Suat Özçağdaş'tan İktidara: "yaptığınız Mülakat Rezilliği Yetmiyormuş Gibi Bir de Suçsuz Öğretmenlere 'Yalancı' Muamelesi Yapıyorsunuz"

Güncel

(İSTANBUL) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçadaş, "Yaptığınız mülakat rezilliği yetmiyormuş gibi bir de bu suçsuz öğretmenlere 'yalancı' muamelesi yapıyorsunuz. Siz bu öğretmenlerin hangisinin kaçıncı sırada olduğunu açıklamayı becerememiş bir iktidarsınız. Korkunuzdan sıralamayı açıklayamıyorsunuz. Ne yalanından bahsediyorsunuz" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü önünde açıklama yaptı. Mülakatlar nedeniyle mağduriyet yaşayan öğretmen adaylarının tek tek sorunlarını ve taleplerini dinleyen Özçağdaş, şunları söyledi:

"Mülakat mağduru öğretmenlerimizle beraberiz. Çok açık bir hakszılıkla karşı karşıyayız. Bugün burada bulunan öğretmenler, AK Parti'nin 'mülakat olmayacak' sözüne güvenerek KPSS'ye girdiler. AK Parti'nin bu sözlerinden caymalarına rağmen sözlü sınava girdiler. Kendilerine üç soru soruldu, o sorulara cevap verdiler. Kendilerini anlattılar, bilgilerini paylaştılar ve en sonunda şöyle oldu; İstanbul'da sınava girdikleri için, İstanbul'daki jüri sınavı yuvarladığı için -yani bir üst noktaya ufak bir puan vererek yuvarladığı için - bu arkadaşlarımız kontenjan dışında kaldılar. Aylarca Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'i uyardık. 'Mülakat yapmayacağız' dediniz, bir milyon atanamayan öğretmene söz verdiniz. Sözünüzden dönmeyin, mülakat yapmayın dedik, dinlemediler. Danıştay'da dava açtık, 'davanın sonucunu bekleyeceğiz' dediler, beklemediler. 'Mülakat ülke çapında yapıldığında objektif bir yöntem olmaz, her ilde başka grup girer, onların bir kısmı bol not verir, bir kısmı kıt not verir, buradan haksızlık ve usulsüzlük çıkar' dedik, dinlemediler.

Şöyle bir durumla karşı karşıyayız; İstanbul, Bursa gibi illerde sözlü sınava giren arkadaşlarımız, puanları eski usulde olduğu gibi yuvarlandığı için, diğer birçok ilde giren arkadaşlar yüksek puanlar aldıkları için hiçbir nedene dayanmayan bir şekilde dışara kaldılar.

"Bu zulme son verin"

Ben, bu ülkeyi yöneten Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sesleniyorum, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e sesleniyorum; Bu zulme son verin. Biraz önce öğretmenlerimizle sohbet ettim. 'Dört yaşında çocuğum var, iki yıl boyunca ben ondan çaldım, zamanımı veremedim, derslerime çalıştım' diyor. Siz nasıl zalim, nasıl adaletsiz insanlarsınız. Siz ne kadar sağır, ne kadar vicdansızsıznız. Çok açık bir haksızlık var. İller arasındaki puanlama farklılıklarından kaynaklandığı için bu arkadaşlarımız hak ettikleri öğretmenliğe giremiyorlar. Siz bu ülkenin güzel evlatlarından ne istiyorsunuz? Size yalvarıyorlar niye dinlemiyorsunuz?

"Bir ülkenin gözünün içine baka baka haksızlık etmeyin"

Sayın Cumhurbaşkanı, 1 Nisan 2023'te 'biz Cumhur İttifakıyız, sözüne sağdığız' dediniz. Bakanınız Mahmut Özer 'biz mülakatı kaldırdık' dedi. Yapmayın. Bir ülkenin gözünün içine baka baka haksızlık etmeyin. Mülakat mağduru öğretmenlerin sesini duyun.

"Bundan daha büyük kayırmacılık olur mu"

Bu mülakat meselesi geceyle güdüz gibi net. Dezenformasyonla mücadele edeceğiz diye önce çıkıp uzun uzun yalan anlattılar. Dezenformasyonla mücadele edenin kendisi dezenformasyonla mücadele yaratıyor. Sayın Bakan utanmadan 'hiçbir torpil, kayırmacılık yoktur' diyor. Bundan daha büyük kayırmacılık olur mu? İnsanlar sınava girdikleri ile göre giremediler ve devletin kanalı olması gereken TRT, bu öğretmenlerle ilgili aleni yalan haber yapıyor. TRT'yi yönetenlere sesleniyoum; Allah'tan korkun, kuldan utanın. Sürekli yalan haber yapmayın. Bu akşam saat 18.00'de arkadaşlarımız orada bir açıklama yapacak. Yaptığınız mülakat rezilliği yetmiyormuş gibi bir de bu suçsuz öğretmenlere 'yalancı' muamelesi yapıyorsunuz. Siz bu öğretmenlerin hangisinin kaçıncı sırada olduğunu açıklamayı becerememiş bir iktidarsınız. Korkunuzdan sıralamayı açıklayamıyorsunuz. Ne yalanından bahsediyorsunuz?"