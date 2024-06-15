Siyasi Parti Liderlerinin Bayram Programı Belli Oldu - Son Dakika
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Siyasi Parti Liderlerinin Bayram Programı Belli Oldu

Siyasi parti liderlerinin Kurban Bayramı'nı nerede geçirecekleri belli oldu. . Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bayramı ailesiyle Ankara dışında, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise bayramı ailesiyle memleketi Manisa'da geçirecek.

15.06.2024 13:48
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(ANKARA) - Siyasi parti liderlerinin Kurban Bayramı'nı nerede geçirecekleri belli oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bayramı ailesiyle Ankara dışında, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise ailesiyle memleketi Manisa'da geçirecek.

Alınan bilgiye göre, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, bayram boyunca Ankara'da olacak. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan da bayram boyunca İstanbul'da olacak.

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici Eskişehir'de, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal Afyonkarahisar'da, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal İzmir'de, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce Yalova'da, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ Muğla'da bayramı kutlayacak.

DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları Oruç ve Tuncer Bakırhan, bayram boyunca Ankara dışında belediye ziyaretleri yapacak.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Siyasi Parti Liderlerinin Bayram Programı Belli Oldu - Son Dakika

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