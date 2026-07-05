Kurtulmuş: Terör örgütünün silah bırakması yaz bitmeden tamamlanacak

Haber: Ahmet ÜN – Kamera: Serhat YETÜT

(ŞIRNAK) - TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu tarafından hazırlanan raporla bir yol haritasının ortaya konulduğunu belirterek, "Bu yaz ayları bitmeden de bu raporun gereği olan işler yapılacak. Terör örgütünün silahlarını tamamen bırakması tasfiyesi ile birlikte Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde çıkarılacak yasalarla birlikte artık bu iş tamamen geride kalacak" diye konuştu.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Şırnak Valiliği ve Şırnak Belediyesi'nce Hz. Nuh'un Gemisi'nin indiği yer olarak düşünülen Cudi Dağı'ndaki Sefine mevkiinde düzenlenen Cudi Dağı ve Hz. Nuh'u Anma Töreni'ne katıldı. 1984 yılında bölgede yaşanan terör olayları nedeniyle kesintiye uğrayan ve 2021 yılında yeniden düzenlenmeye başlanan Hz. Nuh'u Anma Töreni, bu yıl dördüncü kez yapıldı.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, beraberindeki Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş, MHP Grup Başkan Vekili Erkan Akçay, AK Parti, MHP'li ve HÜDA-PAR milletvekilleri ve belediye başkanlarıyla helikopterle geldiği Hz. Nuh'un Gemisi'nin indiği yer olarak rivayet edilen tarihi taş kalıntıları arasındaki Sefine adı verilen alanda öğle namazı kıldı, yapımı süren Hz. Nuh Camii inşaatına temsili olarak taş bıraktı.

Kılınan öğle namazının ardından TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, beraberindekilerle yürüyerek törenin yapıldığı alana geldi.

Hz. Nuh Anma Töreni'nde konuşun TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Şehr-i Nuh'ta bulunmaktan mutluluk duyduğunu dile getirerek, "Hazreti Nuh Aleyhisselam'ın rivayetlere göre burada, az yukarıda, iki bin üç yüz metre yükseklikteki tepede karaya oturan gemisi aslında sadece fiziki bir varlıktan ibaret değil, bir gemiden ibaret değil, bir kurtuluş meşalesi, bir kurtuluş adresidir" dedi.

Hazreti Nuh'un gemisine binenlerin, sadece tufandan değil, aynı zamanda tuğyandan da yani Rabbe karşı isyandan da kurtulduklarını söyleyen Kurtulmuş, şöyle devam etti:

"Hazreti Nuh'un gemisinde, Hazreti Nuh'un bize öğrettiklerini, o kıssanın içerisinde öğrettiklerini anlayarak, özümseyerek ve o yolda ilerleyerek Allah'ın izniyle her türlü zorluklardan, her türlü meşakkatten uzaklaşacağız. Biz Hazreti Nuh'u görmedik. Biz Hazreti Musa'yı da görmedik. Biz Hazreti İsa'yı da ve ekmelüt tahiyyat olan Hazreti Muhammed Aleyhissalatu Vesselam'ı da görmedik. Biz onların getirdiği risalete onları görmeden inandık. Bizim inancımızın, ahir zaman ümmetinin inancının en önemli gücü buradadır. Biz peygamberlerin hepsine az evvel de ifade edildiği gibi eksiksiz bir şekilde getirdikleri bütün güzelliklere, bütün iyiliklere, bütün insanoğluna dönük muştularının hepsine inandık, iman ettik. Bundan dolayı ahir zaman ümmeti olarak inşallah öte tarafta bütün ümmetler içerisinde seçilecek bir ümmet olarak inşallah orada Adem'in bütün soyuyla karşılaşacağız. Ne mutlu sizlere ki Hazreti Nuh'un ayak izlerinin olduğu, onun Rabbine yakardığı bir beldede onun izini sürerek, onun getirdiği inanca sahip olarak yaşıyorsunuz. Allah bu topraklarda kıyamete kadar Hazreti Nuh'un, Hazreti İbrahim'in, Hazreti Musa'nın, Hazreti İsa'nın ve Hazreti Peygamber Aleyhissalatu Vesselam'ın izinden yürüyen nice insanların gelmesini ve burada yaşamalarını nasip etsin. Sevgili Cizreliler, sevgili Şırnaklılar, Şehr-i Nuh'un değerli mensupları, bu güzel beldeye hep beraber sahip çıkacaksınız. Sahip çıkıyorsunuz. Yukardan aşağı inerken binlerce Şırnaklının yukarıya çıktığını gördük. Sanki gittikleri yerde Hazreti Nuh'u görecekler ve onunla selamlaşacaklarmış gibi kalben inanarak oraya koşar adım çıktıklarını gördük. Allah herkesin dualarını kabul etsin. İçindeki niyetlerini kabul etsin."

