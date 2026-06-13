Silivri\'de Fırtına, Metruk Bina Çatısını Devrildi

Silivri'de aniden etkili olan fırtına, metruk bir binanın çatı duvarını yerinden kopardı. Beton parçaları yan taraftaki evin üzerine düşerken, içeride bulunan kişi şans eseri yara almadan kurtuldu. Büyük bir gürültüyle çöken çatı duvarı nedeniyle mahallede panik yaşandı. İlk etapta doğalgaz patlaması sanılan olayın, fırtınanın etkisiyle meydana geldiği belirlendi.

FIRTINA ÇATI DUVARINI YERİNDEN KOPARDI

Olay, saat 14.30 sıralarında Piri Mehmet Paşa Mahallesi Ziyabey Sokak'ta meydana geldi. İlçede aniden etkisini gösteren kuvvetli rüzgar ve fırtına nedeniyle 5 katlı metruk bir binanın çatı kısmındaki duvar büyük bir gürültüyle yerinden koptu.

Kopan beton parçaları, bitişikte bulunan tek katlı evin çatısına ve bahçede yer alan barakanın üzerine düştü. Gürültüyü duyan çevre sakinleri, doğalgaz patlaması yaşandığını düşünerek durumu ekiplerine bildirdi.

ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis, sağlık, doğalgaz ekipleri ile Silivri Belediyesi Arama ve Kurtarma (SAK) ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı.

İtfaiye ekiplerinin yaptığı incelemede, ilk değerlendirmenin aksine olayın doğalgaz patlamasından değil, fırtınanın etkisiyle çöken çatı duvarından kaynaklandığı belirlendi.

EVDE BULUNAN KİŞİ FACİANIN EŞİĞİNDEN DÖNDÜ

Duvarın çöktüğü sırada evde tek başına bulunan bir kişi, olaydan yara almadan kurtuldu. Büyük korku yaşayan vatandaşın ifadesi alınmak üzere Silivri İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldüğü öğrenildi.

Öte yandan, olaydan zarar gören vatandaşın metruk binanın sahibinden şikayetçi olacağı belirtildi.

İNCELEME SÜRÜYOR

Polis ve zabıta ekiplerinin sokaktaki güvenlik önlemleri devam ederken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.