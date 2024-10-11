Suç Artışını Gözler Önüne Seren Rapor

Güncel

Lübnan\'ın kalbine bomba yağdı! Ölenlerin arasında kritik bir isim de var

(ANKARA)- CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, kadına şiddet, çocuk istismarı, uyuşturucu, yaralama başta olmak üzere suç oranlarındaki artışa ilişkin hazırladığı raporu açıkladı. AKP yönetimindeki son 22 yılda mahkum sayılarında yüzde 500 artış olduğunu ifade eden Ağbaba, cezaevlerinde Ekim 2024 itibarıyla 362 bin 422 mahkum bulunduğunu, bu sayının 27 ilin nüfusundan daha fazla olduğunu belirtti. Ağbaba, 1 yılda 190 bin 17 yaş altı çocuğun suça sürüklendiğini, çocuklar için durumun daha da vahim boyutlara ulaştığını ifade etti.

CHP Milletvekili Veli Ağbaba, son 22 yılda mahkum sayılarındaki artışla ilgili hazırladığı raporu açıkladı. Raporda, şu tespit ve değerlendirmelere yer verildi:

"AKP'nin iktidara geldiği dönemin başlarında yani 31 Aralık 2002 tarihi itibariyle hapishanelerde yaklaşık 60 bin mahkum bulunurken; aradan geçen 22 yılda, mahkum sayısında yüzde 500 artış yaşandığı görülmektedir. 2024 Ekim tarihi itibariyle hapishanelerde 362 bin 422 mahkum bulunmaktadır.

"Son 9 ayda 70 bin kişi hapse girmiş"

31 Aralık 2023 tarihinde hapishanelerde bulunan mahkum sayısı 291 bin 911 iken 1 Ekim 2024 tarihinde ise 362 bin 422'ye yükselmiş. Yani 9 ayda tahliye olanlar hesaba dahil edilmeden 70 bin 511 kişi hapse girmiş. Bu veriler üzerinden bakıldığında ise ayda 7 bin 835 kişi, haftada ise bin 958 kişi mahkum oluyor. Tekrar hatırlatmak gerekir ki bu sayılara 9 aylık süreçte tahliye edilenler dahil değildir."

"3 bin 532 çocuk hapiste"

Gençlerin suça yönelmesi, aile, eğitim ve sosyal yapıda derin sorunların varlığına işaret eder. Son günlerde toplum olarak herkesin üzerinde durduğu gençlerin suça sürüklenmesi konusu hapishanelerdeki çocuk mahkum sayılarına da belirgin olarak yansımaktadır. 2024 Nisan ayında çocuk mahkum sayısı 2 bin 912 iken 1 Ekim 2024 tarihinde 3 bin 532 olmuş. 6 ayda 620 çocuk suç işlediği için hapse girmiş.

2023 yılında 178 bin 834 çocuk suça sürüklenme sebebiyle güvenlik birimlerine gelmiş veya getirilmiş. Güvenlik birimine getirilen çocuklar, yüzde 39,8'ine yaralama, yüzde 20,8'ine hırsızlık, yüzde 7,7'sine pasaport kanununa muhalefet, yüzde 4,9'una uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak, satmak veya satın almak, yüzde 4'üne ise tehdit suçları nedeniyle işlem yapılmıştır.

"Bir yılda 17 yaş altı 190 bin çocuğumuz suça sürüklenmiş"

Ülkemizin aydınlık geleceği çocuklarımızın çok küçük yaşta suça sürüklendiği ve ailelerin tedirgin olduğu bir dönemden geçiyoruz. Siyaset üstü olan bu konuda çocuklarımız ve geleceğimiz için atılacak adımları bütün siyasi partiler ve sivil toplum örgütleri ile detaylı şekilde araştırmak ve çözüm yollarını bulmak gerekiyor.

Suç oranının her geçen gün arttığı ülkemizde diğer üzücü bir durum ise suç işleme yaşının da düşmesidir. 2023 yılı içinde 11 yaş altı 9 bin 935 çocuk suça sürüklendiği için güvenlik birimlerine getirilmiştir. Oyun çağında ve eğitimle geleceğini örmesi gereken bu çağdaki çocuklarımızın suça bulaşması çok ama çok dikkate alınması gereken bir konudur.

