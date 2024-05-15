TBMM\'de fahiş fiyat artışı ve stokçuluk cezalarını içeren kanun teklifi görüşülüyor

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(ANKARA) - TBMM Genel Kurulunda, fahiş fiyat artışı ve stokçuluk cezalarının artırılmasını da içeren kanun teklifinin görüşülmesine başlandı. Saadet Partisi Antalya Milletvekili Serap Yazıcı Özbudun, kanun teklifinin "TBMM'nin yasama yetkisini gasbettiği" söyleyerek, "Bir hukuk normu öyle yazılmalı ki ortalama yurttaş okuduğunda onu anlayabilmeli. Bu torba kanun hastalığı, bırakın ortalama yurttaşı, mesleği hukuk olan kişişlerin dahi anlaması imkansız bir hukuk düzeni yaratıyor. Ben Adalet Komisyonu üyesiyim ve komisyonumuza böyle bir teklif metni getirilmedi. Bunu daha önce de yaptılar, her defasında bu uyarıyı yaptığımız halde kamuoyunu ve parlementoyu yanıltma adetinden vazgeçemiyorlar" dedi.

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder Başkanlığı'nda toplandı. Partilerin grup önerilerinin ardından fahiş fiyatlar ve stokçuluğa ilişkin cezaları içeren kanun teklifinin görüşülmesine geçildi.

Kanun Teklifi'nin tümü üzerine Saadet Partisi adına söz alan Grup Başkanvekili İsa Mesih Şahin, "Yüksek gıda enflasyonuna çözümler aranıyor, maalesef burada sorun yanlış tespit ediliyor. Gıda enflasyonunu bu tedbirlerle çözemeyiz. Mevcut enflasyonun sebebi nedir bunu tespit etmemiz gerekiyor. Türkiye'deki ekonomik krizin sebepleri bunlardır" dedi.

Gıda enflasyonu sorununda Hal Yasası düzenlemesinin bekletildiğini kaydeden Şahin, "Tarladan 1 liraya alınan ürün İstanbul'da misliyle mutfağa girmemelidir. Tüketiciye de fayda olsun, üreticiye de fayda olsun. Hal esnafı da daha düzenli şartlar altında çalışabilsin" şeklinde konuştu.

"Kanunda hukuk ilkesinin ihlal edildiğini" söyleyen Şahin, "Kanunun yürürlük maddesi, son yapılan düzenlemeler hep geriye yürütülüyor. Siz kanunu sürekli geriye doğru yürütürseniz ve bunu normalleştirirseniz ekonomik ve sosyal hayatı kaosa sürüklersiniz" ifadelerini kullandı.

SAADET PARTİ'Lİ ÖZBUDUN: "KAMUYONU YANILTMA ADETİNDEN VAZGEÇMİYORLAR"

Saadet Partisi Antalya Milletvekili Serap Yazıcı Özbudun da kanun teklifinin Adalet Komisyonu'na sevk edildiğine dair beyanın yanlış olduğunu belirterek, "Ben Adalet Komisyonu üyesiyim ve komisyonumuza böyle bir teklif metni getirilmedi. Bunu daha önce de yaptılar, her defasında bu uyarıyı yaptığımız halde kamuoyunu ve parlementoyu yanıltma adetinden vazgeçemiyorlar" dedi.

"BU KANUN TASLAĞINI HUKUKÇULAR BİLE ANLAMAZ"

Kanun teklifinin "TBMM'nin yasama yetkisini gasbettiğini" söyleyen Özbudun, "Bir hukuk normu öyle yazılmalı ki ortalama yurttaş okuduğunda onu anlayabilmeli. Bu torba kanun hastalığı, bırakın ortalama yurttaşı, mesleği hukuk olan kişişlerin dahi anlaması imkansız bir hukuk düzeni yaratıyor. Hukuk düzeninin alt üst olması... Mahkemeler bir uyuşmazlığa uygulayacağı yürürlükteki normu bulmakta güçlük çekiyorlar" diye konuştu.

CHP'Lİ TANAL'DAN RAPOR ÇIKIŞI

CHP Milletvekili Mahmut Tanal da söz konusu kanun teklifinin inceleme raporunun kendisine verilmediğini belirterek,

"Ben bir milletvekiliyim. Düzenlenen bu kanun teklifiyle ilgili bunun Anayasa'ya aykırı olup olmadığı hususunda Kanunlar ve Kararların inceleme raporunu görmek istiyorum" dedi.

