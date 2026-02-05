Tbmm, 6 Şubat Depremleri Özel Gündemiyle Toplandı... Sadullah Kısacık: Millet Devletine Güvenmedi. Gitti Bir Sanatçıya 20 Günde 3 Milyar Lira Yatırdı

(TBMM) - Yeni Yol Grubu Adana Milletvekili Sadullah Kısacık, 6 Şubat depremleri gündemiyle toplanan TBMM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, hükümetin depreme hazır olmadığını söyleyerek, "Bakın sadece bir sanatçının başında olduğu bir dernek, 20 günde bu ülkede 3 milyar TL bağış topladı. Eti yok, budu yok, teşkilatı yok, geçmiş yok. Koskoca Kızılay'ı geçti. Millet devletine güvenmedi. Gitti bir sanatçıya 20 günde 3 milyar lira yatırdı. Böyle bir şey olabilir mi? Bu devlet bu hale düşürülür mü?" ifadesini kullandı.

TBMM Genel Kurulu, Başkanvekili Tekin Bingöl başkanlığında toplandı. Genel Kurul'da, 6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 11 ili etkileyen depremlerin yıl dönümü dolayısıyla görüşmeler yapılıyor.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Balıkesir Milletvekili Burak Dalgın depremlerden yaklaşık 14 milyon vatandaşın etkilendiğini, 11 milyon kişinin felaketi doğrudan yaşadığını belirterek, "Üzülerek söylüyorum; bu tip şeylerde 3 gün üzülüyoruz. 4. gün unutuyoruz. Normal hayata dönüyoruz. Yer isimleri değişiyor. Seneler değişiyor. Richter ölçekleri değişiyor. Ama netice değişmiyor" ifadelerini kullandı. Türkiye'nin farklı dönemlerde benzer acılar yaşadığını vurgulayan Dalgın, "Bunun adı bazen Yalova, Kocaeli, Düzce oluyor. Bunun adı bazen İzmir, Van, Elazığ oluyor. Bazen Hatay, Kahramanmaraş, Adıyaman oluyor. Bazen de geçen yaz gördüğümüz gibi Sındırgı oluyor. Ama bilanço genel olarak çok acı bir şekilde karşımıza geliyor" diye konuştu.

"Afet doğal olabilir ama sonucu doğal değildir" diyen Dalgın, 6 Şubat depremlerinde ortaya çıkan tablonun nedenlerine ilişkin olarak, "Çok açık söyleyeyim: Afet doğal olabilir ama sonucu doğal değildir. Nitekim 6 Şubat'ta karşılaştığımız tablo aslında iktidarın tercihlerinin, yaptıklarının, yapamadıklarının ve ihmallerinin bir neticesidir" değerlendirmesinde bulundu."

Depremin yalnızca insani bir mesele olmadığını söyleyen Dalgın, bunun aynı zamanda bir güvenlik sorunu olduğuna işaret ederek, "Tabii işin esası insani taraf; en önceliğimiz orada olmak durumunda. Fakat buna ilave olarak deprem aynı zamanda çok temel bir milli güvenlik problemidir. Hani daha popüler deyişle söyleyecek olursak, gerçek anlamda bir beka meselesidir" dedi.

Kısacık: Devleti emanet ettiğimiz hükümet bu depreme hazır değildi

Yeni Yol Grubu Adana Milletvekili Sadullah Kısacık, 6 Şubat depremlerinde yaşanan can kayıplarının temel nedeninin devletin ve hükümetin depreme hazır olmaması olduğunu belireterek, "Depremler her yerde oluyor ama ölü sayısını sizin bu doğa olayına ne kadar hazır olduğunuz gösteriyor" dedi.

Depreme hazırlıkta iki temel başlık bulunduğunu belirten Kısacık, "Depremde hazır olmada iki önemli durum var. Bir, deprem öncesi hazırlık; iki, deprem sonrası müdahale. Deprem bir doğa olayı fakat onu afete dönüştüren, ne kadar hazır olduğumuz" ifadelerini kullandı.

