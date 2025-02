Şişli Kent Konseyi'nden Rezerv Alan Tepkisi: "Bunlar Sadece Şişli'nin Sorunu Değil İstanbul'un Sorunu"

Güncel

(İSTANBUL) - Şişli'de 24 bin metrekarelik alanın rezerv alanı ilan edilerek Taşyapı'nın inşaatına açılması karşı Şişli Kent Konseyi bir basın açıklaması yaptı. Açıklamada "Biz Şişlililer olarak her şeyin farkındayız. Şişli halkının ihtiyaç duyduğum parklar, yeşil alanlar ve sosyal donatı alanları göz ardı edilerek ilçemiz yeni gökdelenlere, plazalara, boğanların hedefi, ranttan başka bir şey değil. Ancak bu mesele sadece betonlaşma değil, aynı zamanda insan hayatına yönelik bir tehdittir" denildi. Şişli Kent Konseyi Başkanı Cem Solmaz "Bunlar sadece Şişli'nin sorunu değil İstanbul'un sorunu" dedi.

İstanbul Şişli'de 24 bin metrekarelik alanın rezerv alan ilan edilerek Taşyapı'nın inşaatına açılmasına karşı Şişli Kent Konseyi basın açıklaması gerçekleştirildi. Şişli'nin Kanal İstanbul'u olarak gündeme oturan alanla ilgili açıklamayı Şişli Kent Konseyi Başkanı Cem Solmaz yaptı. Solmaz açıklamasında şunları söyledi:

"Bu rezerv alan yapısını hepimiz çok iyi biliyoruz Türkiye'nin birçok yerinde bu şekilde birçok inşaatlar oldu"

"Rezerv alan sorunu ile karşı karşıyayız. Şu an karşımızda duran yüksek bariyerler örtülen bir inşaat var. Birde belediyenin arkasında devam eden Tayyapı sorunu var. Bu sorun Ocak 2021'de bir rezerv alan ilan etme sorunuyla başladı. Karşımızda duran alan Ocak 2021 de rezerv alan olarak ilan edildi. Bundan bir buçuk yıl sonra 24 Nisan 2022'de bölge idare bu rezerv alanını iptal etti. Bu rezerv alan yapısını hepimiz çok iyi biliyoruz Türkiye'nin birçok yerinde bu şekilde birçok inşaatlar oldu. Ağustos 2022'de tekrar bir rezerv alan ilanı oldu yani iki yılda iki kere rezerv alanı ilan edildi bu gördüğümüz otopark. Ağustos 2022'de belediye ve Şişlili vatandaşlarımız buraya dava açtılar. Mart 2023'de burada bir yürütmeyi durdurma kararı çıktı. Ekim 2023'de tekrar davanın reddine ve istinaf başvurusu yapıldı Şubat 2024'de de zemin güçlendirme ruhsatı alındı. Yani burada bir zemin çalışması yapılıyor, bizim şu anda karşımızda gördüğümüz yükselen inşaatın içerisinde girdiğimiz zaman zemin çalışması zemin güçlendirme çalışması dışında bir şey olmaması lazım. Nisan 2024'de Şişli Belediye Başkanlığı tespit için içeriye girdiğinde zemin adı altında başka şeyler yapıldığını tespit etti ve buraya mühürleme yaptı. Buraya kadar her şey düzgün gidiyordu. 14 Mayıs yani Nisan ayından bir ay sonra şantiyelerin giriş ve çıkışlarında araç sirkülasyonuna ilişkin bir proje olur.

