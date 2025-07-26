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Siyasi ve Ekonomik Gelişmeler

26.07.2025 09:10
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CHP, Bakanlar ve spor etkinlikleri ile Türkiye'de önemli toplantılar gerçekleşiyor.

6 Nisan 1920

1- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'nin açılışına iştirak edecek.

(Ankara/18.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kızılcahamam'da düzenlenecek 5. Gayrimenkul ve Tesis Yönetim Zirvesi'nin açılışına katılacak.

(Ankara/12.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur, "Bir Sofrada Canlar" programı kapsamında Alevi-Bektaşi kanaat önderleri ve sivil toplum örgütü temsilcileriyle bir araya gelecek.

(Sivas/10.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşad Zorlu, Edirne İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katılacak.

(Edirne/12.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ FİNANS

1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Kırklareli ve Edirne valiliklerine ziyarette bulunacak.

(Kırklareli/12.00/Edirne/15.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Doğancı Tüneli Açılış Töreni'ne, Raylı Sistemler ve Hızlı Tren Koordinasyon Toplantısı'na, AK Parti Teşkilat Akademisi ve İl Danışma Müzakerelerine katılacak, valiliği ziyaret edecek.

(Bursa/11.00-16.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- 17. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı (IDEF 2025), beşinci gününde devam edecek.

(İstanbul/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye'nin öncülüğünde bazı Balkan ülkelerinin katılımıyla kurulan Balkan Barış Platformu'nun ilk toplantısına ev sahipliği yapacak.

(İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- ? Suriye'nin Süveyda ilinde sağlanan ateşkesin uygulanma süreci takip ediliyor.

(Süveyda/Şam) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- İsrail'in ateşkesi bozarak kalıcı işgal hedefiyle Gazze Şeridi'ne düzenlediği şiddetli saldırıların yansımaları ve yardımların girişini engellemesi sonucu yaşanan insani krize ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Gazze/Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Galatasaray Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıkları kapsamındaki özel maçta Fransa'nın Strasbourg takımını RAMS Park'ta konuk edecek.

(İstanbul/21.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Toplantısı, Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'nde yapılacak.

(İstanbul/10.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Fenerbahçe Futbol Takımı, Portekiz'de devam eden yeni sezon öncesi kamp çalışmaları kapsamındaki dördüncü ve son hazırlık maçında Portekiz'in Benfica ekibiyle karşılaşacak.

(Lizbon/22.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 2025 sezonu 13. ayağı Belçika Grand Prix'sinde sprint yarışı ve sıralama turları yapılacak.

(Stavelot/13.00-17.00) (Fotoğraflı)

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Kaynak: AA

Kızılcahamam, Murat Kurum, Özgür Özel, Diplomasi, Politika, Türkiye, Ekonomi, Güncel, ankara, Dünya, Spor, Son Dakika

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