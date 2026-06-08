Söke'de Çifte Cinayet Şüphelisi Yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Söke'de Çifte Cinayet Şüphelisi Yakalandı

08.06.2026 19:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın'ın Söke ilçesinde park halindeki araca düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi öldü, şüpheli yakalandı.

AYDIN'ın Söke ilçesinde park halindeki otomobile düzenlenen silahlı saldırıda, sürücü Ercan Zengin (31) ile yanındaki 1,5 aylık hamile Nurgül Aslan'ın (25) hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturmada cinayet şüphelisi Erkan Aslan'ın (29) yakalandığı operasyonun dron görüntüleri ortaya çıktı.

Olay, 30 Mayıs'ta saat 14.00 sıralarında Yenicamii Mahallesi'ndeki kapalı pazar yerinde meydana geldi. Park halindeki bir otomobile ateş açıldı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, yaptıkları kontrolde sürücü Ercan Zengin'in hayatını kaybettiğini belirledi. Zengin'in yanındaki Nurgül Aslan ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi ardından Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradan Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilen 1,5 aylık hamile Aslan da kurtarılamadı.

VİDEO ÇEKMİŞ

Cinayetlere ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında şüpheli olarak Nurgül Aslan'ın eşi Erkan Aslan'ın yakalanması için çalışma başlatıldı. Aslan'ın cinayetleri işlediğini itiraf edip, cep telefonuyla kayda aldığı tespit edildi.

5 ADRESE OPERASYON

Çifte cinayetle ilgili İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Ekipleri ve Germencik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 1 Haziran'da Sazlıköy Mahallesi'nde 5 adrese operasyon düzenledi. Operasyonda Erkan Aslan'ın babası V.A. (53), Ferdi Y. (31), Yener Y. (38), Muhammed M. (17) ve Berat A. (18) gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda 2 tabanca ve 20 mermi ele geçirildi. Polisteki işlemlerinin ardından şüphelilerden Muhammed M. ve Berat A., ifadeleri sonrası serbest bırakıldı.

2 TUTUKLAMA

Polis, aynı gün gece saatlerinde ikinci bir operasyon daha düzenledi. Operasyonla daha önce serbest bırakılan Muhammed M. (17) ve Berat A. ile kardeşi Berkan A. gözaltına alındı. Polisteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Berat A. ile Muhammet M., tutuklandı, Berkan A. adli kontrol şartıyla olmak üzere diğer 4 şüpheli ise serbest bırakıldı. Soruşturma sürerken; önceki gün bir operasyon daha yapıldı. 3 farklı adrese düzenlenen operasyonda Erkan Aslan'ın amcasının oğulları İ.A. (61), Y.A. (32), Ö.A. (23)., N.G. (22) gözaltına alındı.

KAÇMA HAZIRLIĞI YAPIYORMUŞ

Aslan'ın izini süren ekipler, şüphelinin Kuşadası ilçesinde çeşitli adreslerde saklandığını belirledi. Yakalanacağını anlayan Erkan Aslan'ın, saklandığı evden çıkıp, Davutlar Mahallesi'ndeki kırsal alana kaçtığı tespit edildi. Yurt dışına kaçma hazırlığında olduğu değerlendirilen Aslan'ın, izini kaybettirmek amacıyla arazide saklandığı belirlendi. Bölgede çalışma başlatan polis, Erkan Aslan'ı Davutlar Mahallesi'ndeki arazide yakalayıp gözaltına aldı. Erkan Aslan ve beraberindeki 4 kişi dün işlemlerinin ardından Söke Adliyesi'ne sevk edildi.

Erkan Aslan (29) ile yakınları Yiğit A. (32), Nihat G. (22) ile gün içerisinde gözaltına alınan Efkan A. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Şüphelilerden Ö.A. ve İ.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Böylelikle tutuklu sayısı 6'ya yükseldi.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Erkan Aslan'ın kırsal alanda yakalanmasına ilişkin operasyonun dron görüntüleri yayınladı.