"HAZRETİ NUH ALEYHİSSELAM'IN GEMİSİNDEN FEVKALADE ÖNEMLİ MOTTOLAR ELDE ETTİK"

TBMM Başkanı Kurtulmuş, bütün peygamberlerin öğrettiği en önemli öğretilerin başında gelen şeyin tevhid olduğunu belirterek, "Bizi birleştiren motto budur. Hazreti Nuh Aleyhisselam'ın gemisinden de fevkalade önemli mottolar elde ettik. Orada da sabrı, hikmeti, dayanışmayı, kurtuluşu, yeniden dirilmeyi öğrendik" diye konuştu.

Allah'ın Kur'an'da, "Ey inananlar! Allah'ın ipine sımsıkı sarılın. Topluca sımsıkı sarılın. Ayrılmayın, bölünmeyin, parçalanmayın. Hep beraber, Allah'ın kulları olarak Allah'ın ipine sarılın" buyurduğunu belirten Kurtulmuş, şöyle devam etti:

"Allah'ın ipine sarılmak hiç şüphesiz mecazi bir anlamdır. Hakka sarılmak demektir. Hakikate sarılmak demektir. İnsafa, vicdana, adalete, merhamete, insanlığa sarılmak demektir. Allah'ın ipine sımsıkı sarılmak demek, yanındaki kardeşini etnik kökeni ne olursa olsun, ailesi, soyu sopu ne olursa olsun, anasının dili ne olursa olsun, Allah'ın kulu ve Müslüman kardeşi olarak kabul etmektir. Onun için her bir Müslüman kardeşini en az kendisi kadar aziz olarak bilmektir. Allah'ın ipine hep beraber sımsıkı sarılacağız, kardeşliğe sarılacağız. Birliğe, beraberliğe sarılacağız. Çünkü bu ülkede yaşayan milletimizin 86 milyon tamamının birbirinden ayrısı gayrısı yoktur. Geçmişimiz birdir, geleceğimiz birdir, kaderimiz birdir, bugünümüz de birdir. Bizi bizden ayıracak hiçbir şey yoktur. Bizim örfümüz birdir, adetimiz birdir. Kullandığımız kelimeler birdir. Cümlelerimiz birdir. Yasımız birdir. Düğünümüz, halayımız birdir. Bu kadar çok birliğin içerisinde, vahdetle, birlik içerisinde, Allah'ın ipine, kardeşliğe sarılarak çok daha güçlü olacağız inşallah."

"O DAĞLARDA BIRAKIN PETROL ÇIKARMAYI, İNSANLARIN PİKNİK YAPMASI, ORADAN GEÇMESİ BİLE MÜMKÜN DEĞİLDİ"

Geçen yıl Şırnak Gabar'da petrolün çıkartıldığı bölgede 40'a yakın milletvekiliyle törene katıldıklarını hatırlatan TBMM Başkanı Kurtulmuş, "Çok şükür bugün 80 bin varil seviyesini aşmış bir petrol üretimiyle Şırnak Gabar şenlenmiş oldu. O dağlarda bir zamanlar bırakın petrol çıkarmayı, insanların piknik yapması, yürümesi, oradan geçmesi bile mümkün değildi. Çok şükür bugün buradayız. Şehr-i Nuh'ta, Nuh Aleyhisselam'ın manevi gölgesinde, Nuh Aleyhisselam'ı anma törenlerindeyiz. On binlerle ifade edilecek kardeşimiz bu törenlere katıldı. Allah ömür ve imkan verirse yukarıda direklerini gördüğünüz cami, inşallah önümüzdeki sene burada kutlayacağımız törenlerle açılacak. Allah ömür verirse önümüzdeki sene burada yapacağımız törenleri de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin tam himayesine alarak bundan sonraki yıllarda da geleneksel olarak devam etmesini sağlayacağız" dedi.

