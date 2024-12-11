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Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı Demirli: "Meslek okullarına kayıtlarda yüzde 15 artış var"

Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı Prof. Dr. Cihad Demirli:

"Sektörle iş birliği masada birinci sırada"

Samsun Valisi Tavlı: "Yerli ve yabancı yatırımcılar, Samsun'a yatırım yapmak için sıraya geçmiş durumdalar"

Mesleki ve Teknik Eğitimin Geliştirilmesi Çalıştayı

SAMSUN - Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı Prof. Dr. Cihad Demirli, mesleki ve teknik eğitim alanının üzerindeki olumsuz algının yıkıldığını ve kayıtlarda yüzde 15 oranında bir artış olduğunu açıkladı.

"Samsun Mesleki ve Teknik Eğitimin Geliştirilmesi Çalıştayı", Samsun Büyükşehir Belediyesi Şehit Ömer Halisdemir Çok Amaçlı Salon'da yapıldı. Samsun'da mesleki eğitim kurumlarının faaliyetlerinin gösterimi ile başlayan çalıştay, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından protokol konuşmaları ile devam etti.

Demirli: "Öğrenci kayıtlarımızda yüzde 15 oranında bir artış var"

Türkiye genelinde mesleki eğitime olan ilginin yüzde 15 oranında arttığına değinen Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı Prof. Dr. Cihad Demirli, "Bizlerin akademik eğitimlerin yanı sıra mesleki ve teknik eğitimlere yapmış olduğumuz yatırımların doğrudan ülkemizin kalkınmasına, bölgesel ve dünyada küresel bir güç olmasında katkısı olduğunu hepimiz biliyoruz. Bakanlık olarak da son yıllarda bizler bu manada önemli çalışmalara imza atmaya gayret ettik. Tabii zorlu, meşakkatli bir durum. Hele ki mesleki ve teknik eğitim alanının üzerindeki o olumsuz algıyı yıkmak çok kolay olmadı. Şu an ivme bu noktada mesleki ve teknik eğitim alanına doğru yönelmiş durumda. Bu bizim için mutluluk verici bir durum. Eğitim, istihdam ve üretim süreci son derece önemli. Bu noktada göstergelere baktığımızda yüzde 15 oranında bir artış olduğunu görüyoruz öğrenci kayıtlarımızda ve bunların büyük bir kısmı da nitelikli noktada ifade edebileceğimiz, gerçek manada hem mesleki fiziksel beceriler hem de akademik becerileri harmanlayan, bünyesinde barındıran bir yapıyla karşı karşıya olduğumuzu ifade edebiliriz. Tabii sosyal ve ekonomik olarak kalkınmada lokomotif rolde olan mesleki ve teknik eğitim alanı sadece orta öğretim düzeyinde değil ya da yaygın eğitim düzeyinde değil yükseköğretim düzeyinde de önemli bir şekilde ele alınmalıdır. Bununla da ilgili çalışmaların devam ettiğini görüyoruz. Bölgesel ihtisaslaşmış üniversitelerden buna yönelik yapılan çalışmalara kadar izliyoruz. Bu topyekun bir seferberlik halidir. Seferberlik ifadesi genelde bir kriz halinde ya da özel bir durumda ifade ediliyor olsa da bence bunun yıllardır süregelen, bizim eğitim alanında yapmaya çalıştığımız dönüşümün bir ürünü olarak ifade etmemiz gerekiyor" dedi.

