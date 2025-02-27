Silivri Belediye Başkanı Balcıoğlu, Akören Mahallesi'nde Vatandaşlarla Buluştu

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(İSTANBUL)- Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, Akören Mahallesi'nde düzenlenen toplantıda mahalle sakinleriyle bir araya geldi. Mahallelinin taleplerini dinleyen Başkan Balcıoğlu, "Burada çocukluk arkadaşlarımız, birlikte büyüdüğümüz dostlarımız var. Büyüklerimizi, değerli ablalarımızı görmek, genç kardeşlerimizle bir arada olmak beni çok mutlu ediyor" dedi.

Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, Akören Mahallesi'nde vatandaşlarla buluştu. Başkan Balcıoğlu, mahalle toplantısında yaptığı konuşmasında 35 mahalle muhtarıyla güçlü bir iş birliği içerisinde olduklarını ve tüm vatandaşlara eşit hizmet götürmek için çalıştıklarını vurguladı. Başkan Balcıoğlu, Akören Mahallesi'nin kendisi için özel bir yere sahip olduğunu belirterek, "Burada çocukluk arkadaşlarımız, birlikte büyüdüğümüz dostlarımız var. Büyüklerimizi, değerli ablalarımızı görmek, genç kardeşlerimizle bir arada olmak beni çok mutlu ediyor" dedi.

Toplantıda siyaset üstü bir anlayışla hizmet ettiklerini vurgulayan Başkan Balcıoğlu, "Yeniden Refah Partisi Silivri İlçe Başkanı Ömer Hakverdi de burada. Silivri'nin güzelliği işte bu. Evet, Cumhuriyet Halk Partisi'nden seçildim, ancak herkesin belediye başkanıyım. Tüm siyasi görüşlere saygımız var ve öyle bakıyoruz, öyle yönetiyoruz. Bizim önceliğimiz insan odaklı hizmetler sunmak" diye konuştu. Başkan Balcıoğlu, göreve geldiklerinde karşılaştıkları zorluklara da değinerek, merkezi yönetimin uyguladığı tasarruf tedbirlerinin belediye hizmetlerini kısıtlamaya yönelik olduğunu, ancak buna rağmen sosyal tesisler, kreşler ve kültürel etkinlikleri hayata geçirdiklerini belirtti.

"Avantajları koruyarak geliştirmek zorundayız"

Başkan Balcıoğlu, doğru bir planlamayla Silivri'yi geleceğe hazırlamanın en büyük öncelikleri olduğunu dile getirdi. Silivri'nin sadece günlük hizmetlerle değil, geleceğe yönelik planlamalarla da yönetilmesi gerektiğini belirten Başkan Balcıoğlu, "Silivri denizi, ormanları, hizmet sektörleri, üniversite alanları, yeraltı şehirleri, tarihi kaynakları ve doğal güzellikleriyle çok zengin bir bölge. İstanbul'un gıda kapısı olabilecek bir konumdayız. Trakya'ya açılan bir nokta olmamız ve ulaşım ağlarına yakınlığımız, ilçemize büyük avantajlar sağlıyor. Ancak bu avantajları koruyarak geliştirmek zorundayız" ifadelerini kullandı.

"Tarım arazilerini korumak ve vatandaşlarımızı bilinçlendirmek bizim görevimiz"

Kaçak yapılaşmaya karşı vatandaşları bilinçlendirmek gerektiğinin altını çizen Başkan Balcıoğlu, şöyle devam etti:

"Kaçak yapılaşma, ilçemizin karşı karşıya olduğu en büyük tehditlerden biri. Bu konuda üzülerek birçok sorunla karşılaşıyoruz. Yapılmadan önce herkesin belediyemize danışmasını, planlamalar hakkında bilgi almasını rica ediyorum. Köy içinde imar planlamamız devam ediyor, bu konuda destek sağlıyoruz. Ancak tarım arazileri üzerinde, bizim dışımızda gelişen birçok olay yaşanıyor. Kaymakamlık, valilik, orman müdürlüğü ve tarım müdürlüğü gibi ilgili kurumlarla birlikte, bu konuda bilinçlendirme çalışmalarını sürdürüyoruz. Kaçak yapılaşmanın yıkılması kimseyi mutlu etmiyor, ancak tarım arazilerini korumak ve vatandaşlarımızı bilinçlendirmek bizim görevimiz."

" Demokrasi, seçenlerin yönettiği ancak seçmenlerin de korunduğu bir sistemdir"

Toplantıda demokrasiye ve Cumhuriyetin değerlerine vurgu yapan Başkan Balcıoğlu, "Kadın, erkek, çocuk-hep birlikte özgürce düşüncelerimizi ifade edebiliyoruz. Bundan daha güzel bir şey olabilir mi? Demokrasi, seçenlerin yönettiği ancak seçmenlerin de korunduğu bir sistemdir. Biz bunu böyle gördük. Atalarımız, bu Cumhuriyeti çok zor şartlarda kurdular. Biz de bu emaneti sonuna kadar yaşatmak zorundayız" dedi.

Gelinen noktada Atatürk'ün sunduğu vizyon, ilkeler ve inkılaplar ışığında ilerlediklerini belirten Başkan Balcıoğlu, "Doğru yoldayız ve bu yolda kararlılıkla yürümeye devam edeceğiz. Atatürk'e, Cumhuriyetimize, ezanımıza, İstiklal Marşımıza ve bizi biz yapan değerlere sahip çıkacağız" diye konuştu.

