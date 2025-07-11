Srebrenitsa Soykırımı'nın 7 kurbanı daha defnedildi - Son Dakika
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Srebrenitsa Soykırımı'nın 7 kurbanı daha defnedildi

11.07.2025 16:28
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Bosna Hersek'in doğusundaki Srebrenitsa'da, Sırp birliklerince 1995'te yapılan soykırımda katledilen 7 kurbanın cenazesi, Potoçari Anıt Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Bosna Hersek'in doğusundaki Srebrenitsa'da, Sırp birliklerince 1995'te yapılan soykırımda katledilen 7 kurbanın cenazesi, Potoçari Anıt Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Avrupa'da İkinci Dünya Savaşı'nın ardından yaşanan en büyük insanlık trajedisi kabul edilen ve Sırp güçleri tarafından en az 8 bin 372 Boşnak sivilin acımasızca katledildiği soykırımda kimlik tespiti yapılan 7 kurban için Potoçari Anıt Mezarlığı'nda tören düzenlendi.

Törene, Bosna Hersek devlet yetkililerinin yanı sıra TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Emin Akseki, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, Türkiye-Bosna Hersek Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı AK Parti Bursa Milletvekili Refik Özen, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı İstanbul Milletvekili Zafer Sırakaya, CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, MHP Konya Milletvekili Konur Alp Koçak, AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Başkanı Saliha Demirer ile ülkedeki diplomatik misyon şefleri ve kurbanların yakınları katıldı.

Tören öncesi, birçok ülkeden cumhurbaşkanı, başbakan ve bakan düzeyinde isim, anıt merkezine çiçek bıraktı.

Cuma namazını Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Bosna Hersek İslam Birliği Başkanı Husein Kavazovic ise kurbanların cenaze namazını kıldırdı.

Şehitler için yapılan duanın ardından tek tek isimleri okunan 7 soykırım kurbanının cenazesi, daha önce hazırlanan mezarlarına taşınarak yakınları tarafından toprağa verildi.

Soykırım kurbanlarının defnedilmesi sırasında duygusal anlar yaşandı, hem aileler hem de defin işlemine katılanlar gözyaşlarını tutamadı.

TBMM Başkanı Kurtulmuş da kurbanların yakınlarıyla buluşarak taziyelerini iletti ve sohbet etti.

Potoçari Anıt Mezarlığı'nda 11 Temmuz'daki anma törenlerinde defnedilen 7 kurbandan en genci, öldürüldüklerinde 19 yaşında olan Senajid Avdic ve Hariz Mujic. Bu yıl defnedilen tek kadın ve en yaşlı kurban olan Fata Bektic ise öldürüldüğünde 67 yaşındaydı.

Bu yıl toprağa verilen 7 kişinin isimleri şöyle sıralandı:

"Senajid Avdic, Hariz Mujic, Fata Bektic, Hasib Omerovic, Sejdalija Alic, Rifet Gabeljic, Amir Mujcic."

"Bosna soykırımını iyi anlayalım ki, Gazze'deki soykırıma bütün dünyanın dikkatini çekelim"

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, Bosna Hersek'teki 1992-1995'te yaşanan savaşta 250 bin kişinin şehit olduğunu hatırlatarak bu kişilere Allah'tan rahmet diledi.

Srebrenitsa'da 30 yıl önce insanların bir fabrikaya sığındığını aktaran Erbaş, "Aliya İzetbegoviç'in 'soykırımı unutmayın, eğer unutursanız tekrarlanır' dediği gibi onu unutmamak için bugün buradayız. Vatan ve devletin ne kadar önemli olduğunu burada bir kez daha anlamış oluyoruz. Onun için gençlerimizi vatan sevgisiyle yetiştirmemiz lazım, şehitlik ruhuyla, gazilik bilinciyle gençlerimizi, çocuklarımızı yetiştirmemiz lazım." diye konuştu.

Güçlü bir devlete ve güçlü bir millete sahip olmaları gerektiğini dile getiren Erbaş, şöyle devam etti:

"Gençlerimizi buraya getirip anlatmak lazım, Bosna'nın başına Avrupa'nın ortasında neler geldi, canilerin ikiyüzlülüğünü burada daha iyi bir şekilde görmek ve anlamak mümkün. Burada biz 30 yıl önceki soykırımı anarken, şu anda işgalci siyonistler Gazze'de soykırım yapıyor. Ne batılıların ne şurada konuşma yapanların büyük çoğunluğunun umurunda. Bosna soykırımını iyi anlayalım ki, Gazze'deki soykırıma bütün dünyanın dikkatini çekelim."

Soykırımda defnedilenlerin sayısı 6 bin 772'ye yükseldi

Srebrenitsa'nın 11 Temmuz 1995'te Ratko Mladic komutasındaki Sırp birliklerince işgal edilmesinin ardından Birleşmiş Milletler (BM) bünyesindeki Hollandalı askerlere sığınan sivil Boşnaklar, daha sonra Sırplara teslim edildi.

Kadın ve çocukların Boşnak askerlerin kontrolündeki bölgeye ulaşmasına izin veren Sırplar, en az 8 bin 372 Boşnak erkeği ormanlık alanlar, fabrikalar ve depolarda katletti. Katledilen Boşnaklar toplu mezarlara gömüldü.

Savaşın ardından kayıpları bulmak için başlatılan çalışmalarda, toplu mezarlarda cesetlerine ulaşılan kurbanlar, kimlik tespitinin ardından her yıl 11 Temmuz'da Potoçari Anıt Mezarlığı'nda düzenlenen törenle toprağa veriliyor.

Bu yılki törenin ardından anıt mezarlıkta toprağa verilen kurbanların sayısı 6 bin 772'ye yükseldi.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Srebrenitsa, Güncel, Kurban, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Srebrenitsa Soykırımı'nın 7 kurbanı daha defnedildi - Son Dakika

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