"Sektörle iş birliği masada birinci sırada"

Mesleki eğitimde sektörle işbirliğinin ilk sırada ele alındığını ifade eden Prof. Dr. Cihad Demirli, "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nde yetkin ve erdemli bir insan hedefi var. Buradaki yetkinden kast edilen şey 21. yy becerileri, erdemliden kast edilen ise milli ve manevi değerlerinize mücehhez, fütüvvet sahibi, yani bir şekilde toplumuna ya da icra ettiği sektöre güven veren, onların inancını kazanmış, güvenini kazanmış, ahlaki yönden gelişmiş ve bunu da icraatlarına, eylemlerine dahil etmiş insanlar. Bu noktada Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı olarak Mesleki ve Eğitim Genel Müdürlüğü ile sıkı bir iş birliği içindeyiz. Henüz daha yakın bir zamanda birkaç çalıştay yaptık. Burada özellikle 50 civarı biliyorsunuz alan ve yüzü geçkin dal söz konusu. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli o bütüncül yaklaşımına uygun bir şekilde çerçeve öğretim programlarının güncellenmesi, yeni alan ve dallarla ilgili düzenlemelerin yapılması, ihtiyaç olan yeni alanların oluşturulması veyahut alanların birleştirilmesi şeklinde çalışmalarımız devam etmektedir. Çerçeve üretim programları gözden geçiriliyor. Burada tabii sektörler önemli. Sektörle iş birliği masada birinci sırada ve sektörün ihtiyacı olan ve sektörle birlikte yürüyecek işlerin yapılması son derece ehemmiyetli. Dolayısıyla bu sektör ihtiyaçları ve üst politika belgeleri birlikte ele alınmaktadır. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin uygulanmasıyla birlikte sadece meslek ve teknik eğitim orta öğretim kurumlarında değil, benzer becerilerin diğer akademik liselerde de bazı sınıf seviyelerinde seçmeli veyahut sertifika programları şeklinde temel becerilerin kazanılması, mesleki becerilerin kazanılmasına ilişkinde uygulamalar hayata geçirilmiştir. Biz, meslek ve teknik eğitim dediğimizde en önemli gördüğümüz paydaşımız işbirliğimiz sektör. Mümkün olabildiğince organize sanayi bölgelerinden tutun, diğer alanlara varıncaya kadar odalar ve borsalar birliğinden ya da ildeki sanayi ve ticaret odalarıyla ilin kendi imkanları içerisindeki tüm işletmelerle temas edecek şekilde politikaları hayata geçirmeye gayret ediyoruz. Bu yüzden son derece önemli gördüğümüz, 'herkesin bir mesleği olmalı' anlayışını yaygınlaştıracak, mesleki ve teknik eğitim politika belgesi dikkatle okunması, incelenmesi ve hayata geçirilmesi için ilin dinamiklerinin devreye sokulması önemli" diye konuştu.

Mesleki ve teknik eğitim politika belgesi hakkında bilgi veren Prof. Dr. Demirli, ayrıca şunları söyledi:

"74 stratejiyle geniş kapsamlı bir perspektif sunuluyor şu an. Bunun üzerine çalışılıyor. Özellikle iyileştirme ve istihdamı hazırlık programları noktasında ele alınmaktadır. Biz burada erişim, iyileştirme ve istihdam diyoruz. İstikrarlı bir şekilde bu çalışmanın yürütülmesi illerimizdeki sahiplenme ile doğru orantılıdır. Siz ne kadar yukarıdan karar alırsanız alın. İllerin sahiplenmesi son derece önemli. Güçlü bir gelecek için bizim tüm paydaşlarla birlikte 'Mesleki eğitim güçlenirse Türkiye güçlenir' diyoruz. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nde olduğu üzere mesleki eğitimde de iki 'V'nin önemli olduğunu düşünüyorum. Vali ve Veli. Eğer eğitim kurumlarımızda valilerimiz ve velilerimiz sahip çıkarsa, ki ilin eğitim noktasındaki tüm dinamitlerini devreye sokacak ve hayat bulacak iki 'V'den bahsediyoruz, başarıyla iyi örneklerin Samsun'da da hayata geçireceğini düşünüyorum. Samsun birçok noktada iyi örneklere zaten öncülük etmiş bir ilimiz. Burada da bu çalıştayla birlikte bunu bir kez daha görüyoruz ve müşahede ediyoruz ki bu noktada da yerelde, ilde, bölgesel ihtisaslaşma çalışmalarında ve ilin ihtiyacına ve dinamiklerine uygun bir şekilde ilin öncüleriyle birlikte hareket edildiğinde başarılı modellerin hayata geçirileceğine yönelik inancımız tamdır."