Kurtulmuş, bu dağlarda deflerden yasların, ağıtların seslerinin yükselmeyeceğini, anaların ağlamalarının, gözyaşlarıyla iniltilerinin türkülere, ağıtlara karışmayacağını belirterek, "Bu dağlarda, bu ovalarda, bu şehirlerde, Türkiye'nin her bir karışında sadece ve sadece kardeşlik türküleri söyleyeceğiz, halaylar çekeceğiz, birliğimizi ifade edeceğiz, dirliğimizi ifade edeceğiz. Şimdi bir zamanlar buralara insanların giremediği, maalesef annelerin gözleri yaşlı bir şekilde evlatlarının akıbetini aradığı dağlar artık barışın, kardeşliğin, insanlığın, huzurun ve hep birlikte, birlikte inşa edeceğimiz geleceğin inşa edildiği topraklar olacak" şeklinde konuştu.

"TERÖR ÖRGÜTÜNÜN SİLAHLARINI TAMAMEN BIRAKMASI TASFİYESİ İLE ARTIK BU İŞ TAMAMEN GERİDE KALACAK"

TBMM Başkanı Kurtulmuş, TBMM'de kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun çalışmaları sonucu hazırlanan komisyon raporunda, bütün partilerin ittifakıyla bir yol haritasının ortaya konulduğunu aktararak, "Şimdi Allah'ın izniyle bu yaz ayları bitmeden bu raporun gereği olan işler yapılacak. Terör örgütünün silahlarını tamamen bırakması, tasfiyesiyle birlikte Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde çıkarılacak yasalarla birlikte artık bu iş tamamen geride kalacak, bu ülkede birlik ve beraberlik hakim olacak" ifadelerini kullandı.

Hazreti Nuh'u anma töreninin 1984'ten bu yana yapılmadığını, o günden bu yana binlerce vatan evladının şehit olduğunu ifade eden Kurtulmuş, bu memlekette eline başkalarının ürettiği silahlar ve bombalar tutuşturulanların gencecik yaşta dağlara salındığını ve dağlarda birçoğunun öldüğünü söyledi. Kurtulmuş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kürt'ün de Rabbi bir, Türk'ün de Rabbi bir. Kürt'ü Türk'ten ayırt eden hiçbir kültürel ve inanç özelliği yok. Şimdi artık bizim Kürt Ahmet ile Türk Mehmet yan yana aynı okulun sınıfında olacak, aynı fabrikada çalışacak, aynı ülkenin evladı olacak, hep beraber daha ileriyi hazırlamak için mücadele edecek. Selahaddin Eyyubi'nin çocuklarını, Kılıçarslan'ın, Alparslan'ın çocuklarından ayırt eden hiçbir şey yoktur. Ahmed-i Hani'nin, Molla Ahmed-i Cezeri'nin, Faki-yi Teyran'ın fikirleriyle Yunus Emre'nin, Mevlana Celaleddin'in fikirleri arasında bir harf miktarı farklılık yoktur. Böylesine büyük bir birliği ve beraberliği elin oğlunun ekmeğine yağ sürmek için hiçbir şekilde kaybetmeyeceğiz. Kardeşliğimizi, birliğimizi, beraberliğimizi, dirliğimizi gözümüzün içi gibi koruyacağız. Biz bir oldukça, birlikte oldukça, hep beraber kardeşlikle kalplerimiz yoruldukça Allah'ın izniyle bir daha inanıyorum ki bu memleketin hiçbir yerinde hiçbir evladı terörle karşılaşmayacak, hiçbir insanımız terörün mağduru asla olmayacak."

Önümüzdeki dönemde, çok daha güçlü gelişecek olan bölgesel kalkınmanın da bir unsuru olan Şırnak'ta kardeşliği, barışı, birlikte yaşamanın iradesini hep beraber ortaya koyacaklarını aktaran Kurtulmuş, "Hep beraber, birlikte, barış içinde, kardeşçe yaşamaya var mıyız? İnşallah. Allah birliğimizi, dirliğimizi daim etsin. Allah bu ülkeyi, bu ülkenin her karışında var olan manevi önderlerin gösterdiği istikamette, Şeyh-i Nuh'un evlatlarına, Hazreti Nuh Aleyhisselam'ın ve yanındaki bir avuç müminin gösterdiği istikamette yürümeyi nasip etsin diyorum. Hepinize en içten selam ve saygılarımı sunuyorum. Allah'a emanet olun. Birliğimiz, dirliğimiz kıyamete kadar baki olsun" şeklinde konuştu.

BARIŞ GÜVERCİNLERİ UÇURDULAR

Konuşmasının ardından TBMM Başkanı Kurtulmuş ve beraberindekiler, barışın sembolü olarak ellerinde zeytin dallarıyla barış güvercini uçurup, Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş öncülüğünde dualar okundu. Törenin ardından Grup Tillo konser verdi.