Siyasi ve Ekonomik Gelişmeler - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Siyasi ve Ekonomik Gelişmeler

11.03.2026 00:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP ve bakanlıkların etkinlikleri, kadın güçlendirme protokolü, uluslararası diplomasi izleniyor.

6 Nisan 1920

1- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Balkan Rumeli Dernekleri ile iftar programına ve Pendik'te "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingine katılacak.

(İstanbul/19.12/20.30)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Bakanlık ve Sırbistan ortaklığıyla düzenlenecek "Kadınların Kritik Rolü: Güçlendirme İçin Stratejik Ortaklıklar" başlıklı yan etkinliğe, Bakanlık ve TÜRKONFED arasında kadınların ekonomik ve sosyal güçlenmesine yönelik işbirliği protokolü imza törenine, KADEM'in "Bağlanalım, Güçlenelim ve Büyüyelim IV: Kadın Emeğinin Tanınması ve Adalet İçin Paylaşılan Sorumluluk" iftar programına katılacak, ikili görüşmelerde bulunacak.

(New York)

2- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kağıthane Merkez Mahallesi Hizmet Sitesi Kentsel Dönüşüm Projesi Kura Çekim Töreni'ne ve Emlak Katılım'ın 100'üncü Yıl İftar Sofrası Programı'na iştirak edecek.

(İstanbul/14.00/19.12)

3- Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Mogan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Oteli'nde düzenlenen Türkiye Uzlaşı ve Toplumsal Kalkınma Vakfı İftar Programı'na katılacak.

(Ankara/18.57)

4- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın, partisinin İl Başkanlığına, esnafa ve Kaman Belediyesine ziyarette bulunacak, Kaman Vefa İftar Programı'na iştirak edecek.

(Kırşehir/16.00/16.30/18.00/18.30)

5- TBMM'den

İYİ Parti, TBMM Grup Toplantısı'nı gerçekleştirecek.

Genel Kurul, gündemindeki konuları görüşmek üzere toplanacak.

(TBMM/10.30/14.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Valiliği ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek, Yıldırım Sondaj Gemisi'nde basın açıklaması yapacak, sahur programına katılacak.

(Zonguldak/16.00/16.50/22.50/23.45)

2- Türkiye İstatistik Kurumu, ocak ayı ticaret satış hacim endeksi ile ciro endekslerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- İsrail ve ABD'nin İran'a yönelik başlattığı saldırılar ile İran'ın misillemesine ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Tahran/Washington/Kudüs)

2- Gazze'deki ateşkes süreci, İsrail'in ateşkes ihlalleri, bölgedeki insani durum ve gelişmelerin uluslararası alandaki yansımaları izleniyor.

(Gazze/Kudüs)

SPOR

1- FIBA Kadınlar Dünya Kupası Elemeleri C Grubu maçları, Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde başlayacak. Organizasyonun ilk günü, Arjantin-Avustralya, Japonya-Macaristan ve Kanada-Türkiye maçları oynanacak.

(İstanbul/14.30/17.30/20.30)

2- UEFA Konferans Ligi son 16 turu ilk maçında İspanya'nın Rayo Vallecano takımını konuk edecek Samsunspor, son idmanını Nuri Asan Tesisleri'nde yapacak. Teknik direktör Thorsten Fink ve bir oyuncusu, Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda basın toplantısı düzenleyecek.

(Samsun/15.30/19.30)

3- UEFA Konferans Ligi son 16 turu ilk maçında Samsunspor'a konuk olacak İspanya temsilcisi Rayo Vallecano'nun teknik direktörü Inigo Perez ve bir oyuncusu, Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda basın toplantısı düzenleyecek. Konuk ekip, son çalışmasını burada gerçekleştirecek.

(Samsun/18.15/19.00)

4- Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final ve olası yarı final eşleşmelerinin kura çekimi, İstanbul Finans Merkezi Ziraat Bankası Oditoryumu'nda yapılacak.

(İstanbul/14.00)

5- Trendyol 1. Lig'in 30. haftasına, İstanbulspor-Amed Sportif Faaliyetler, Eminevim Ümraniyespor-Erzurumspor FK, Atakaş Hatayspor-Özbelsan Sivasspor ve Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Sakaryaspor karşılaşmalarıyla devam edilecek.

(İstanbul/13.30/16.00/Hatay/13.30/Ankara/20.00)

6- Nesine 2. Lig Beyaz Grup'un 30. haftası 6 maçla sürecek.

7- Nesine 3. Lig 2. Grup 17. hafta erteleme maçında 12 Bingölspor ile Cınegold Ağrı 1970 karşı karşıya gelecek.

(Bingöl/13.30)

8- BKT Avrupa Kupası 8'li Final turu maçında Türk Telekom, İspanya'nın BAXI Manresa takımını konuk edecek.

