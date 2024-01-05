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Sosyal medya fenomeni Kıvanç Talu ve eşi Beril Talu gözaltına alındı - Son Dakika
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Sosyal medya fenomeni Kıvanç Talu ve eşi Beril Talu gözaltına alındı

Sosyal medya fenomeni Kıvanç Talu ve eşi Beril Talu, 150 milyon liralık vurgun yaparak yurt dışına kaçtıkları iddiasıyla Gürcistan'dan Türkiye'ye gelmelerinin ardından gözaltına alındı. İşlemleri yapılan şüpheliler, suçlamaları kabul etmeyerek kendilerine borç para verildiğini ve asıl suçluların tefecilik yaptığını iddia etti. Şüpheliler adliyeye sevk edildi.

05.01.2024 - 11:46,  Güncelleme: 12:54
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"Var Böyle Tipler" YouTube kanalında yayınladığı komedi videolarıyla tanınan Kıvanç ve Beril Talu çiftinin geçtiğimiz aylarda çevresindeki kişileri ponzi sistemiyle dolandırarak yurt dışına kaçtığı iddia edilmişti. Sabiha Gökçen Havalimanı'na gelen Talu çifti polis ekiplerince yakalandı. Asayiş Şube Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

UÇAKTAN İNER İNMEZ YAKALANDILAR

Sosyal medya fenomeni Kıvanç Talu ve eşi Beril Talu'nun yaklaşık 150 milyonluk vurgun yapıp yurt dışına kaçtığı iddia edilmişti. Kıvanç Talu ve eşi Beril Talu hakkında dolandırıcılık iddiaları üzerine yurt dışına çıkış yasağı konmuştu. Yapılan incelemeler sonucu çiftin Gürcistan'a gittiği belirlenmişti. Dün öğle saatlerinde Kıvanç Talu ve eşi Beril Talu'nun İstanbul Havalimanı'na Gürcistan'dan kalkan bir uçakla geldikleri öğrenildi. Haklarında yurt dışına çıkış yasağı olduğu için havalimanı polisi tarafından pasaportlarına el konan Kıvanç Talu ve eşi Beril Talu'nun, Türkiye'ye giriş yaptıklarının tespit edilmesi üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü, Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındığı belirtildi.

Gözaltına alınan Kıvanç Talu ve Eşi Beril Talu'nun ilk ifadesi: Bize borç para verip tefecilik yaptılar, onlar suçlu

SUÇLAMALARI REDDEDEREK KARŞI TARAFI SUÇLADILAR

Dolandırıcılık Büro Amirliğinde işlemleri yapılan Kıvanç Talu ve Beril Talu'nun alınan ifadelerinde suçlamaları kabul etmedikleri öğrenildi. 150 milyon liralık vurgun yaptıkları iddialarını kabul etmeyen şüphelilerin "Biz onlardan borç para aldık. Asıl onlar tefecilik yaptılar. Asıl suçlu onlar" dedikleri belirtildi.

Asayiş şube müdürlüğünde işlemleri tamamlanan şüpheliler Anadolu Adliyesine sevk edildi. Çift adliyeye sevk sırasında sorulara cevap vermedi.

Gözaltına alınan Kıvanç Talu ve Eşi Beril Talu'nun ilk ifadesi: Bize borç para verip tefecilik yaptılar, onlar suçlu

SORUŞTURMA BAŞLATILMIŞTI

Talu çifti tarafından dolandırıldığını söyleyenler geçtiğimiz aylarda Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına gelerek şikayette bulunmuştu. Şikayetler üzerine Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmışı. Talu çiftiyle ilgili şikayet dilekçeleri adliyeye gelmeye devam ederken Cumhuriyet savcısı, çift hakkında yurt dışı çıkış yasağı talep etti. Talebi değerlendiren Sulh Ceza Hakimliği Talu Çifti hakkında yurt dışı çıkış yasağı kararı vermişti.

Gözaltına alınan Kıvanç Talu ve Eşi Beril Talu'nun ilk ifadesi: Bize borç para verip tefecilik yaptılar, onlar suçlu

NE OLMUŞTU?

Var Böyle Tipler hesabıyla ünlenen Kıvanç Talu ve eşi Beril Koç Talu'nun reklam kampanyası bahanesiyle yakın çevresinden 150 milyon TL toplayıp Portekiz'e kaçtığı ileri sürülmüştü. Hesaplarını kapatan çiftten günlerce haber alınamayınca mağdurlar harekete geçmişti.

Orta okul arkadaşıyla ses kaydı ortaya çıkan Beril Koç Talu ile Kıvanç Talu'nun yardımcılarına arabası ile evini sattırdığını iddia edilmişti. Öte yandan çiftin şoförlerini de 1 milyon TL dolandırdığı iddialar arasındaydı. Çiftin kaçmadan önce aralarından Kenan Doğulu'nun da bulunduğu arkadaşlarına veda partisi verdiği de öğrenilmişti.

Gözaltına alınan Kıvanç Talu ve Eşi Beril Talu'nun ilk ifadesi: Bize borç para verip tefecilik yaptılar, onlar suçlu
Gözaltına alınan Kıvanç Talu ve Eşi Beril Talu'nun ilk ifadesi: Bize borç para verip tefecilik yaptılar, onlar suçlu
Gözaltına alınan Kıvanç Talu ve Eşi Beril Talu'nun ilk ifadesi: Bize borç para verip tefecilik yaptılar, onlar suçlu
Sosyal medya fenomeni Kıvanç Talu ve eşi Beril Talu gözaltına alındı
Kaynak: DHA
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