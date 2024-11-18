Siyasi Yasak ve Hapis İstemiyle Yargılanacak Kılıçdaroğlu\'na, Destek Mesajları Gelmeye Devam Ediyor

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(ANKARA) - CHP'nin 7'nci Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, hakkında açılan hapis ve siyasi yasak istemli davanın 22 Kasım'da görülecek duruşmasına ilişkin, sosyal medyadan "safları sıklaştırın" başlıklı video yayınladı. Videoya destek mesajları gelmeye devam ediyor.

CHP'nin 7'nci Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, hakkında açılan hapis ve siyasi yasak istemli davanın 22 Kasım'da görülecek duruşmasına ilişkin sosyal medyadan "safları sıklaştırın" başlıklı bir video yayınladı. Birçok siyasi Kılıçdaroğlu'nun yayınladığı videoyu alıntılayarak sosyal medya üzerinden destek mesajları paylaşmaya devam ediyor. Kılıçdaroğlu'nun 11 yıl 8 aya kadar hapis ve siyasi yasak istemiyle yargılandığı davanın duruşmasına ANKA'nın edindiği bilgiye göre CHP Genel Başkanı Özgür Özel de katılacak.

Kılıçdaroğlu'na sosyal medya üzerinden destek veren paylaşımların bazıları şu şekilde:

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar: "7. Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun davası hak, hukuk ve halk davasıdır. Bu davada ve bunun gibi tüm davalarda Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanında olacağız."

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer: "Cumhuriyet Halk Partisi gücünü halktan alır. Halk Partisi korkmaz, sönmez, dağılmaz ve eğilmez. Hangi senaryo yazılmak istenirse istensin Cumhuriyet'in Halk Partisi buna en güzel cevabı birlik ve beraberlik ruhu içinde verir. Bizim safımız da bu ruhtur. Kimsenin şüphesi olmasın."

Eski Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen: "Bu dava hak, hukuk, adalet davasıdır. Hukukun üstünlüğünü, yargı bağımsızlığını ve çoğulcu demokrasiyi savunmaya inatla devam edeceğiz. 22 Kasım'da 7. Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanında olacağız."

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülşah Deniz Atalar: "Önceki Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu hakkında haksız ve hukuksuz bir şekilde açılan siyasi davada hak hukuk adalet için yanındayız."

Gelecek Partisi Genel Sekreteri Hasan Seymen: "Elbette hakkın ve haklının yanındayız. Hukuk ve adalet bir gün herkese lazım olur. Adalet safındayım.Yanınızdayım Sayın Kemal Kılıçdaroğlu"

CHP Grup Başkanvekil Ali Mahir Başarır: "Hukukun siyasetin sopası haline getirildiği bu karanlık düzende, 7'nci Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanındayız! Hak, hukuk, adalet."

CHP Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu: "Erdoğan'ın hapis ve siyasi yasak istemiyle açtığı davada 7. Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu 22 Kasım'da siyasallaşmış yargıya, adaletsizliğe ve tüm haksızlıklara karşı savunmaya değil, hesap sormaya gidiyor. Yanındayız."

CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış: "Hak, Hukuk ve Adalet için…"

CHP Zonguldak Milletvekili Eylem Ertuğ Ertuğrul: "Cumhuriyet Halk Partisi gücünü halktan alır. Halk Partisi korkmaz, dağılmaz ve boyun eğmez. Hukukun siyasetin sopası haline getirildiği bu karanlık düzende, Cumhuriyet Halk Partisi en güzel cevabı birlik ve beraberlik ruhu içinde verecektir. Bu dava hepimizin davasıdır. 7'nci Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanındayız."

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu: "Önceki Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu hakkında haksız ve hukuksuz bir şekilde açılan, siyasi davanın takipçisiyiz. Saray'dan talimat alan hakimlere karşı, adalet mücadelesinde yanındayız."

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba: "Önceki Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu hakkında, haksız ve hukuksuz bir şekilde açılan davanın takipçisiyiz. Bu dava adalete inancı bir kez daha sarsarken,siyasetin hukuka müdahalesinin son örneğidir."

CHP İstanbul Milletvekili Yunus Emre: "Bu kavga hürriyet kavgasıdır…"

CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız: "İftiralar atıldı, saldırılar düzenlendi, ölüm tehditleri aldı… Yılmadı, yorulmadı… Hak'tan, Hukuk'tan, Adalet'ten şaşmadı… Şimdi de yargı sopası ile susturulmaya çalışılıyor. Ama ne fayda! Susturamazsınız, sindiremezsiniz! Yanınızdayız Sayın Genel Başkanım"

CHP Denizli Milletvekili Şeref Arpacı: "7. Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik hapis ve siyasi yasak istemiyle açılan dava siyasi bir davadır. Ne önceki Genel Başkanımızı ne de hiçbir üyemizi AKP'nin siyasi davalarına kurban etmeyeceğiz, safları sıkı tutacağız."

CHP Eskişehir Milletvekili İbrahim Arslan: "Partimizin önceki dönem Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu hakkında haksız ve hukuksuz bir şekilde açılan hapis ve siyasi yasak istemli dava; hukuki değil, siyasi bir davadır. Ülkemizde yaşanan bütün haksızlıklara karşı; Hak, Hukuk ve Adalet arayışımızı, saflarımızı sıklaştırarak sürdüreceğiz."

CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan: "Aydınlık yarınları göreceğimiz o günlere kadar omuz omuzda direnmeye, mücadele etmeye, safları sıklaştırarak devam edeceğiz."

CHP İstanbul Milletvekili Zeynel Emre: "Biz biriz, bütünüz ve dayanışma içinde yürüyoruz. Adalet mücadelemiz sonuna kadar sürecek ve yargıyı sopa olarak kullananlar yargının önünde bir gün mutlaka hesap verecek."

İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt: "Haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır. Haksızlık karşısında dik duracak, safları sıklaştıracağız. Susma sustukça sıra sana gelecek."

CHP İzmir Milletvekili Ednan Arslan: "Önceki Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na açılan haksız ve hukuksuz davanın takipçisiyiz. Hak, hukuk, adalet."

CHP Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap: "Her zaman halkının yanında durmuş, bütün hayatını doğruluğa, emeğe ve adalet kavgasına adamış olan Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanındayız. Bu ülkeye adaleti, huzuru, güveni ve refahı mutlaka getireceğiz."

CHP Eskişehir Milletvekili Jale Nur Süllü: "7. Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu aleyhine açılan hapis ve siyasi yasak istemli dava, yargının siyasete yön vermek için nasıl araçsallaştırıldığını bir kez daha gözler önüne sermektedir. Bu dava, yargı bağımsızlığına vurulmuş ağır bir darbe ve hukukun üstünlüğü ilkesinin yok sayılmasının göstergesidir. Adaletin terazisini siyaset eliyle bozmaya çalışanlara boyun eğmeyeceğiz! Anayasamız gereği, hukukun üstünlüğü, yargı bağımsızlığı sağlanıncaya dek 'safları sıklaştırıyoruz'"