Kaynak: DHA

Nurgül Aslan, Erkan Aslan, 3. Sayfa, Cinayet, Güncel, Yaşam, Aydın, Söke, Son Dakika

Son Dakika Güncel Söke'de Çifte Cinayet Şüphelisi Yakalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İran’ın İsrail’e saldırısı sonrası Trump’tan ilk açıklama: Masaya geri dönün İran'ın İsrail'e saldırısı sonrası Trump'tan ilk açıklama: Masaya geri dönün
İran, İsrail’deki Ramat David Hava Üssü’nü balistik füzelerle vurdu İran, İsrail’deki Ramat David Hava Üssü'nü balistik füzelerle vurdu
Christian Eriksen maç içerisinde yine yere yığıldı Christian Eriksen maç içerisinde yine yere yığıldı
Füzelerin ardından kritik temas: Bakan Fidan, İranlı mevkidaşı Arakçi ile görüştü Füzelerin ardından kritik temas: Bakan Fidan, İranlı mevkidaşı Arakçi ile görüştü
İran füzeleri, İsrailli temizlik işçisini kamerasında İran füzeleri, İsrailli temizlik işçisini kamerasında
İran’ın dini lideri Hamaney’den İsrail mesajı: Siyonist rejimin nefesi tükendi İran'ın dini lideri Hamaney'den İsrail mesajı: Siyonist rejimin nefesi tükendi
İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir: Bu gece Tahran alevler içinde kalmalı İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir: Bu gece Tahran alevler içinde kalmalı
Aziz Yıldırım’ın duygusal anları O tezahüratı duyunca anında eşlik etti Aziz Yıldırım'ın duygusal anları! O tezahüratı duyunca anında eşlik etti
İran, İsrail’e fırlattığı füzenin üzerine ’Baal’ figürü ile birlikte bir not yerleştirdi İran, İsrail'e fırlattığı füzenin üzerine 'Baal' figürü ile birlikte bir not yerleştirdi
Ortadoğu’da hava sahaları ardı adına kapanıyor: Uçuşlar durduruldu Ortadoğu'da hava sahaları ardı adına kapanıyor: Uçuşlar durduruldu
İran, İsrail’e ait insansız hava aracını düşürdü İran, İsrail'e ait insansız hava aracını düşürdü
Bursa’da çocuk parkında pompalı tüfekli saldırı: 10 yaralı Bursa'da çocuk parkında pompalı tüfekli saldırı: 10 yaralı

19:36
Kasa doldu taştı Fenerbahçe’de tüm zamanların rekoru
Kasa doldu taştı! Fenerbahçe'de tüm zamanların rekoru
19:35
Esenyurt’ta nişanlısının yanında öldürülen gencin görüntüleri ortaya çıktı
Esenyurt'ta nişanlısının yanında öldürülen gencin görüntüleri ortaya çıktı
19:12
“Grup toplantısı“ restleşmesi sürüyor Özgür Özel de aynı saati verdi
"Grup toplantısı" restleşmesi sürüyor! Özgür Özel de aynı saati verdi
19:00
Giderayak son kıyağını yapmış Sadettin Saran yönetimi, anlaştıkları 4 ismi Aziz Yıldırım’a bildirdi
Giderayak son kıyağını yapmış! Sadettin Saran yönetimi, anlaştıkları 4 ismi Aziz Yıldırım'a bildirdi
18:04
Kılıçdaroğlu çiftini tehdit eden şüpheli tutuklandı
Kılıçdaroğlu çiftini tehdit eden şüpheli tutuklandı
17:36
10 ünlü ismin uyuşturucu test sonucu pozitif çıktı: Listede Mabel Matiz ve Yağmur Ünal da var
10 ünlü ismin uyuşturucu test sonucu pozitif çıktı: Listede Mabel Matiz ve Yağmur Ünal da var
17:35
Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor’dan çok tartışılan Aziz Yıldırım kararı
Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor'dan çok tartışılan Aziz Yıldırım kararı
17:24
İran’dan “ABD eyaletlerini vururuz“ tehdidi: Bunun bedelini ödeyebilir misiniz
İran'dan "ABD eyaletlerini vururuz" tehdidi: Bunun bedelini ödeyebilir misiniz?
17:20
Dünya Kupası kampında yılan alarmı
Dünya Kupası kampında yılan alarmı
17:14
Hamile eşini öldüren caniye çıldırtan uğurlama Bir de tebessüm etti
Hamile eşini öldüren caniye çıldırtan uğurlama! Bir de tebessüm etti
17:01
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cübbeli Ahmet Hoca’yı kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cübbeli Ahmet Hoca'yı kabul etti
16:04
Kılıçdaroğlu resmen başvurdu: Genel başkan sıfatıyla konuşacağım, ziyaretçileri alın
Kılıçdaroğlu resmen başvurdu: Genel başkan sıfatıyla konuşacağım, ziyaretçileri alın
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.06.2026 20:03:22. #.0.4#
SON DAKİKA: Söke'de Çifte Cinayet Şüphelisi Yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.