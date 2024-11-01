'tarihin İzinde, Efsaneler İçinde' Sloganıyla Düzenlenen 3'üncü Uluslararası Tarsus Festivali Kortej Yürüyüşü Geniş Katılımla Yapıldı

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HABER: Hilal SOLMAZ KAMERA: Tunahan GÜLER

(MERSİN) - Mersin Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleşen Uluslararası Tarsus Festivali renkli ve geniş katılmlı kortej yürüyüşü ile başladı. 3 gün boyunca sanat dolu bir festivale ev sahipliği yapacak Tarsus'ta Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ve eşi Meral Seçer vatandaşlar ile birlikte; Şahmeran Heykeli önünden başlayan kortej yürüyüşünde yerini aldı. Başkan Seçer, kortej alanına giriş yaptığında vatandaşlar tarafından coşku ve alkışlarla karşılandı.

Azanakay Parkı'nda başlayan yürüyüşte, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ve eşi Meral Seçer, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karala Toroslar Belediye Başkanı Abdurrahman Yıldız, Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç, Akdeniz Belediye Eş Başkanı Hoşyar Sarıyıldız, Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, İmamoglu Belediye Başkanı Kasım Karaköse, Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, Çamlıyayla Belediye Başkanı Mehmet Fatih Sofu, CHP Mersin İl Başkanı Koral Ömür ve Mersin Barosu Başkanı Gazi Özdemir de yer aldı. Kortejde ayrıca, farklı ülkelerden Tarsus'a gelen halk dansları toplulukları da bayrakları ve gösterileriyle etkinliğe renk kattı

Başkan Seçer, kortej boyunca vatandaşları selamladı. Tarsus sokakları festival coşkusuna ev sahipliği yaptı. Vatandaşlar da evlerinin balkon ve pencerelerinden, iş yerlerinden bu coşkuya ortak oldu. 11 metrelik Şahmeran Kuklası kortejin en önünde yer aldı.

Yarenlik Alanı'nda sona eren kortej yürüyüşünün ardından Mersin Devlet Opera Balesi Carmina Burana O Fortuna eseriyle sahneye çıkarak dünya müzikleri eşliğinde bir gösteri sergiledi.

Yekta Kopan'ın sunduğu festivalin açılış töreninde ilk konuşan Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç, "Kadim kent Tarsus, Mersin Belediyesi'nin desteğiyle önemli bir dönüşüm sürecine girdi. 2018 yılına kadar hak ettiği değeri göremeyen Tarsus, Vahap Seçer'in liderliğinde yeni bir ivme kazanıyor. Mersin Belediyesi, Tarsus'ta sanayi ve kültürel devrimler gerçekleştirerek kenti parlayan bir yıldız haline getirmeyi hedefliyor. Millete efendi olmayacağız, halkımızla birlikte çalışacağız" dedi.

"Yüzde 65 oy almak büyük bir başarı"

Festivale katılan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, festivalde önemli açıklamalarda bulundu. Karalar, Tarsus'un Adana'ya çok yakın olduğunu belirterek, "Vahap Bey'i tebrik ediyorum. Öyle önemli hizmetler sundu ki, bütün kentte yüzde 65 oy almak büyük bir başarı" dedi. Mersin'in mevcut Belediye Başkanı Vahap Seçer'in uzun süre unutulmayacağını ifade eden Karalar, festivallerin kentle özdeşleşmesinin önemine vurgu yaptı. "Bir festivali sürdürmek için o kentle özdeşleşmesi gerekiyor. Çok kısa sürede bu festival uluslararası olacak" diye ekledi.

Daha sonra alkışlar eşliğinde konuşmasını yapmak üzere sahneye çıkan Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, festivalin her geçen yıl daha da büyüdüğünü belirterek, "Tarsus'a daha yakışır bir festival havasına bürünüyor. Herkesin emeği var, herkese çok teşekkür ediyoruz" dedi.

Başkan Seçer, özellikle Tarsus'ta önemli bir rol üstlenen TADEKA (Tarsus'a Değer Katanlar) adlı topluluğun festivaldeki katkısına dikkat çekti. Seçer, "TADEKA, Tarsus'ta yaşayan ve kendi alanında son derece yetkin olan hemşerilerimizden oluşuyor. Bu insanlar, Tarsuslu'nun ne istediğini ve beklentilerini biliyor" ifadelerini kullandı.

