atık türlerinin ise yerinde ayrıştırılarak geri dönüşüm tesislerine gönderildiğini anlattı.

PET şişe kullanılmadı, ziyaretçilere termos dağıtıldı

Festivalde PET şişe kullanımına yer verilmediğinin altını çizen Ağırbaş, "Ziyaretçilere cam termos dağıtıldı. Vatandaşlarımız su ihtiyaçlarını bu termoslarla karşıladı. Bu uygulamalarla sınırlı kalmayacağız. Önümüzdeki dönemde yürüteceğimiz tüm çalışmalarda bu sistemi yaygınlaştırmayı hedefliyoruz. Bunun Türkiye'ye ve dünyaya örnek olmasını umuyoruz." şeklinde konuştu.

Ağırbaş, Sıfır Atık Festivali'ni ve Sıfır Atık Forumu'nu 500'den fazla paydaşla birlikte organize ettiklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Sıfır Atık Festivali'nde 400 Bin Ziyaretçi - Son Dakika

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