Samsun Valisi Tavlı: "Artık sanayicilerimizin nitelikli eleman bulma sorunu ortadan kalkacak"

Eğitimde mesleki ve teknik eğitimin öne çıkması ile sanayicilerin eleman bulmadaki gençlerin de istihdam bulmadaki sorunlarının önüne geçileceğine inandığını dile getiren Samsun Valisi Orhan Tavlı, "Ülkemizin ekonomik ve toplumsal kalkınmasından kilit bir rolü olan mesleki ve teknik eğitim sadece gençlerimizin meslek sahibi olmalarına değil aynı zamanda sanayiden tarıma turizmden teknolojiye kadar birçok alanda nitelikli iş gücünü arttırarak ülkemizin her alanda kalkınmasına da katkı sağlamaktadır. Gençlerimize istihdam fırsatları sunarken Aynı zamanda gençlerimizin uluslararası rekabet gücüne sahip bireyler olarak yetişmelerini de desteklemekteyiz. Yeteneklerini, hayallerini ve enerjilerini şehrimiz ve ülkemiz için çok değerli gördüğümüz her bir gencimizin kendisine ait yeteneği ve bakış açısı bizler için en büyük zenginliktir. Buradan hareketle onların potansiyellerini daha da geliştirmelerini desteklemek, sektör işbirlikleri, mesleki ve teknik eğitime erişimlerini arttırmak, hayata ve istihdama hazırlanmalarını sağlayarak şehrimizin, ülkemizin kalkınması ve refahına hep birlikte katkıda bulunmak için çaba sarf ediyoruz. Bilindiği üzere ülkemiz genelinde olduğu gibi ilimizde de organize sanayi bölgelerimiz tüm sektörleriyle birlikte eğitim süreçlerine dahil oluyor. Organize sanayi bölgelerinde kurulan ve kurulacak olan mesleki eğitim merkezlerinde sektörlerimizin ihtiyaç duyduğu ve aradığı nitelikli insan kaynağının yetişmesi için başta valilerimizin koordinasyonunda Büyükşehir Belediye Başkanlığımız ve konunun tüm paydaşlarıyla birlikte gayret göstermeye, çaba sarf etmeye özen gösteriyoruz. Mesleki ve teknik eğitim ile özel sektör arasında kurulacak güçlü bağ sayesinde artık sanayicilerimizin nitelikli eleman bulma sorununun da ortadan kalkacağına bu sayede hem gençlerimizin sektörlerin gerektirdiği becerileri kazanacağına hem de mezun olduklarında istihdama geçişlerinin kolaylaştıracağına hep birlikte inanıyoruz" şeklinde konuştu.

"Yerli ve yabancı yatırımcılar, Samsun'a yatırım yapmak için sıraya geçmiş durumdalar"

