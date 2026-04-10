Silivri Belediye Başkanı Balcıoğlu, 2025 Yılı Faaliyet Raporunu Sundu

(İSTANBUL)- Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, 2025 yılı faaliyet raporunda sosyal belediyecilikten altyapıya, kültür-sanattan tarıma, çevreden afet yönetimine kadar geniş bir yelpazede hayata geçirilen hizmetleri değerlendirdi.

Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, 2025 yılı faaliyet raporunu sundu. Balcıoğlu, sadece yapılan işleri anlatmanın yeterli olmadığını belirterek, bu çalışmaların hangi mali ve yapısal zorluklar altında yürütüldüğünü de açıklamanın önemli olduğunu vurguladı. Balcıoğlu, göreve geldiklerinde geçmişten gelen ağır bir mali yük ve uzun yıllara yayılan yapısal sorunlarla karşılaştıklarını ifade etti. 2025 yılının hem hizmet üretimi hem de geçmişten devralınan sorunların yönetimi açısından zorlu geçtiğini belirten Balcıoğlu, ekonomik şartların yerel yönetimler üzerindeki baskısına işaret etti.

Balcıoğlu, bir belediyenin bütçesinin ülke ekonomisinden bağımsız okunamayacağını belirterek, "Küresel belirsizlikler, ticaret gerilimleri, yakın coğrafyamızdaki çatışmalar, enerji maliyetleri, finansmana erişim koşulları, faiz düzeyi ve vatandaşın alım gücü; bunların hepsi dönüp dolaşıp belediyenin hizmet kapasitesine yansır" dedi.

"Silivri'de ekonomik baskı sadece markette hissedilmedi"

Merkez Bankası yıl sonunda politika faizinde bir miktar indirime gitmiş olsa da yıl boyunca finansmana erişim maliyetinin hem kamu hem özel sektör açısından yüksek kaldığını anlatan Başkan Balcıoğlu, şöyle devam etti:

"İstihdam tarafındaki tablo da bunu tamamlıyor. TÜİK, 2025 yılı işsizlik oranını yüzde 8,3 olarak açıkladı. Ama geniş tanımlı işsizliğe baktığınızda, özellikle kadınlar açısından tablonun çok daha ağır olduğunu görüyoruz. Demek ki mesele sadece iş bulmak değil, düzenli, güvenceli ve insan onuruna yaraşır bir geçim imkanına ulaşabilmektir. Bu tablo İstanbul'da da, Silivri'de de çok daha görünür hale geldi. İstanbul Planlama Ajansı'nın araştırmasına göre dört kişilik bir ailenin ortalama yaşam maliyeti 2025 yılının başında 82 bin 880 lira iken, eylül ayında 102 bin 45 liraya yükseldi. Yani sadece dokuz ay içinde yaklaşık 19 bin liralık bir artış yaşandı. Bu rakamlar sadece bir istatistik değildir. Silivri açısından tüm bu tabloları ayrıca dikkatle okumak zorundayız."

"Sosyal katkılar böyle dönemlerde daha yavaş işler"

Tasarruf tedbirleri ve belirsizlik ikliminden söz eden Balcıoğlu, Silivri gibi geniş bir hizmet coğrafyasında bunun etkisi çok daha ağır hissedildiğini ifade etti. Balcıoğlu, yüksek maliyetlerin, finansmana erişimdeki zorlukların ve sıkı para politikasının doğal olarak özel sektörün de daha temkinli davranmasına yol açtığını vurgulayarak, "Uzun vadeli iş birlikleri, sponsorluklar, sosyal katkılar ve gönüllü destek mekanizmaları böyle dönemlerde daha yavaş işler. Bu sadece Silivri'ye özgü bir durum değildi. Bu, içinde bulunduğumuz ekonomik iklimin yerel düzeydeki doğal sonucuydu" dedi. Kesintilere, belirsizliklere rağmen Silivri'de hizmetin durmadığının altını çizen Balcıoğlu, yapılan işi anlatmak kadar, o işin hangi şartlar altında yapıldığını anlatmanın bir kamu sorumluluğu olduğunu söyledi.