Dünyadaki örnekleri hatırlatan Kısacık, "2024 yılında Japonya'da Noto'da 7,5 şiddetinde deprem oluyor, 247 kişi ölüyor. 2025 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nde Alaska'da 7,3 şiddetinde deprem oluyor, hiç ölü yok. Yine 2025 yılında Rusya Kamçatka'da 8,8 ve 7,8 gibi iki büyük deprem oluyor, sadece bir kişi ölüyor. Yani depremler, doğa olayı olarak her yerde oluyor ama ölü sayısını sizin bu doğa olayına ne kadar hazır olduğunuz gösteriyor" dedi.

6 Şubat depremlerine ilişkin değerlendirmesinde Kısacık, "Buradaki rakamlara baktığımız zaman, canlarını yitirdiğimiz vatandaşlarımızın sayısına baktığımız zaman burada temel sorun şu: Devleti emanet ettiğimiz hükümet bu depreme hazır değildi" ifadelerini kullandı. Kısacık, "Hele 6 Şubat gibi büyük ölçekli bir depreme hiç hazırlıklı değildi. Yani böyle bir senaryo hiç çalışılmamış, hiç konuşulmamış, hiçbir hazırlığı yapılmamıştı" diye konuştu.

Eleştirilerin siyaset olarak değerlendirilmemesi gerektiğini vurgulayan Kısacık, "Deprem üzerinden siyaset yapılmaz. Gerçekleri dile getirmeliyiz ki bir daha aynı acıları yaşamayalım" ifadelerini kullandı. Deprem bölgelerindeki milletvekillerine de sitem eden Kısacık, "Biz gittiğimiz zaman depremzedeler sitemlerini dile getiriyorlar. Ama bakıyoruz, komisyonlarda, Genel Kurul'da 'destan yazıldı' deniliyor" dedi.

Eksiklerin açıkça konuşulması gerektiğini söyleyen Kısacık, "Yapılan güzel şeyler de vardır, yapılmalıdır da. Ama yapılmayanları, eksikleri, hataları da bir dile getirelim lütfen" çağrısında bulundu. Hükümetin deprem sürecinde organize olamadığını savunan Kısacık, "Bu depremde maalesef hükümet organize olamadı. Geç organize oldu. Çoğu yerde de iş işten geçtikten sonra organize oldu. Vatandaşın güvenini kazanamadı" ifadelerini kullandı.

Kısacık, deprem yardımlarına ilişkin ise, "Bakın sadece bir sanatçının başında olduğu bir dernek, 20 günde bu ülkede 3 milyar TL bağış topladı. Eti yok, budu yok, teşkilatı yok, geçmiş yok. Koskoca Kızılay'ı geçti. Millet devletine güvenmedi. Gitti bir sanatçıya 20 günde 3 milyar lira yatırdı. Böyle bir şey olabilir mi? Bu devlet bu hale düşürülür mü?" dedi.

Çalışkan: Belediyelerin mevzuat yetersizlikleri, kanunların eksikliği bizi bugünkü noktaya getirdi

Yeni Yol Grubu Hatay Milletvekili Necmettin Çalışkan, depremlerle mücadelede asıl sorumluluğun deprem öncesi hazırlık olduğuna dikkat çekerek, mevcut uygulamalara tepki gösterdi. Çalışkan, "Yönetimlerin övüneceği şey kurtarmak değil, depremi önlemektir. 'Biz, şu kadar insanı kurtardık'tan ziyade, 'Biz ne kadar binanın yıkılmasına engel olabildik' demek gerekir" dedi.

Deprem öncesi, deprem anı ve deprem sonrası süreçlerin ayrı ayrı ele alınması gerektiğini belirten Çalışkan, yaşanan felaketlerin uzun yıllara yayılan yapısal sorunların sonucu olduğunu dile getirdi. Çalışkan, "Ne yazık ki deprem öncesinde çok büyük felaketlerle karşı karşıyaydık. Bu sadece bir yılın, beş yılın, on yılın değil, belki çok daha eskiden beri sayılabilecek bir durumdur" ifadelerini kullandı.