Silivri'nin nüfusunun 300 bini geçtiğini ve ilçeye 12 ay boyunca artan bir yerleşim olduğunu belirten Başkan Balcıoğlu, "Deprem ve pandemi sürecinin ardından birçok vatandaşımız buraya yerleşti. Onlara daha iyi hizmet verebilmek için birinci adreslerini Silivri'ye almalarını öneriyoruz. Nüfusumuz arttıkça İller Bankası'ndan gelen payımız da artacak ve hizmetlerimizi daha etkin hale getirebileceğiz" ifadelerini kullandı.

" Atatürk Meydanı'nda bir düzenleme yapıyoruz"

Akören Mahallesi için yapılan ve planlanan çalışmaları da paylaşan Başkan Balcıoğlu, "Akören'in yolları sorunlu, bahar aylarıyla birlikte onlara müdahale edeceğiz. Tarım arazilerinin çitlerle çevrilmesi sosyal yaşamı kısıtlıyor, bu konuyu değerlendiriyoruz. Atatürk Meydanı'nda bir düzenleme yapıyoruz" dedi.

Silivri'de gençlerin sosyal ve kültürel faaliyetlerde bulunabileceği bir Gençlik ve Kültür Merkezi inşa ettiklerini belirten Başkan Balcıoğlu, şöyle devam etti:

"Göreve geldiğimizde, 13 dönümlük bir alanda Gençlik ve Kültür Merkezi inşaatına başladık. Kaba inşaatın yüzde 90'ı tamamlandı. Mart ayında Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nden geçecek ve Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu'nun desteğiyle tamamlayacağız."

Silivri otogarına hiçbir gelişme olmadan aynı planda kalmaya devam ettiğini dile getiren Başkan Balcıoğlu, "Kendimi bildim bileli, otogarımız aynı noktada ve hiçbir gelişme olmadan aynı yapıda kalmaya devam etti. Ancak bununla ilgili projelerimizi hazırladık ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile birlikte otogarımızı, şehrimize yakışır bir hale getireceğiz. Bu alanda, burada görev yapan hemşehrilerimizin ve minibüs şoförlerimizin yararlanabileceği çok amaçlı bir alan oluşturacağız" ifadelerini kullandı.

Çalışmaların devam ettiğini belirten Başkan Balcıoğlu, bir yıl içinde 26 parkın tamamlanıp, 11 spor tesisini ise bitirip açılışlarını yapmayı planladıklarını dile getirdi. Başkan Balcıoğlu, havanın düzelmesiyle birlikte, tesislerin açılışlarını çocuklarla birlikte gerçeklerini açıkladı.

"7 bin metrekarelik dev bir spor kompleksi inşa edeceğiz"

Başkan Balcıoğlu spora olan katkılarından da bahsetti. Başkan Balcıoğlu, "Gençlik ve Spor Bakanlığı ile birlikte yaptığımız protokol çerçevesinde 45 metrekare alanda, 3 futbol sahası, 2 basketbol sahası ve kapalı spor kompleksinden oluşan 7 bin metrekarelik dev bir spor kompleksi inşa edeceğiz. Burada folklor, basketbol, tekvando gibi farklı branşlarda eğitim gören çocuklarımıza, gençlerimize hitap edecek bir tesis olacak. Ayrıca, kapalı tenis salonu ve otopark da tesisin içinde yer alacak" diye konuştu.

"8 bin 500 vatandaşa sağlık hizmeti sunmaya devam ediyoruz"

Çeltik Mahallesi'ndeki eski Çamlık Et Lokantası'nı sıfırdan yenileyerek, sosyal tesis alanına dönüştürdüklerini açıklayan Başkan Balcıoğlu, "Bu alanda çok amaçlı spor sahaları, yürüyüş parkurları, çocuk oyun alanları ve kent mobilyaları yer alacak. Aynı zamanda, sosyal etkinliklerin düzenlenebileceği bir alan olacak" dedi.

Değirmenköy'deki Akman Kreşinde sona yaklaşıldığını dile getiren Başkan Balcıoğlu, mahallelerdeki okullarda da desteklerin devam ettiğini belirtti. Başkan Balcıoğlu, Silivri Belediyesi olarak 4 bin dönüm tarlada tarım yaptıklarını belirterek, elde edilen ürünlerin vatandaşlara ücretsiz dağıtıldığını açıkladı. Ayrıca, tıbbi ve aromatik bitkilerle ilgili çalışmaların devam ettiğini söyledi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile gerçekleştikleri yatırımlara değinen Başkan Balcıoğlu, altyapı çalışmalarından tarıma, sağlığa kadar pek çok alanda yatırımlar yaptıklarını belirtti. Sağlık çalışmalarına da değinen Başkan Balcıoğlu, bin kadına ücretsiz HPV aşısı sağladıklarını ve 8 bin 500 vatandaşa sağlık hizmeti sunmaya devam ettiklerini vurguladı.

"Köyümüzdeki eksikleri hiçbir zaman göz ardı etmediler"

Akören Mahalle Muhtarı Hüseyin Ergin ise Başkan Balcıoğlu'na düzenlediği toplantı için teşekkür ederek, şöyle konuştu:

"Başkanımız, köyümüzün yakın ve tanınan bir ismi, her zaman bizlerle birlikte olmuştur. Çocukluk hayallerini, köyümüz için yaptığı projelerle hayata geçirdi. Kendisi ve ekibi, köyümüzdeki eksiklikleri hiçbir zaman göz ardı etmediler. Herhangi bir sorunumuz olduğunda bir telefon açmamız yeterli oluyordu ve her zaman en hızlı şekilde çözüm bulunuyordu. Başkanımıza ve ekibine verdikleri destek için teşekkür ediyorum."