2025 yılında altyapı, üstyapı, sosyal tesisler, eğitim, sağlık ve çevre alanlarında önemli çalışmalar yürütüldüğünü ifade eden Balcıoğlu, yağmur suyu hatları, yol yapım çalışmaları ve park düzenlemeleri gibi hizmetlerin yanı sıra sosyal yaşam alanlarının artırıldığını dile getirdi. Kent lokantası, emekli lokalleri, sosyal tesisler, eğitim ve gençlik projeleri gibi uygulamalarla sosyal dayanışmanın güçlendirildiğini belirtti.

Sosyal belediyecilik projeleri

Balcıoğlu, hayata geçirilen projelerin sosyal yaşamı güçlendirmeye yönelik olduğunu belirterek, Gazi Evi ve Muhtarlık Binası, Kent Lokantası, taziye evi, emekli lokalleri, huzurevi ve sosyal tesislerin kentte dayanışmayı artırdığını ifade etti. Devam eden projeler arasında ise kız yurdu, e- spor merkezi, gençlik ve kültür merkezi ile çocuk etkinlik merkezlerinin yer aldığını söyledi. Sosyal destek uygulamalarına da değinen Balcıoğlu, ücretsiz HPV aşısı, gıda destekleri ve çeşitli sosyal hizmetlerle belediyeciliğin kapsamını genişlettiklerini dile getirdi. Yapılan çalışmaların gösteriş amacı taşımadığını ifade eden Balcıoğlu, belediyecilik anlayışlarının ihtiyaç odaklı olduğunu kaydetti.

Altyapı çalışmalarına da değinen Balcıoğlu, yağmur suyu hatları, ızgara ve kanal temizliği gibi çalışmalarla kentin görünmeyen altyapısının güçlendirildiğini belirtti. Yol ve üstyapı yatırımları kapsamında binlerce ton asfalt kullanıldığını, yeni yollar açıldığını ve parke ile kaldırım çalışmalarının sürdürüldüğünü aktaran Balcıoğlu, bu hizmetlerin günlük yaşamın aksamaması açısından büyük önem taşıdığını ifade etti.

"Silivri, Marmara deprem riski taşıyan bir ilçe"

2025 yılında 70 bina için riskli yapı tespit raporunun onaylandığı açıklayan Balcıoğlu, 97 riskli yapının yıkıldığını söyledi. Dönüşüm sürecinde vatandaşı yalnız bırakmayan bir destek mekanizmasını da devreye aldıklarını kaydeden Başkan Balcıoğlu, "Silivri, Marmara deprem riski taşıyan bir ilçedir ve bu gerçeği görmezden gelme lüksümüz yoktur" dedi. Başkan Balcıoğlu, Valilik Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı ile yürütülen süreç kapsamında; Akören Cedi Ali Paşa Çeşmesi, Fenerköy Tarihi Havuzlu Çeşme, Gümüşyaka İncilir Çeşme, Selimpaşa İkiz Çeşme ve Kadıköy'de bulunan iki adet tarihi havuzlu çeşmenin restorasyon uygulama süreçlerini sürdürdüklerini söyledi.

"Belediye kültürden vazgeçerse, toplumun ortak duygusunu yoksullaştırır"

Balcıoğlu, 2025 yılında kültür ve sanat alanında yoğun bir program yürüttüklerini belirterek, yıl boyunca 15 konser, 59 tiyatro gösterisi, 33 sergi ve 23 söyleşi-imza günü düzenlendiğini aktardı. Kültür ve sanat kurslarına da değinen Balcıoğlu, binlerce kursiyerin farklı alanlarda eğitim aldığını, gençlik ve spor faaliyetleriyle de binlerce vatandaşa ulaşıldığını kaydetti. Spor alanındaki çalışmaların da kültür ve sosyal yaşam vizyonunun önemli bir ayağı olduğunu açıklayan Balcıoğlu, buz pateni pistiyle 18 bin çocuk ve genci yeni deneyimlerle buluşturduklarını belirtti.

Balcıoğlu, kültür ve sanat politikalarını sadece sosyal bir alan olarak da değerlendirmediklerini, kültür ve sanatı aynı zamanda ekonomik bir alan, yaratıcı ekonomi alanı, istihdam alanı, yerel kalkınma alanı olarak gördüğünü dile getirdi. Kültür sanat etkinliklerinin önemine dikkat çeken Başkan Balcıoğlu, "Bir belediye kültürden vazgeçerse, toplumun ortak duygusunu yoksullaştırır" diye konuştu.