Güvenlik birimlerine getirilen çocukların yaş aralığı şu şekilde:

11 yaş ve altı: 9.935

12-14 yaş: 51.769

15-17 yaş: 128.171

TOPLAM: 189.875

Bir yıl içinde 190 bin çocuğun suça sürüklenmesi çok vahim bir durumdur. Bu durum, çocuklara yönelik koruyucu ve önleyici politikaların güçlendirilmesi gerekliliğini daha da acil hale getirmektedir. Çocukların erken yaşta suça bulaşması karşısında alınan önlemlerin yetersiz kalması, toplumsal sorumluluğumuz açısından büyük bir eksikliktir. Suçun önlenmesi, sadece cezai yaptırımlarla değil, çocukların güvenli ve sağlıklı ortamlarda büyümelerini sağlayacak bütüncül politikalarla mümkündür. Eğitimde, aile yapısında ve sosyal destek sistemlerinde eksiklikler varken, çocukların suça sürüklenmesini sadece bireysel hatalar olarak görmek yanıltıcıdır.

Yetkililer, daha etkin ve uzun vadeli çözümler üretmekle yükümlüdür. Önleyici tedbirlerin yetersizliği, geleceğimizi karartmaktadır ve bu duruma seyirci kalınamaz. Tüm çocuklar güvenli, destekleyici ve şefkatli bir ortamda büyümeyi hak ediyor. Sadece hukuki yaptırımlarla değil, aynı zamanda sosyal politikalar, eğitim ve rehabilitasyon çalışmalarıyla da ele alınmalıdır. Gençleri suça iten nedenleri ortadan kaldırmak ve onlara güvenli, sağlıklı bir gelecek sunmak hepimizin sorumluluğudur. Erken yaşta suç eğilimi gösteren çocuklar ve gençler için koruyucu önlemler alınmalı ve topluma kazandırılmaları sağlanmalıdır."

CHP'li Ağbaba, raporla ilgili yaptığı açıklamada da şunları söyledi:

" Türkiye'de suç işleme oranları her gün artıyor. Son bir haftada yaşamış olduğumuz cinayetler, şiddet, tecavüz olayları bile aslında Türkiye'nin bugünkü durumunu gösteriyor. Kadınlarımız, çocuklarımız hiçbir yerde güvende değil. Ekonomik sıkıntılar, işsizlik, gelir dağılımındaki adaletsizlik ve sosyal sorunlar maalesef Türkiye'deki suç işleme oranlarını arttırıyor.

"AKP döneminde mahkum sayısı yüzde 500 arttı"

Türkiye tarihinde hiç olmadığı kadar uyuşturucuya bulaşmış durumda. AKP döneminde mahkum sayısı yüzde 500 artmış durumda. AKP iktidara geldiği zaman 31 Aralık 2002'de 60 bin mahkumumuz varken şu anda ekim ayı verilerine göre tam 362 bin mahkumumuz var yani mahkum sayımız yüzde 500 artmış durumda.

"27 ilin nüfusundan daha fazla mahkum bulunmakta"

Bu 362 bin rakamı Türkiye'deki 27 ilin nüfusundan daha fazla. Son 9 ayda 70 bin kişi hapse girmiş durumda. Çocuklar açısından baktığımız zaman durumu daha vahim ve daha korkunç olduğunu görüyoruz. 1 yılda 17 yaş altı 190 bin çocuğumuz suça sürüklenmiş durumda. Maalesef çocuklarımız geleceklerinden, ülkeden umutsuz durumda. Yoksulluk, yokluk çocuklarımızın iliklerine kadar işlemiş durumda.

Maalesef AKP bunu sadece izlemekle yetiniyor. Suç sadece cezaevine giren çocuklarımızın değil bu politikaları yaratan hükümetindir. Çocuklarımızın suça sürüklenmesi sadece hukuki yaptırımlarla değil sosyal politikalarla, eğitimle, rehabilitasyonla çözülecek bir meseledir. Hükümetin ve ülkemizin mutlaka acilen bu konularda tedbir alması lazım. Önerimiz hem çocuklarımızla ilgili hem mahkumlarla ilgili acilen meclisin bir araştırma komisyonu kurmasıdır. Bu konuda teklifimizi verdik. Önümüzdeki günlerde meclise getireceğiz."