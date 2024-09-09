Sivas\'ta CHP\'nin 101. Kuruluş Yıl Dönümü Kutlandı

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SERDAR ÜNSAL

(IĞDIR)- Cumhuriyet Halk Partisi'nin 101. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Iğdır Atatürk Anıtı'na çelenk sunma töreni gerçekleştirildi.

CHP'nin tüm il ve ilçe teşkilatları 101. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla kutlama törenleri düzenliyor. Iğdır'da ise Atatürk Anıtı'nda bir araya gelen CHP'liler burada anıta çelenk sunarak saygı duruşunda bulundu. Çok sayıda partili katılan törene Atatürk Anıtı'na çelengi CHP Iğdır İl sekreteri Ender Türkdönmez koydu. Çelenk koyma töreninin ardından ise İl Yönetim Kurulu Üyesi Selma Göğce bir konuşma yaptı.

Göğce konuşmasında şunları söyledi:

"Bugün 9 Eylül. Halkın Partisi 101 yaşında. Bağımsızlık mücadelesinin sonunda şanlı geçmişimizin kararlılığıyla kurulan Türkiye Cumhuriyeti'nin, ilk partisi Halk Fırkası ile başlayan demokrasi mücadelesiyle bizlerle bugün devam ediyor. Uçurumun kenarında bir yitik ülkeden, modern Cumhuriyeti inşa eden Büyük Önder ve Kurucu Genel Başkanımız Mustafa Kemal Atatürk'ü ve arkadaşlarını saygı, şükran ve minnetle anıyoruz.

9 Eylül 1923 günü Halk Fırkası olarak kurulan ve sonradan Cumhuriyet Halk Partisi'ne dönüşen Türkiye'nin en köklü ve en büyük örgütü bugün 101. yaşını kutluyor. Bu gurur hepimizindir. Cumhuriyet Halk Partisi'nin tarihi Türkiye tarihidir. Türkiye'nin ilerleme tarihidir. 1923'ten beri, her akşam memleketimizdeki her haneye misafir oluyor, her haneye bizden haber veriyoruz. Telgrafla iletişim kurulan günlerden, radyolardaki ajans saatlerinden, televizyon yayınlarından bugün dijital iletişime evrilen dönüşümün tek tanığıyız. 1930'ların sanayi hamlelerinde, 60'ların öğrenci mücadelesinde, 1970'lerin dar sokaklarındaki demokrasi mücadelesinde halkımızın yanındaydık. 1980 darbesi ile kapatılan partimiz, 1990'ların ikinci yarısında tekrar siyasete döndü ve halkın omuz hizasında konumlandı. Geçmişte olduğu gibi 2000'lerde de tam bağımsız Türkiye için çabalayan, yabancı postalların ülkemize girmesine engel olan Cumhuriyet Halk Partisi, tarihe karşı sorumluluğunu yerine getirmiştir. 21. yüzyılın 2.çeyreğine başlayacağımız bu günlerde adalet vurgusuyla kimseyi ötekileştirmeden, kurucu parti olmanın vakarıyla başladığımız yeni demokrasi mücadelesi; meyvelerini son yerel seçimde vermiş ve güzel ülkemizde halkımız Cumhuriyet Halk Partisi'ni Türkiye'nin birinci partisi yapmıştır. Bugün, tüm Cumhuriyet Halk Partililer olarak bu bilinç ve sorumlulukla davranmaktayız. 101 yıllık partimize yaşattığımız gururu, yapılacak zamanında ya da erken ilk genel seçimde tüm Türkiye'de de halkımızla paylaşma kararlılığındayız. Türkiye ittifakı, yere düşen ekmeği düştüğü yerden kaldırıp, başının üzerine koyanların ittifakıdır. Bugün ekmek yine yere düşmüştür ve o ekmeği yine kaldırmak hepimizin görevidir.

Türkiye ittifakının mimarı, Genel Başkanımız Özgür Özel ile geleneği geleceğe taşıyacak ve ülkemize hak ettiği refahı birlikte getireceğiz. Bilinsin isteriz ki; Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün iki büyük eseri olan Cumhuriyet ve Cumhuriyet Halk Partisi yaşayacak, hakimiyet sonsuza kadar milletin olacaktır. Başta ilk Genel başkanımız Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, Altı oku yüreğinin üzerinde gururla taşıyıp bugünlere getiren tüm şanlı geçmişimizi, parti büyüklerimizi şükran, saygı ve minnet duygularıyla anıyoruz."