Mersin merkezde de benzer bir yapı olan MEDEKA'nın önemine değinen Seçer, "Katılımcı demokrasi, kenti kentlilerle yönetmek demektir. Bu, sadece belagatla kalmıyor, uygulamada da oluyor" dedi. Başkan Seçer, tüm bu etkinliklerin Tarsus halkının eseri olduğunu vurgulayarak, "Biz beldiyeler olarak sizin paranıza aracılık ediyoruz. Bu etkinliklerde bu kaynakları kullanıyoruz" şeklinde konuştu.

Seçer, festivalin organizasyonunda emeği geçen herkese teşekkür ederek, "Bizleri bölmek isteyenlere inat burada hepimiz kardeşçe bir arada olacağız" dedi. Konuşmasında, aklın ve çalışmanın önemine vurgu yapan Başkan, "Çalışan kazanacak, doğru olan yıkılmayacak" ifadesini kullandı.

Başkan, Türkiye Cumhuriyeti'nin bir hukuk devleti olduğunu hatırlatarak, "Herkese adaletli hizmet, herkes hakkını alacak" ifadesini kullandı. Atalarının mirasını sahiplenerek, "Türk, Kürt, Arap, Çerkez ayrımı yapmadan bu toprakları işgalcilerden temizlediler" dedi.

"Mahkeme kadıya mülk değil"

Vahap Seçer konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Biz Anadolu toprakları içerisinde doğudan batıya, kuzeyden güneye, bu toprakları seven, bu topraklarda yaşayan, burayı vatan edinmiş ilkeleri, prensipleri bizimle uyan bizim gibi nasıl diyoruz ki bizim ay yıldızlı şanlı bayrağımız var. Bizim kırmızı çizgimiz bizim Mustafa Kemalimiz var. Bizim Türkiye'miz var. Bizim kırmızı çizgimiz. Biz herkesle beraber yürürüz. Bu ülke hepimize yeter.

Bakın atalarımız Türk, Kürt, Arap, Çerkez, Boşnak, Alevi, Sünni ayrımı yapmadan, bu topraklar işgalcilerden temizledi. 'Biz hür doğduk, hür yaşarız' dediler, canını verdi, kanını verdi. Bu toprakları bize 'Alın bizden sonraki kuşaklar, sizlere emanet ediyoruz' dedi. Ben Tarsusluyum, burada doğdum, burada da doydum. Tarsus'umla, toprağımla övünç duyuyorum. Ama Mersin'e Anamur'dan Tarsus'a kadar adaletle hizmet etmekten de gurur duyuyorum. Herkese adaletli hizmet, herkes hakkını alacak. Öyle yok 'Bizdensin, bizden değilsin, ben Türkiye'yi senden çok seviyorum, sen bu vatani sevmiyorsun.' Hadi canım oradan, siz milliyeti sömürüyorsunuz, siz dini sömürüyorsunuz. Biz Atatürkçüyüz diyoruz, Atatürk milliyetçisiyiz diyoruz. Biz herkesi kucaklıyoruz aramızdaki fark bu.

Hiçbir şeyi istismar etmeyeceğiz. İnsanların değerlerini istismar etmeyeceğiz. Mahkeme kadıya mülk değil, bugünün sultanları yarın Allah'ın bileceği iş. Ama Türkiye Cumhuriyeti Atatürk'ün kurduğu laik, demokratik, sosyal hukuk devleti Türkiye Cumhuriyeti ilelebet yaşayacaktır, bu bayrak da inmeyecektir, bu vatan da bölünmeyecektir. Bunun herkes tarafından böyle bilinmesini istiyorum. Bu insanlar kavga istemiyor, işte böyle festivalleri istiyor. Bakın ne kadar güzel değil mi üçüncüsünü yapıyoruz, Yekta bey içeriğini gayet güzel sizlere aktardı. Biraz sonra konserimiz var, yine yarın akşam konserimiz var, son gün pazar günü konserimiz var. Lütfen bu takvimleri iyi takip edin gençler, çocuklar, kadınlar, tüm aile bu konserlere katılın."

Festivalin birinci günü Madrigal'in konseriyle sona erdi.