2025 yılında ambalaj, cam, bitkisel atık yağ ve tekstil atıkları dahil olmak üzere toplam 5 milyon 349 bin 367 kilogram geri dönüştürülebilir atığı topladıklarını ve çevre yönetiminde önemli bir başarı ortaya koyduklarını açıklayan Başkan Balcıoğlu, "Mobil atık getirme merkezlerimiz, toplama ünitelerimiz ve sahadaki düzenli organizasyonumuzla geri dönüşümün erişimini artırdık" dedi. Balcıoğlu ayrıca, Avrupa Birliği destekli hibe başvuruları, sürdürülebilirlik atölyesi, 2050 karbon nötr hedefi ve dikey tarım gibi yenilikçi alanlarda atılan adımlarla, Silivri'nin çevre konusunda geleceği de düşünen bir belediyecilik anlayışına sahip olduğunu söyledi.

Kritik kamu yapıları üzerine kapsamlı hazırlıklar



Balcıoğlu, afet yönetimine yalnızca deprem değil; sel, fırtına, yangın ve iklim krizinin yol açtığı tüm riskleri kapsayan bütüncül bir anlayışla yaklaştıklarını söyledi. Afet yönetimini risk azaltma, hazırlık, eğitim, koordinasyon ve toplumsal bilinç başlıklarıyla ele aldıklarını belirten Balcıoğlu, 2025 yılı boyunca Afet İşleri ve Risk Yönetimi Müdürlüğü'nün yoğun bir çalışma yürüttüğünü ifade etti. İlçede İRAP kapsamında 10 müdürlüğün katılımıyla 40 eylem başlığında çalışma gerçekleştirildiğini aktaran Balcıoğlu, bina stoku, altyapı kırılganlığı, nüfus yoğunluğu, tahliye alanları, tsunami ve su baskını riskleri ile kritik kamu yapıları üzerine kapsamlı hazırlıklar yapıldığını kaydetti.



Balcıoğlu, 2025 yılı içinde bin 352 acil çağrının alındığını, 346 vatandaşa yerinde müdahale edildiğini ve fırtına ile sel gibi olaylarda 850 vatandaşa destek sağlandığını kaydetti. Afet yönetiminde müdahale kadar önemli bir diğer konunun toplumsal bilinç olduğunu açıklayan Balcıoğlu, "Çünkü afet anında ilk refleksi çoğu zaman vatandaş gösterir. Bu nedenle eğitim, tatbikat ve gönüllülük kapasitesine büyük önem verdik" dedi.Tarım desteklerine de değinen Balcıoğlu, üretimi çeşitlendiren bir anlayış ortaya koyduklarını belirterek, "25 bin paket yerel tohumu 2 bin 500 üreticimize dağıttık. 150 bin yazlık sebze fidesi ürettik ve yine hemşerilerimize ulaştırdık" dedi. Balcıoğlu ayrıca belediye arazilerinde üretilen ayçiçeği ve buğdayın işlenerek binlerce aileye yağ ve un olarak ulaştırıldığını söyledi. Bu modelin üretimle sosyal desteği birleştirdiğini ifade eden Balcıoğlu, tarımsal üretimin doğrudan ihtiyaç sahiplerine aktarılmasını önemsediklerini dile getirdi. Tarımsal festivaller ve şenliklerle yerel üreticinin desteklendiğini ve görünür kılındığını aktaran Balcıoğlu, bu etkinliklerin yerel ekonomiye ve üretici-tüketici buluşmasına katkı sağladığını söyledi.

Balcıoğlu, belediyeye ait 22 işletme ve sosyal tesisin 2025 yılında aktif olarak hizmet verdiğini belirtti. Bu tesislerin hem sosyal yaşam alanı sunduğunu hem de kent ekonomisine katkı sağladığını söyledi. Belediye işletmelerini yalnızca kar amacıyla değil, kamusal fayda ve erişilebilir hizmet üretimi açısından değerlendirdiklerini vurgulayan Balcıoğlu, ekonomik zorluklara rağmen uygun fiyatlı sosyal alanlar sunmaya devam ettiklerini söyledi.

