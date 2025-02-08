Sosyal Medya Dolandırıcılığı Operasyonu: 7 Tutuklama - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Sosyal Medya Dolandırıcılığı Operasyonu: 7 Tutuklama

Sosyal Medya Dolandırıcılığı Operasyonu: 7 Tutuklama

Bursa merkezli 13 ilde sosyal medyadan dolandırıcılık yapan 17 kişi gözaltına alındı, 7'si tutuklandı. Operasyonun detayları ve ele geçirilen dijital materyaller hakkında bilgi verildi.

08.02.2025 13:11  Güncelleme: 13:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BURSA merkezli 13 ilde, sosyal medya üzerinden dolandırıcılık yapanlara yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 17 kişiden 7'si tutuklandı.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'Bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle nitelikli dolandırıcılık' suçuna yönelik yürüttükleri soruşturma kapsamında, sosyal medya üzerinden yatırım vaadiyle dolandırıcılık yapan şebekeyi tespit etti. Cumhuriyet başsavcılığından alınan iznin ardından şüpheliler hakkında bir yıl önce teknik ve fiziki takip başlatan ekipler, 4 Şubat günü Bursa merkezli 13 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi. Bursa'nın yanı sıra, İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Aydın, Denizli, Eskişehir, Mersin, Muğla, Nevşehir, Şanlıurfa ve Tekirdağ'da 32 adrese eş zamanlı yapılan baskınlarda 17 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin üst, ev, iş yeri ve araçlarında yapılan aramalarda, çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Bursa'ya getirilip sorgulandıktan sonra, 'Bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle nitelikli dolandırıcılık' suçundan adliyeye çıkartılan şüphelilerden 7'si tutuklanırken, 10'u ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Haber: Hasan BOZBEY Kamera: BURSA/

Kaynak: DHA

Dolandırıcılık, Sosyal Medya, Operasyon, Güvenlik, 3-sayfa, Ekonomi, Güncel, Hukuk, Bursa, Medya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sosyal Medya Dolandırıcılığı Operasyonu: 7 Tutuklama - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

21:02 Beşiktaş, Sivasspor’u deplasmanda 2-0 yendi Beşiktaş, Sivasspor'u deplasmanda 2-0 yendi
20:53 AKOM’dan İstanbul’a bir uyarı daha Pazartesiden itibaren kar etkili olacak AKOM'dan İstanbul'a bir uyarı daha! Pazartesiden itibaren kar etkili olacak
20:30 100 dönümlük tarlasını para kazandırmıyor diye yerle bir etti 100 dönümlük tarlasını para kazandırmıyor diye yerle bir etti!
19:35 Ferdi Tayfur’un ailesinde şimdi de mevlit krizi Ferdi Tayfur'un ailesinde şimdi de mevlit krizi
18:40 Manisa’da eski ülkü ocakları başkanı evinde ölü bulundu Manisa'da eski ülkü ocakları başkanı evinde ölü bulundu
09:08 Gri kategoride aranan iki terörist Edirne’de yakalandı Gri kategoride aranan iki terörist Edirne'de yakalandı
08:31 Vatandaşın isteği CHP’li vekili şaşırttı: Kadına bir tokat atamıyorum Vatandaşın isteği CHP'li vekili şaşırttı: Kadına bir tokat atamıyorum
08:31 Kızılcık Şerbeti’ne flaş transfer Defne karakteri geliyor Kızılcık Şerbeti'ne flaş transfer! Defne karakteri geliyor
08:23 Survivor’da kavga çıktı Adem Kılıççı, Çılgın Sedat’a saldırdı Survivor'da kavga çıktı! Adem Kılıççı, Çılgın Sedat'a saldırdı
08:19 Fatih Terim’den dünya futbolunu yerinden sarsacak öneri Fatih Terim'den dünya futbolunu yerinden sarsacak öneri
07:20 Süper Lig ekibine hükmen mağlubiyet cezası Süper Lig ekibine hükmen mağlubiyet cezası
02:24 Tekerlekli sandalyeye bağlı yaşayan kişi, spor salonu çalışanını öldürdü Tekerlekli sandalyeye bağlı yaşayan kişi, spor salonu çalışanını öldürdü
01:16 Hastanede büyük skandal Taburcu ettikleri yaşlı adam tekerlekli sandalyede can verdi Hastanede büyük skandal! Taburcu ettikleri yaşlı adam tekerlekli sandalyede can verdi
00:35 Beşiktaş’ta istinat duvarı çöktü, 8 araç enkaz altında kaldı Beşiktaş'ta istinat duvarı çöktü, 8 araç enkaz altında kaldı
00:10 Ferdi Tayfur’un kızı Tuğçe Tayfur’dan olay sözler: Azgınlık bedel ödetir Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur'dan olay sözler: Azgınlık bedel ödetir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.02.2025 21:44:51. #1.11#
SON DAKİKA: Sosyal Medya Dolandırıcılığı Operasyonu: 7 Tutuklama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.