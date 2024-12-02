Şişli Belediye Başkanı Şahan: "Ekonomik Kalkınmanın Arttırılmasına Yönelik Projelere Kararlılıkla Devam Edeceğiz" - Son Dakika
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Şişli Belediye Başkanı Şahan: "Ekonomik Kalkınmanın Arttırılmasına Yönelik Projelere Kararlılıkla Devam Edeceğiz"

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Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, Avrupa Birliği Bölgeler Komitesi (COR) 31. Türkiye Çalışma Grubu Toplantısı’nda; “Birbirimizden öğrenerek ve iyi uygulamaları çoğaltarak bu potansiyeli daha da ileriye taşıyabiliriz. Bizler, ekonomik kalkınmanın ve sosyal refahın arttırılmasına yönelik projelere büyük bir kararlılıkla devam edeceğiz. İddia ediyorum ki Türkiye, krizlerden çıkış konusunda tüm dünyaya ilham olacak sosyal belediyecilik uygulamalarına, başta İstanbul olmak üzere, sahne olmaya devam edecektir” dedi.

02.12.2024 15:23  Güncelleme: 15:31
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Haber: Oktay YILDIRIM - Kamera: Onur DURSUN

(İSTANBUL)- Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, Avrupa Birliği Bölgeler Komitesi (COR) 31. Türkiye Çalışma Grubu Toplantısı'nda; "Birbirimizden öğrenerek ve iyi uygulamaları çoğaltarak bu potansiyeli daha da ileriye taşıyabiliriz. Bizler, ekonomik kalkınmanın ve sosyal refahın arttırılmasına yönelik projelere büyük bir kararlılıkla devam edeceğiz. İddia ediyorum ki Türkiye, krizlerden çıkış konusunda tüm dünyaya ilham olacak sosyal belediyecilik uygulamalarına, başta İstanbul olmak üzere, sahne olmaya devam edecektir" dedi.

Avrupa Birliği Bölgeler Komitesi Türkiye Çalışma Grubu Toplantıları'nın 31'incisi Şişli Belediyesi'nin ev sahipliğinde bugün Bomontiada'da gerçekleştirildi. TBB, Şişli Belediyesi ve COR'un ortaklaşa düzenlediği toplantıya, TBB ve İBB Ekrem İmamoğlu, COR Genel Sekreteri Petr Blizkovsky, COR ve Bremen Devlet Parlemontosu Başkanı Antje Grotheer, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan ve COR Türkiye Çalışma Grubu üyeleri katıldı. Toplantı, ABBK ve Bremen Devlet Parlamentosu Başkan Başkanı Antje Grotheer, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan ve TBB ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun açılış konuşmalarıyla başladı.

"Küresel krizler karşısında yurttaşlarımızı güçlendirmek için var gücümüzle çalışıyoruz"

Şişli'nin Türkiye'nin modernleşmesinde öncü role sahip olduğunu belirten Başkan Şahan, şunları söyledi:

"Bu toplantıya Şişli'de ev sahipliği yapmanın, Şişli Belediye Başkanı olarak benim açımdan ayrı bir önemi var. Şişli, Türkiye'nin modernleşme hikayesinde öncü bir role sahip olan; endüstrileşmenin, entelektüel birikimin, çoğulculuğun ve kent kültürünün merkezi olan bir ilçedir. Tam da bu köklü geçmiş ve zengin birikim sayesinde, Şişli Belediyesi ve Sosyal Demokrat Belediyeler Derneği Başkanı olarak gururla ifade etmek isterim ki, Avrupa Birliği'nin demokrasi, hukukun üstünlüğü, insan hakları ve sosyal adalet ilkeleriyle örtüşen çalışmalarımız yalnızca İstanbul'a değil, Türkiye'nin dört bir yanına yayılmaktadır. Altyapıdan iskana, sosyal refahtan kültür politikalarına kadar geniş bir yelpazede ürettiğimiz projelerle, hem ülkemizde demokrasiye olan inancı pekiştiriyor hem de küresel krizler karşısında yurttaşlarımızı güçlendirmek için var gücümüzle çalışıyoruz.