Potansiyeli ile Samsun'un yerli ve yabancı yatırımcıların gözdesi konumunda olduğuna da vurgu yapan Vali Tavlı, "İş gücü piyasasının ihtiyaç duyduğu becerilere uygun üretime katkı sağlayabilecek istihdama dönük gençler yetiştirebilmek için neye ihtiyacımız olduğunun stratejilerin oluşturulacağı bu çalıştaylardan çıkan sonuçların somut projelere dönüşmesi için başta valiliğimiz, büyükşehir belediye başkanlığımız, sanayi ticaret odamız, esnaf odaları birlik başkanlığımız ve sektöre gönül vermiş bütün iş dünyamız sizlerin yanında ve bu destekler gün geçtikçe artmakta. Meslek okullarını tercih eden öğrenci sayımız da artmış. Ben tabi bu artışın devam edeceğine inanıyorum. Çünkü Samsun'un potansiyeli yüksek, gerek organize sanayi bölgelerimiz gerekse tarımdan turizme kadar eğitimden sağlığa kadar her alanda firmalarımız güçlü sektörümüz güçlü firmalarımız var. Balıkçılık sektöründen bilişim sektörüne, yapay zeka sektörüne kadar her alanda gerek yerli yatırımcılar gerek yabancı yatırımcılar Samsunluğumuzla ilgilenmekte. Samsunluluğa yatırım yapmak için adeta sıraya geçmiş durumdalar. Buradaki altyapıyı oluşturan sizlersiniz. Özellikle mesleki eğitime gönül veren öğretmenlerimiz, idarecilerimiz ve iş dünyamızın oluşturduğu altyapıyla Samsun'umuz Türkiye Yüzyılının ikinci yüzyılında emin adımlarla ilerlemekte. İnşallah hep birlikte yürüteceğimiz başarılı ve verimli çalışmalardan gençlerimizin hayallerine, Samsun'umuzun ve ülkemizin de kalkınma hedeflerine ulaşmak için güçlü bir zemini daha da ileri taşıyacağız. Burada yaptığımız çalışmalarda saygıdeğer Cumhurbaşkanımızın himayelerinden Cumhurbaşkanlığı Kabinemizin çok kıymetli bakanları ve Samsun milletvekillerimiz başta olmak üzere özellikle eğitim alanında yapılan çalışmalarda altyapıdan üstyapıda yaptığımız çalışmalara büyük destek vermektedirler. Bu nedenle huzurlarınızda kendilerine şükranlarımı ve teşekkürlerimi ifade etmek istiyorum. Mesleki eğitimin daha da ileri taşınmasına vesile olacağına inandığım bu çalıştayımızın özellikle Samsunlu evlatlarımız için mesleki eğitime gönül veren siz kıymetli öğretmenlerimiz ve idarecilerimiz için, Samsunlunuz için, ülkemiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

"Mesleki eğitime kayıt yaptıranların sayısı 5 bin 340'tan 7 bin 378'e yükseldi"

Ülke genelinde olduğu gibi Samsun'da da mesleki eğitime olan ilginin arttığına değinen Samsun İl Milli Eğitim Müdürü Murat Ağar ise "Mesleki ve teknik eğitim ile istihdama hazırlığa ilişkin stratejiler çalışma alanlarımızı oluşturuyor. Daha önce mesleki okullarımızı konuşurken kız meslek lisesi, ticaret meslek lisesi gibi isimlerle hatırlıyorduk. Bakanlığımız sektörel kümelenmeleri dikkate alarak Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşması Projesi kapsamında ilimizdeki bazı okulların isim ve içeriklerini güncelledi. Samsun'daki mesleki eğitime baktığımızda toplamda 54 kurumla eğitim-öğretim hizmetlerimizi yürütüyoruz. Burada 25 bine yakın öğrencimiz mesleki eğitim alıyor. Özellikle 9. sınıfların 2023 ve 2024 yılları arasındaki öğrenci kayıtlarına baktığımızda da 9. sınıflara kayıt olan öğrenci sayımızın 5 bin 340'tan 7 bin 378'e yükseldiğini görüyoruz. Genelde ülkemizde ve ilimizde öğrencilerin mesleki eğitime yönlendirilmesi konusunda ciddi bir artış olduğunu net bir şekilde söyleyebiliriz" açıklamasında bulundu.

Çalıştay, açılış konuşmalarının ardından her birinde 11 katılımcının yer aldığı 9 masada mesleki ve teknik eğitim kurumları ile sektör temsilcileri arasındaki işbirliğinin artması için çözüm önerilerinin görüşülmesi ile devam etti. Görüşmeler ile meslek liselerinin cazibesini arttıracak stratejiler ve uygulamaların ele alınmasının yanı sıra, mevcut alan ve bölümlerin sektörün değişen ihtiyaçlarına uyum sağlaması adına güncellenmesi için öneriler geliştirilmesi hedefleniyor.

Programa ayrıca Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, Samsun Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, eğitim kurumlarının idarecileri, öğrenciler ve davetliler katıldı.