(Ankara/19.00)

9- Basketbol Şampiyonlar Ligi son 16 turu J Grubu 5. hafta maçında TOFAŞ, Yunanistan'ın AEK ekibiyle deplasmanda karşılaşacak.

(Atina/20.00)

10- FIBA Erkekler Avrupa Kupası çeyrek final ilk maçında Aliağa Petkimspor, İspanya'nın Surne Bilbao Basket takımını ağırlayacak.

(İzmir/20.15)

11- CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçlarında Eczacıbaşı Dynavit, Polonya'nın KS Developres, Zerenspor ise İtalya'nın A. Carraro Prosecco takımını konuk edecek, Fenerbahçe Medicana, İtalya'nın Savino Del Bene ekibiyle deplasmanda karşı karşıya gelecek.

(İstanbul/19.00/Ankara/20.00/Scandicci/21.00)

12- Voleybol Kadınlar CEV Kupası yarı final ilk maçında Galatasaray Daikin, Romanya'nın CSO Voluntari takımını konuk edecek.

(İstanbul/20.30)

13- Voleybol Erkekler CEV Kupası çeyrek final rövanş maçında Galatasaray HDI Sigorta, Belçika'nın Greenyard Maaseik takımına konuk olacak.

(Maaseik/22.30)

***

Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Siyasi ve Ekonomik Gelişmeler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump’tan yeni mesaj: İran bunu yaparsa 20 kat daha sert vururuz Trump'tan yeni mesaj: İran bunu yaparsa 20 kat daha sert vururuz
Katibe adliye odasında aşk şantajı Birlikte oldukları anları gizlice kaydedip... Katibe adliye odasında aşk şantajı! Birlikte oldukları anları gizlice kaydedip...
Ramazan iddiaları sonrası Celal Karatüre sessizliğini bozdu Ramazan iddiaları sonrası Celal Karatüre sessizliğini bozdu
ABD övündü, Arakçi teşekkür edip füze tehdidi yağdırdı ABD övündü, Arakçi teşekkür edip füze tehdidi yağdırdı
Ülkeyi karıştıran görüntü Herkes aynı yorumu yapıyor Ülkeyi karıştıran görüntü! Herkes aynı yorumu yapıyor
Herkes ekran başına Şampiyonlar Ligi heyecanı başlıyor Herkes ekran başına! Şampiyonlar Ligi heyecanı başlıyor
Yeni lider için olay yorum: Dünya babasının dönemini özleyecek Yeni lider için olay yorum: Dünya babasının dönemini özleyecek
Tarihi maçın haritasını çizdiler Oranı duyanlar inanamıyor Tarihi maçın haritasını çizdiler! Oranı duyanlar inanamıyor
Görüntüler Türkiye sınırından: Savaşın başladığını gördük ve geldik Görüntüler Türkiye sınırından: Savaşın başladığını gördük ve geldik
E-Nabız’a bomba özellik geldi Eczane eczane gezmek sona eriyor E-Nabız'a bomba özellik geldi! Eczane eczane gezmek sona eriyor
Maçın hakemine ’’Hocam kul hakkı var, mübarek Ramazan ayındayız’’ diyerek tepki gösterdi Maçın hakemine ''Hocam kul hakkı var, mübarek Ramazan ayındayız'' diyerek tepki gösterdi
Fener’in eski yıldızı 45 yaşında da gol atıyor Fener'in eski yıldızı 45 yaşında da gol atıyor
BAE: İran’ın misilleme saldırılarında toplam 6 kişi hayatını kaybetti BAE: İran'ın misilleme saldırılarında toplam 6 kişi hayatını kaybetti
Tahran’dan İranlı kadın futbolculara çağrı: Eve dönün Tahran'dan İranlı kadın futbolculara çağrı: Eve dönün
Youssef En-Nesyri, Arabistan’da da ortalığı karıştırdı Youssef En-Nesyri, Arabistan'da da ortalığı karıştırdı
Yaralı filin kuyruğunu çekti, bedelini hayatıyla ödedi Yaralı filin kuyruğunu çekti, bedelini hayatıyla ödedi
Almanya Başbakanı Merz: İran hedeflerinin çoğunu paylaşıyoruz Almanya Başbakanı Merz: İran hedeflerinin çoğunu paylaşıyoruz
TFF Başkanı Hacıosmanoğlu RAMS Park’ta TFF Başkanı Hacıosmanoğlu RAMS Park'ta
Beyaz Saray: Trump İran’da hedeflere ulaştığında savaş sona erecek Beyaz Saray: Trump İran'da hedeflere ulaştığında savaş sona erecek
Ölen futbolcuyu kadroya yazdı: Özür dilemek yerine resmen dalga geçti Ölen futbolcuyu kadroya yazdı: Özür dilemek yerine resmen dalga geçti
Pentagon, savaşın başından bu yana yaralanan ABD askeri sayısını açıkladı Pentagon, savaşın başından bu yana yaralanan ABD askeri sayısını açıkladı
Liverpool kaderinden kaçamadı Galatasaray, İngiltere’ye avantajlı gidiyor Liverpool kaderinden kaçamadı! Galatasaray, İngiltere'ye avantajlı gidiyor
İbrahim Hacıosmanoğlu’nun aylar önce Liverpool için söylediği sözler maç biter bitmez gündem oldu İbrahim Hacıosmanoğlu'nun aylar önce Liverpool için söylediği sözler maç biter bitmez gündem oldu
Yasak aşk iddiasında vali yardımcısı görevden uzaklaştırıldı Yasak aşk iddiasında vali yardımcısı görevden uzaklaştırıldı