"Hukuksuz uygulamalar demokrasiye olan güvenini zedelemektedir"

Kadın istihdamından, çocukların okullaşmasına, yoksullukla mücadeleden, yaşam odaklı kentsel dönüşüme kadar pek çok alanda artık sosyal demokrat belediyecilik anlayışı, Türkiye'de değişim ve dönüşümün katalizörü haline gelmiştir. Ancak, bu değişim ve dönüşüm fotoğrafında üzerinde durmamız gereken çok önemli bir konu var: O da Türkiye'de demokratik katılımın en önemli mekanizması olan ve yüksek katılım oranlarıyla gerçekleşen seçimlerin, kayyum uygulamalarıyla hukuksuz bir şekilde tanınmaması gerçeğidir. İstanbul'un en yüksek nüfuslu ve en yüksek bütçeli ilçesi olan Esenyurt'un seçilmiş belediye başkanı Prof. Ahmet Özer, hukukla bağdaşmayacak bir şekilde görevden alınmış, yerine ise bir atanmış, merkezi idarenin bir temsilcisi; kayyım olarak getirilmiştir. Adaletin ve demokrasinin kurumlarını aynı anda yıpratan bu hukuksuz uygulamalar, demokratik katılım süreçlerine inanan tüm halkımızı derinden etkilemekte ve demokrasiye olan güvenini zedelemektedir. Yerel yönetimlerin hareket alanlarının zayıflatılması ve seçme iradesi yok sayılarak yurttaşla bağının kopartılması, halkımızın refahını ve demokrasimizin geleceğini tehlikeye atan en büyük sorunlardan biridir.

"Türkiye, krizlerden çıkış konusunda tüm dünyaya ilham olacak"

Avrupa ile ilişkilerimizde, birbirimizden öğrenmek ve iyi deneyimleri çoğaltmak hepimize kazandıracaktır. Zira Türkiye, doğunun en batısı, batının en doğusu ve medeniyetler merkezi olarak üretkenliğine, yaratıcılığına ve güçlü tarihsel birikimine güvenen bir ülke. Avrupa ise kurumsallaşmış kamusal ve demokratik mekanizmaları ile dünyayı yukarı çeken bir yapı. Birbirimizden öğrenerek ve iyi uygulamaları çoğaltarak bu potansiyeli daha da ileriye taşıyabiliriz. Bizler, ekonomik kalkınmanın ve sosyal refahın arttırılmasına yönelik projelere büyük bir kararlılıkla devam edeceğiz. İddia ediyorum ki Türkiye, krizlerden çıkış konusunda tüm dünyaya ilham olacak sosyal belediyecilik uygulamalarına, başta İstanbul olmak üzere, sahne olmaya devam edecektir"

Açılış konuşmalarının ardından toplantı, "Türkiye ile Avrupa Birliği Arasındaki Güncel Gelişmeler" konulu panel ile devam etti.

Toplantının gerçekleşen ikinci panelinde ise "Yerel Yönetimlerin Girişimcilik Ekosistemine, Yerel Ekonomik Kalkınmaya ve Girişimciliğe Katkıları" konusu ele alındı. İkinci panelde, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Şişli Belediyesi Meclis Üyesi Ahmet Oğuz Demir, Yeşil Kalkınma ve Kapsayıcı Büyüme Bölüm Başkanı ve AB Türkiye Delegasyonu Virve Vımparı, Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel ve İstanbul Ticaret Odası Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi (BTM) Genel Müdürü İbrahim Halid Elbaşı konuşmacı olarak yer aldı.

Şişli Belediye Başkanı Şahan: "Ekonomik Kalkınmanın Arttırılmasına Yönelik Projelere Kararlılıkla Devam Edeceğiz"
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Şişli Belediye Başkanı Şahan: 'Ekonomik Kalkınmanın Arttırılmasına Yönelik Projelere Kararlılıkla Devam Edeceğiz' - Son Dakika

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