İmar politikalarını eleştiren Çalışkan, "Bu ülkede defalarca İmar Affı Yasası çıkarıldı; çürük, yıkılacak, mezar olacak yerlere ruhsat verildi. Bir taraftan rüşvet çarkı işlediği için hızlıca imar ruhsatları alınabildi. Belediyelerin mevzuat yetersizlikleri, kanunların eksikliği, kentsel dönüşümdeki gecikmeler, belirsizlikler ve yetki karmaşası bizi bugünkü noktaya getirdi" diye konuştu.

Deprem bölgesinde yapılan konut çalışmalarına ilişkin açıklamaları da değinen Çalışkan, "'Deprem bölgesinde 455 bin konut teslim edildi' diye propaganda yapılıyor ama teslim edilen konut değil, kura. Deniyor ki: 'Bir miktar ev bitti, bir kısmı yarım, bir kısmı da boş alana yapılacak; dördüncü kattaki daire senin' Oysa ortada halen daire yok" ifadelerini kullandı.

Çelenk: İktidarını 99 depreminin getirdiği yıkım ve ekonomik krize borçlu olan AKP, İstanbul depremine yönelik bir hazırlık yapmıyor

DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Sevilay Çelenk, Türkiye'de depremlerin yarattığı yıkımın uzun yıllardır bir "beka meselesi" olarak görülmediğini belirterek, deprem sonrası sorumluların hesap vermediğini söyledi. Çelenk, 1999 depremlerinden bugüne yaşanan süreci hatırlatarak, İstanbul başta olmak üzere olası büyük depremlere karşı hala hazırlık yapılmadığını ifade etti.

Çelenk, konuşmasında 1999 depremlerinden bu yana milyonlarca insanın hayatının derinden sarsıldığını belirterek, "99 depreminden bugüne milyonlarca insanın hayatını derinden sarsan, 100 bini aşkın insanımızı hayattan koparan depremin bu ülkenin en büyük beka meselesi olduğunu görmediler bile" dedi. Depremlerin ardından sorumluların yargı önüne çıkarılmadığını vurgulayan Çelenk, "Hiç kimseye hesap soramadılar, sormadılar" ifadelerini kullandı.

Çelenk, aradan geçen yıllara rağmen tablonun değişmediğini dile getirerek, "Bugün durum farklı değil" dedi. AKP iktidarının, 1999 depremlerinin ardından yaşanan yıkım ve ekonomik krizin etkisiyle iktidara geldiğini belirten Çelenk, buna rağmen İstanbul depremine yönelik ciddi bir hazırlık yapılmadığını ifade etti. Çelenk, "İktidarını biraz da 99 depreminin getirdiği yıkım ve ekonomik krize borçlu olan AKP, bu ülkenin bekasına gerçek bir tehdit oluşturan İstanbul depremine yönelik bir hazırlık yapmıyor" diye konuştu.

Türkiye'nin büyük depremlere hazır olmadığını dile getiren Çelenk, "Ne İstanbul depremine ne 7'nin üzerindeki başka herhangi bir depreme hazır değiliz; hazırlanamıyoruz, hiçbir felakete hazırlanamıyoruz""dedi. Depreme hazırlık konusunda gerekli adımların atılmasına izin verilmediğini savunan Çelenk, "Bu ülkenin tedbir almasına, hazırlanmasına izin verilmiyor" ifadelerini kullandı.

Depremle mücadele ile barış ve demokrasi arasındaki ilişkiye de değinen Çelenk, "Bir barış ve demokrasi zemini oluşmadan da zaten hiçbir felakete, hiçbir depreme hazırlıklı filan da olamayız" değerlendirmesinde bulundu.

Konuşmasının devamında gelecek kuşakların güvenliğine dikkat çeken Çelenk, "Soruyorum: Olası bir depreme gözü kapalı feda etmiş göründüğünüz gelecek nesiller, gelecek on binler bir güvenlik meselesi değil mi?" dedi. 6 Şubat 2023 depremlerinin ardından yaşananları hatırlatan Çelenk, "2023 depreminde hayatımıza giren arama ekranlarını ne çabuk unuttunuz? İnsanlar kayıplarını, kayıp yakınlarını ve kayıp çocuklarını ekranlarda arıyordu" sözleriyle konuşmasını tamamladı.