Bunun üzerine TBMM Başkanvekili Önder, görev tanımı içerisinde bu belgeyi verme yetkisinin olmadığını söyledi. Tanal'ın, dosyayı incelemek istediğini söyleyerek kürsüyü işgal etmesi üzerine Önder, birleşime 15 dakika ara verdi.

İYİ PARTİ'Lİ UZ: ZABITA TEDBİRLERİ İLE EKONOMİ DÜZELTİLMEZ

Aranın ardından söz alan İYİ Parti Çanakkale Milletvekili Rıdvan Uz, kanun teklifinin "yangından mal kaçırırcasına" Meclis'e getirildiğini belirtti. Rıdvan Uz, şöyle devam etti:

"Yani Komisyonumuzda ne bir esnafın sesi duyuldu ne bir çiftçinin sesi duyuldu ne de bir kooperatifin sesi duyuldu. Dolayısıyla usul olarak da yöntem olarak da bu kanun teklifinin bu şekilde Genel Kurula gelmiş olmasını doğru bulmadığımı ifade ediyorum. Madde 20'de de perakende ticaretin düzenlenmesi hakkında iktidar yanlısı medyada fahiş fiyatlarla ilgili etkili mücadele edileceğine dair bir algı oluşturulmaya çalışılıyor. Zabıta tedbirleriyle ekonomi düzelmez. Bu tespitin en önemli ispatı da sizlerin geçmişte yaptığı uygulamalardır."

DEM PARTİ'Lİ BARTIN: "İLGİLİ KURUMLARIN GÖRÜŞLERİ ALINMADI"

DEM Parti Hakkari Milletvekili Öznur Bartın, kanun teklifine ilişkin komisyona gelmeden odalar, sendikalar ve derneklerin görüşlerinin alınmadığını vurgulayarak, "AKP iktidarının geçmiş dönemlerde alışılagelmiş uygulamalarının bir devamı olarak getirilen bu teklif ile birçok sermayedara avantaj ve kolaylık sağlayacak düzenlemeler getirilmektedir" dedi. Bartın, AKP iktidarının yasa yapım sürecinde geliştirdiği bakış açısı ve takındığı tutumun doğru olmadığını belirterek "Meclis'in, Saray'ın ve bir grup sermayadarın istekleri doğrultusunda noter makamı haline getirilmiş olması ise halk iradesine hakarettir" diye konuştu.

CHP'Lİ ÇİLER: "PİYASADA FİYAT BELİRLEYEN ZİNCİR MERKETLERE BİR YAPTIRIM VAR MI?"

CHP Kocaeli Milletvekili Nail Çiler de hal yasası, perakende yasası çıkmadan ilgili kanun teklifinin görüşülmesinin doğru olmadığını vurgulayarak, şöyle konuştu:

"İktidara buradan bir kez daha çağrıda bulunuyoruz, bu torba kanun sevdasını bırakmanız lazım. Beş farklı konuyu tek kanuna sıkıştırmak yerine ayrı ayrı gelsin önümüze. Bu kanun teklifi hal, perakende, ticaret, AVM, zincir marketler, lisanslı depoculuk anlamında kapsamlı düzenlemeler getirmiyor. Sadece cezaların katlanmasıyla kanuna uyum amacıyla bazı sürelerin uzatılmasına ve Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararını kısmen karşılamayı amaçlıyor.

Üzerinde konuştuğumuz kanun teklifi gıda fiyatlarındaki artışın sebebini pazar tezgahlarının yüksek kira bedeli olarak görüyor. Bunu anlamak mümkün değil. 2021 yılında bir taslak kanun olarak hazırlanan Perakende Ticaret Kanunu, neden gündeme getirilmiyor. O taslak metinde en azından bazı yapısal öneriler mevcuttu. Şu an görüştüğümüüz kanun teklifi sorun çözmekten çok uzak. Peki piyasada fiyat belirleyen zincir marketlere bir yaptırım var mı? Alışveriş mağazası lobisine bir yaptırım var mı? AVM'ler metrekare üzerinden kira alıyor, buna 'dur' diyebiliyor musunuz?"

TBMM Genel Kurulunda kanun teklifi üzerinde görüşmelere bugün saat 14.00'te devam edilecek.