"İlla Kartalkaya'daki gibi başımıza bir şey mi gelmesini bekliyorlar"

Bu proje ile ilgili İBB bu projeyi aykırı buldu ve bunu iptal etti. Ama ne yazık ki bu inşaatı yapmaya çalışan bu zihin ısrarla buna karşı çıkarak bir şekilde tadilat projesi geliştirip devam etti. ve bu iptal ile devam arasında 10 gün sonra bir kamyon İBB'nin tüm uyarılarına rağmen bir kamyon bir vatandaşımızı ezdi. Gülten Demir 72 yaşında. Göz göre yani faili belli bir iş ile karşı karşıyayız. Bu haber bizden gizlendi. Biz burada basın açıklaması yaptığımız da biz bu haberi hiçbir yerden duyamadık hiçbir yerden öğrenemedik. Yetkililere sormak neydi bu ısrar ne içinde. Taşyapı'ya soruyorum sizler 7 bin tane konut yapmışsınız 700 tane de yapma. Nereye götüreceksin bu kadar hırsı bu kadar şeyi. Kim istiyor buraya bu inşaatın yapılmasını. Yabancılarda konut almıyor. Yabancıların konut alma oranı düşmüş. İnsanlarımız konut alamıyor düşmüş ekmek derdine. Şişlide yapı stoğu yüzde 93 eskimiş artık. Bu yapılar bir gün çöktüğünde bu inşaatlar bu rezidanslar yüzünden. Şurada bir yangın çıksa bu rezidanslar yüzünden kimse o yangına müdahale edemez. İlla Kartalkaya'daki gibi başımıza bir şey mi gelmesini bekliyorlar. Bunlar yapı stoğu, trafik ve iklim anlamında sıkıntılı. Toplanma alanımız yok, otopark yeşil alan yok. Turpun büyüğünü size anlatayım. Bu yolun üzerinde Şişli'ye ait büyük bahçeli kreş vardı. Bugün yok. Orada inşaat sürüyor. Adı Yüksel İnşaat. Şurada Motor Yüksek Meslek Lisesi vardı. Orada da Nurol İnşaat var. Siz ne yaptınız bir kere yeşili yok ettiniz, yeşil kreşi, yeşil liseyi, yeşil üniversiteyi yok ettiniz. En son ne kaldı İETT oranın arazisine de AVM yaptınız. En son Şişli Etfal Hastanesi kaldı. Bizi hastanelik ettiniz onu da aldınız. Bunlar sadece Şişli'nin sorunu değil İstanbul'un sorunu. İstanbul'un Kanal İstanbul'u gibi bir sorunu ve Şişli'nin Kanal İstanbul'u" dedi.

Solmaz'dan sonra basın açıklaması okundu. Açıklamada şu satırlara yer verildi.

"Şişli bakanlık eliyle her geçen gün betonlaşan ve nefes alacak alanları yok edilen bir ilçe haline gelmiştir"

Bizler, Şişli halkının yaşam hakkına sahip çıkıyoruz. Bizler Şişli Kent Konseyi olarak ilçemiz kalan son kamusal açık alanlardan birine yapılması planlanan Şişli'nin Kanal İstanbul'u diye andığımız rezerv alanda yürütülen 72 katlı rezidans, AVM projesi ve can güvenliğimizi şimdiden tehdit eden Şişli Belediyesi ana binasını kuşatan AVM projesini de istemiyoruz. Şişli bakanlık eliyle her geçen gün betonlaşan ve nefes alacak alanları yok edilen bir ilçe haline gelmiştir. Yeşil alanlarımızın, kamusal kullanıma açık nefes alma alanlarımızın ranta kurban edilmesine karşı çıkıyoruz. Şişli'yi betona boğan projelerin baş sorumlularından Taşyapı gücünü adından mı yoksa malum yerden mi alıyor çok açık ortadadır. Kentin merkez ilçelerinden İstanbul'un kalbi olan Şişli'yi yaşanamaz bir hale getirmiştir. Hatta canımıza kastetmiş, etmeye de devam etmektedir. 25 Mayıs 2024 tarihinde taş yapının Şişli Belediyesi ana binasının arkasında yer alan şantiye alanından çıkan hafriyat kamyonu, bir kadın komşumuzun ölümüne sebep olmuştur. Ne hikmetse bir insanın hayatını kaybetmesine neden olan bu cinayet neredeyse hiçbir yerde haber olmamış ve sümen altı edilmeye çalışılmıştır. Kuzey Ormanları Savunması'nın yaptığı hafriyat kamyonu terörü yıllık taramasında ortaya çıkan bu can güvenliği ne ilktir ne de son olacaktır.

