Şişli Mitinginde Konuşan Vatandaş: "Biz Getirdik Biz Götüreceğiz" - Son Dakika
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Şişli Mitinginde Konuşan Vatandaş: "Biz Getirdik Biz Götüreceğiz"

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19 Mart operasyonlarına karşı CHP’nin Şişli'de düzenlediği ilk ilçe buluşması olan ‘Millet İradesine Sahip Çıkıyor’ buluşmasında vatandaşlar ANKA Haber Ajansına konuştu. Mitingde bulunan bir vatandaş “Tayyip Erdoğan diyor ki 'siz koltuk sevdasına bu işi başınıza aldınız.' Kendi 20 senedir oturuyor niye bize o sözü söylüyor? O zaman kendine mi verdik koltuğu? Biraz da başkası otursun, biz getirdik biz götüreceğiz” derken başka bir vatandaş ise “Ekrem İmamoğlu çıkana kadar da sahalardayız, gitmeyeceğiz evimize” dedi.

10.04.2025 12:30  Güncelleme: 13:40
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(İSTANBUL) 19 Mart operasyonlarına karşı CHP'nin Şişli'de düzenlediği ilk ilçe buluşması olan 'Millet İradesine Sahip Çıkıyor' buluşmasında vatandaşlar ANKA Haber Ajansına konuştu. Mitingde bulunan bir vatandaş "Tayyip Erdoğan diyor ki 'siz koltuk sevdasına bu işi başınıza aldınız.' Kendi 20 senedir oturuyor niye bize o sözü söylüyor? O zaman kendine mi verdik koltuğu? Biraz da başkası otursun, biz getirdik biz götüreceğiz" derken başka bir vatandaş ise "Ekrem İmamoğlu çıkana kadar da sahalardayız, gitmeyeceğiz evimize" dedi.

31 Mart'ta rekor bir oyla başkan seçilen Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, "Kent Uzlaşısı" gerekçe gösterilerek tutuklanmış, yerine kayyum atanmıştı. 19 Mart operasyonlarına karşı CHP'nin düzenlediği ilk ilçe buluşması olan dün akşam Şişli'de gerçekleştirildi. 'Millet İradesine Sahip Çıkıyor' buluşmasında vatandaşlar Anka Haber Ajansına konuştu. Vatandaşlar ANKA mikrofonlarına şunları söyledi:

"Bu kadar insan terörist mi soruyorum Tayyip Erdoğan'a"

" Avcılar'dan geliyoruz, İmamoğlu için geliyorum gençler için geliyorum, adalet için geliyorum, Ümit Özdağ, bütün tutuklular için geliyorum. Tayyip Erdoğan diyor ki siz koltuk sevdasına bu işi başınıza aldınız. Kendi 20 senedir oturuyor niye bize o sözü söylüyor? O zaman kendine mi verdik koltuğu? Biraz da başkası otursun biz getirdik biz götüreceğiz. Bizim seçme hakkımız yok mu? Demirtaş boşuna yatıyor, Ümit Özdağ boşuna yatıyor, İmamoğlu Cumhurbaşkanımız boşuna yatıyor, gençler boşuna yatıyor, terörist muamelesi görüyoruz. Böyle bir şey olur mu? Bu kadar insan terörist mi soruyorum Tayyip Erdoğan'a. Kendi çıkınca meydana terörist değil, biz çıkınca terörist. Bizim seçtiğimiz Cumhurbaşkanımızı alıp oraya koyamaz. Böyle bir hakkı yok korkmuyoruz, susmuyoruz, itaat etmiyoruz"

"Seçilmiş iradelere saygılı olunursa ülkemizde gerçek demokrasi olur"