Sosyal belediyecilik anlayışı

Halkla ilişkiler kapsamında nikah, taziye, bebek paketi ve asker çantası gibi hizmetlerle vatandaşların her anında yanlarında olduklarını belirten Balcıoğlu, hemşehrilik kavramını "duyulma hakkı" olarak tanımladı. Sosyal belediyecilik anlayışıyla 2025 yılında binlerce haneye gıda, giyim ve sıcak yemek desteği sağlandığını aktaran Balcıoğlu, hiçbir vatandaşı geride bırakmayan bir hizmet modeli uyguladıklarını dile getirdi. Eğitim alanında da aynı duyarlılıkla hareket ettiklerini belirten Başkan Balcıoğlu, bin 871 gencin üniversite sınav başvuru ücretini karşıladıklarını, yaklaşık 1000 üniversite öğrencisine ise burs verdiklerini açıkladı. Bir gencin eğitimden kopmasının yalnızca bireysel bir kayıp olmadığını belirten Balcıoğlu, engelli vatandaşlara yönelik yürütülen çalışmalarla ilgili, "Engelli vatandaşlarımız ve aileleri için de çok yönlü hizmetler yürüttük. Engelsiz Mutfak Atölyesi, bireysel eğitimler, grup çalışmaları, terapiler, fizik tedavi, Yürüme Okulu ve Engelsiz Mola gibi hizmetlerle yüzlerce vatandaşımıza ulaştık" ifadelerini kullandı.

Sağlık ve hasta nakil hizmetlerinde de önemli bir sorumluluk üstlendiklerini vurgulayan Balcıoğlu, ambulans desteği, hasta nakil araçları, evde temizlik ve yaşlı ziyaretleriyle belediyenin sosyal sağlık yönünü güçlendirdiklerini dile getirdi. Başkan Balcıoğlu ayrıca, psikolojik danışmanlık, aile danışmanlığı, oyun terapisi ve sosyal servis destekleriyle de vatandaşların yanında olduklarını söyledi.

Başkan Balcıoğlu 2050 vizyonunu anlattı

Balcıoğlu, 2050 vizyonunu beş temel başlık üzerine kurduklarını belirterek, "Dirençli Silivri" hedefiyle afetlere hazırlıklı, altyapısı güçlü ve riskleri önceden yöneten bir kent oluşturmayı amaçladıklarını söyledi. "Üreten Silivri" ile tarımı destekleyen, yerel üreticiyi güçlendiren ve kooperatifleşmeyi artıran bir ekonomik yapı hedeflediklerini ifade eden Balcıoğlu, "Adil Silivri" anlayışıyla da sosyal desteklerin kalıcı hale getirileceğini, tüm vatandaşların eşit fırsatlara sahip olacağını vurguladı. Balcıoğlu, 2050 vizyonunun dördüncü adımını "Yeşil Silivri", beşinci adımını ise "Katılımcı Silivri" olarak açıkladı. Yeşil Silivri hedefiyle atıkların azaltıldığı, geri dönüşümün artırıldığı, yeşil alanların çoğaltıldığı ve suyun verimli kullanıldığı bir kent yapısı oluşturmayı amaçladıklarını belirtti. Katılımcı Silivri ile yönetimin sadece belediye binasında değil; mahallelerde, sokaklarda ve toplumun tüm kesimleriyle birlikte şekilleneceğini ifade eden Balcıoğlu, karar süreçlerine vatandaşların, muhtarların ve sivil toplumun dahil edileceğini söyledi.

Faaliyet raporunun Silivri'nin yarınlarına dair güçlü bir iradenin belgesi olduğunun altını çizen Başkan Balcıoğlu, "Elbette eksiğimiz vardır. Elbette daha yapacak çok işimiz vardır. Elbette bu kentin her sorununu bir yılda çözdük diyemeyiz. Ama bugün gönül rahatlığıyla şunu söyleyebilirim, bu belediye yönünü doğru yere çevirmiştir. Bu belediye mazerete değil, çözüme yaslanmaktadır. Bu belediye gösterişe değil, ihtiyaca bakmaktadır. Bu belediye günü kurtarmaya değil, geleceği kurmaya çalışmaktadır" diye konuştu.