01:01
Bayern Münih Atalanta’yı yenmedi adeta rencide etti
Bayern Münih Atalanta'yı yenmedi; adeta rencide etti
00:30
Galatasaray’a Davinson Sanchez’den kötü haber
Galatasaray'a Davinson Sanchez'den kötü haber
00:12
Yasak aşk iddiasında vali yardımcısı görevden uzaklaştırıldı
Yasak aşk iddiasında vali yardımcısı görevden uzaklaştırıldı
23:28
Kırgınlıklar unutuldu Galatasaray-Liverpool maçına damga vuran kare
Kırgınlıklar unutuldu! Galatasaray-Liverpool maçına damga vuran kare
22:51
Trump: İran Hürmüz’e mayın yerleştirdiyse sonuçlar hiç görülmemiş seviyede olacak
Trump: İran Hürmüz'e mayın yerleştirdiyse sonuçlar hiç görülmemiş seviyede olacak
22:41
İbrahim Hacıosmanoğlu’nun aylar önce Liverpool için söylediği sözler maç biter bitmez gündem oldu
İbrahim Hacıosmanoğlu'nun aylar önce Liverpool için söylediği sözler maç biter bitmez gündem oldu
22:39
Liverpool kaderinden kaçamadı Galatasaray, İngiltere’ye avantajlı gidiyor
Liverpool kaderinden kaçamadı! Galatasaray, İngiltere'ye avantajlı gidiyor
22:38
Pentagon, savaşın başından bu yana yaralanan ABD askeri sayısını açıkladı
Pentagon, savaşın başından bu yana yaralanan ABD askeri sayısını açıkladı
22:29
Liverpool taraftarlarından maça damga vuran Atatürk pankartı
Liverpool taraftarlarından maça damga vuran Atatürk pankartı
21:57
Beyaz Saray: Trump İran’da hedeflere ulaştığında savaş sona erecek
Beyaz Saray: Trump İran'da hedeflere ulaştığında savaş sona erecek
21:02
Galatasaray’ın yıldızından Şampiyonlar Ligi’nde ilk
Galatasaray'ın yıldızından Şampiyonlar Ligi'nde ilk
20:04
Trabzonspor Yardımcı Antrenörü Orhan Kaynak hayatını kaybetti
Trabzonspor Yardımcı Antrenörü Orhan Kaynak hayatını kaybetti
19:59
TFF Başkanı Hacıosmanoğlu RAMS Park’ta
TFF Başkanı Hacıosmanoğlu RAMS Park'ta
19:43
Devrim Muhafızları’ndan yeni Hürmüz Boğazı tehdidi
Devrim Muhafızları'ndan yeni Hürmüz Boğazı tehdidi
19:26
Elindeki oyuncak silahı, metrodaki insanlara doğrulttu
Elindeki oyuncak silahı, metrodaki insanlara doğrulttu
19:04
Kullanmadığı unvan, dolandırmadığı insan kalmadı Asıl amacı ise bambaşka çıktı
Kullanmadığı unvan, dolandırmadığı insan kalmadı! Asıl amacı ise bambaşka çıktı
18:51
Okul müdürüne saldırı Kardeşini uyardığı için darbetti
Okul müdürüne saldırı! Kardeşini uyardığı için darbetti
18:46
Almanya Başbakanı Merz: İran hedeflerinin çoğunu paylaşıyoruz
Almanya Başbakanı Merz: İran hedeflerinin çoğunu paylaşıyoruz
18:32
Pezeşkiyan’dan Trump’a mesaj niteliğinde çıkış: Tarihten hiç ders çıkarmamışlar
Pezeşkiyan'dan Trump'a mesaj niteliğinde çıkış: Tarihten hiç ders çıkarmamışlar
18:30
Avustralya, Körfez bölgesine uzun menzilli keşif uçağı gönderiyor
Avustralya, Körfez bölgesine uzun menzilli keşif uçağı gönderiyor
17:58
ABD basınına göre İran savaşı tek şekilde kazanabilir Düşük ihtimal de sayılmaz
ABD basınına göre İran savaşı tek şekilde kazanabilir! Düşük ihtimal de sayılmaz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.03.2026 01:18:21. #.0.4#
SON DAKİKA: Siyasi ve Ekonomik Gelişmeler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.