" Beyoğlu'ndan geliyorum. Demokrasi için buradayız, huzur için buradayız, ülkemizin mutluluğu için buradayız, iradelere saygılı olması için buradayız. Seçilmiş iradelere saygılı olunursa ülkemizde gerçek demokrasi olur, huzur olur, birlikte mutlu yaşamış oluruz. Tutuklu gençlerimizi serbest bırakılmasını istiyoruz. Gençlerimiz, çocuklarımız sınavlarından mahrum oluyorlar. Bu gerçekten yazıktır, günahtır. Hiçbir inanç anlayışına bu sığmaz. İnsanlar tercihinde, kararında, özgür olmalı"

"Ekrem İmamoğlu çıkana kadarda sahalardayız gitmeyeceğiz evimize"

"Beyoğlu'ndan Kasımpaşa'dan geliyorum Ekrem İmamoğlu için. Gençler için, torunlarım için, hak hukuk ve adalet için buradayız. Ekrem İmamoğlu çıkana kadar da sahalardayız gitmeyeceğiz evimize"

"Hiç böyle görmedim"

"Hiç böyle görmedim, İmamoğlu'nu oraya bekliyorum. İmamoğlu'nu istiyoruz oraya"

"Örgütlü mücadeleyi bütün İstanbul'dan Türkiye'ye yaymaya devam edeceğiz"

"Bugün burada Türkiye'nin İstanbul'un hakkı, hukuku, adaleti, içeride Saraçhane'de hukuksuz bir şekilde gözaltında olan gözaltından sonra tutuklanan 299 arkadaşımız, Beylikdüzü Belediye Başkanımız, Şişli, Beykoz Belediye başkanlarımız, Esenyurt Belediye Başkanımız için buradayız. Mahir Polat yeni bir karar çıktı ev hapsi istendi. Ama ne kadar ev hapsi olsa da içeride olan, içeride haksız hukuksuz tutulan bütün başkanlarımız için buradayız. Örgütlü mücadeleyi bütün İstanbul'dan Türkiye'ye yaymaya devam edeceğiz. Buradaki mücadelemiz asla bitmeyecek. ve elbet bir gün gün gelecek, devran dönecek. Gençler olarak her zaman umudumuz var. Her zaman bu mücadeleyi, bu dayanışmayı büyütmeye devam edeceğiz"

"Ürkmüyorum, üzülüyorum"

"Bütün gençler için ve kızım için buradayım. Yani kızım gibi bütün gençler için buradayım. Ailem için buradayım, ülkem için buradayım, herkes için buradayım. Ürkmüyorum, üzülüyorum"

"Bütün cezaevindeki liderlerimizi, başkanlarımızı çıkaracağız"

"Başkanımızın sonuna kadar arkasındayız. Ekrem İmamoğlu'nu çıkaracağız. Cezaevindeki bütün mahkumları, öğrenci arkadaşları çıkaracağız. Sonuna kadar mücadele sonuna kadar mücadele. Bütün cezaevindeki liderlerimizi, başkanlarımızı çıkaracağız. Sonuna kadar mücadele"

"Hakkımı savunmak için buradayım"

"İmamoğlu'nun dışarı çıkması hak, hukuk, adalet, adalet için buradayız biz. Ben bir Atatürk çocuğuyum ve hakkımı savunmak için buradayım. Sonuna kadar"

"Hücrelerdeki gençlerimiz için çok üzülüyorum çocuklarımızı bıraksınlar"

"Belediye başkanlarımızın yeri zindanlar değildir. Belediye başkanlarımızın halka hizmetini engelleyemezler bunu elimizden alamazlar. Demokrasiye sahip çıkmak için buradayız. Cumhurbaşkanımıza sahip çıkmak için buradayız. Hücrelerdeki gençlerimiz için çok üzülüyorum çocuklarımızı bıraksınlar. Bıraksınlar gençlerimizi çok üzülüyoruz. Hepsi hepsi canımız. Hiç ayırt etmiyoruz, hepsi insan, hepimiz insanız. İyilik varken, güzellik varken neden bu şiddet, neden bu celal? Yapmasınlar"

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Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Şişli Mitinginde Konuşan Vatandaş: 'Biz Getirdik Biz Götüreceğiz' - Son Dakika

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