"Şişli halkının can güvenliği, Taşyapı tehdidi altındadır"

Evet yanlış duymadınız. 25 Mayıs günü bir hafriyat kamyonu Darülazide Caddesi üzerinde herhangi bir güvenlik önlemi alınmadan çıkış yaparken bir kadını ezerek öldürmüştür. Canını almıştır. Hatta bu elim olayın geçtiği haberde daha önce de aynı yerde iki vatandaşımızın hafriyat kamyonu altında kalarak yaralandığı kaydedilmiştir. Basında hiçbir yer almayan bu konunun hesabını sormak için bugün buradayız. Bu cinayet ve kazalardan, Taşyapı doğrudan sorumludur. Şirket şantiye sahası ve hafriyat kamyonu trafiği güvenliğini sağlamamakta, zorunlu olmasına rağmen şu an bile kaldırımda ve yolda hiçbir önlem almamaktadır. Şişli halkının can güvenliği, Taşyapı tehdidi altındadır Şişli'nin nefesini, sağlığını, can güvenliğini, beton yığınları altında bırakmaya çalışan rant düşkünlerinin bu hırsı kaç canı daha alacak? ya da bu düzene devletin kurumları daha ne kadar göz yumacak soruyoruz. Üstelik bu iki şantiye şantiyenin girişleri karşı karşıya olup yoğun hafriyat kamyonu trafiği yaşanmakta. Ülkemizde ciddi bir güvenlik tehdidi oluşturmaktadır. Bu olay münferit değildir. Yıllardır süregelen rant politikalarının ve denetimsiz kentleşmenin bir sonucudur.

"İnsan hayatına yönelik bir tehdittir"

Sermaye odaklı projeler uğruna insan yaşamı hiçe sayılmakta iktidarın bakanları bu duruma göz yummaktadır. Biz Şişlililer olarak her şeyin farkındayız. Şişli halkının ihtiyaç duyduğum parklar, yeşil alanlar ve sosyal donatı alanları göz ardı edilerek ilçemiz yeni gökdelenlere, plazalara, boğanların hedefi, ranttan başka bir şey değil. Ancak bu mesele sadece betonlaşma değil, aynı zamanda insan hayatına yönelik bir tehdittir. Bizler bu cinayetin sorumlularının hesap vermesini talep ediyoruz. Hafriyat, kamyonlarının denetimsiz bir şekilde trafiğe çıkmasını sağlayanlar Şişli halkının güvenliğini hiçe sayanlar hesap vermelidir. Buradan yetkililere sesleniyoruz ve uyarıyoruz. Şişli'de son kalan kamusal alanlarımızı ranta kurban etmeyin. Şantiye sahalarında hafriyat kamyonlarının kontrolsüz çalışmalarına son verin. İmar planlarına halkın ihtiyaçlarına göre yapın. Kamu yararını gözetin. Şişli halkının nefes alabileceği, yeşil alanları koruyun. Afet toplanma alanları yaratın. İstanbul'da ve Türkiye genelinde hafriyat kamyonlarının neden olduğu ölümleri önüne geçmek için denetim mekanizmaları oluşturun.Halk sağlığı ve can güvenliği temelli bir denetim sistemi kurun.

"Şişli'nin geleceği rant projelerine kurban edilemez"

Şişli'nin geleceği rant projelerine kurban edilemez. Mahallemize sahip çıkmak için. Mücadele etmeye devam edeceğiz. Başta Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nı ve ilgili tüm yetkilileri göreve davet ediyoruz. Bizler buradayız. projeler iptal edilene kadar sesimizi yükseltecek, her koşulda Şişli halkının kentsel, kamusal ve yaşamsal haklarını savunacağız."