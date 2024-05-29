TBMM'de grup toplantıları yapılacak - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

TBMM'de grup toplantıları yapılacak

TBMM\'de grup toplantıları yapılacak

TBMM'de Saddet-Gelecek, İYİ Parti ve AKP grup toplantıları yapılacak. Hrant Dink davasında savcının mütalaası açıklanacak. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek panelde konuşacak. CHP Genel Başkan Yardımcısı Aylin Nazlıaka adaylığını açıklayacak. Şişli Belediyesi Gezici Kent Lokantası projesi hayata geçirilecek. İzmir Tabip Odası sağlık sistemindeki sorunları açıklayacak. TBMM Genel Kurulu kanun tekliflerini görüşecek. Kamu Birliği Konfederasyonu İsrail saldırılarını protesto edecek. CHP İstanbul İl Başkanlığı Gazze'deki katliamı durdurma çağrısı yapacak. İzmir Barosu sokak hayvanlarına ilişkin yasa teklifini eleştirecek. EFES-2024 Birleşik tatbikatı düzenlenecek. ODTÜ öğrencileri devrim yürüyüşü yapacak. İstanbul Büyükşehir Belediyesi İstanbul'un Fethi'ni kutlayacak. Milli Savunma Bakanlığı basın toplantısı düzenleyecek.

29.05.2024 09:02  Güncelleme: 09:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

09.15 - 10.30 - 11.45 TBMM'de Saddet-Gelecek, İYİ Parti ve AKP grup toplantıları yapılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

10.00- Hrant Dink'in öldürülmesiyle ilgili FETÖ'cü polis müdürleri ile birlikte yargılanan Ogün Samast davasında savcının mütalaasını açıklaması bekleniyor. (İSTANBUL)

11.00- Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Enflasyonla Mücadele ve Merkez Bankacılığı" panelinde konuşacak. (GÖRÜNTÜLÜ-  CANLI/İSTANBUL)

11.30- CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, CHP Genel Merkezi önünde, kadın kolları başkanlığına yeniden adaylığını açıklayacak. (GÖRÜNTÜLÜ - ANKARA)

11.30- Şişli Belediyesi Gezici Kent Lokantası projesini hayata geçiriyor. (GÖRÜNTÜLÜ - İSTANBUL)

12.30- İzmir Tabip Odası sağlık sistemindeki sorunlarla ilgili basın açıklaması yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - İZMİR)

14.00- 15.00- TBMM Genel Kurulu, Dışişleri Teşkilatı Güçlendirme Vakfı Kanun Teklifi'ni görüşmeye devam edecek. Milli Savunma Komisyonu'nda "Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi" görüşülecek. (GÖRÜNTÜLÜ - TBMM)

14.00- Kamu Birliği Konfederasyonu, İsrail saldırılarını protesto etmek için İsrail Büyükelçiliği Konutu önünde basın açıklaması yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - ANKARA)

18.00- CHP İstanbul İl Başkanlığı İsrail Konsolosluğu önünde " Gazze'deki Katliamı Durdurun" çağrısı yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/İSTANBUL)

18.00- İzmir Barosu, TMMOB ve diğer meslek odaları, TBMM'ye gelmesi beklenen sokak hayvanlarının uyutulmasını da öngören yasa teklifine ilişkin basın açıklaması yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - İZMİR)

18.00- EFES-2024 Birleşik, Müşterek Fiili Atışlı Arazi Tatbikatı'nın Seçkin Gözlemci Günü düzenlenecek. (GÖRÜNTÜLÜ - İZMİR)

18.30 - ODTÜ öğrencileri, "Devrim Yürüyüşü ve Bahar Şenliği" yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ- ANKARA)

19.30 - 21.40 - İstanbul Büyükşehir Belediyesi,İstanbul'un Fethi'nin 571. yılını Maltepe Etkinlik Alanı'nda Mehteran Gösterisi, Sena Şener ve Haluk Levent konserleri ile kutlayacak. Kutlamaya Ekrem İmamoğlu da katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - İSTANBUL)

- Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, basın bilgilendirme toplantısı düzenleyecek. (GÖRÜNTÜLÜ-İZMİR)

ANKA Haber Ajansı iyi çalışmalar diler…

Kaynak: ANKA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Milli Savunma Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanı, İzmir Tabip Odası, Tbmm Genel Kurulu, Şişli Belediyesi, Aylin Nazlıaka, Mehmet Şimşek, Hrant Dink, İYİ Parti, İstanbul, İsrail, Gazze, İzmir, Efes, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel TBMM'de grup toplantıları yapılacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


08:58 Emekli temmuzda ne kadar zam alacak Masadaki rakam pek tatmin edici değil Emekli temmuzda ne kadar zam alacak? Masadaki rakam pek tatmin edici değil
08:07 AK Partili vekilin aracı kamyonetle çarpışarak dereye uçtu AK Partili vekilin aracı kamyonetle çarpışarak dereye uçtu
06:39 Refah’ı kana bulayan İsrail, gece yarısı Han Yunus’a bomba yağdırdı Çok sayıda Filistinli hayatını kaybetti Refah'ı kana bulayan İsrail, gece yarısı Han Yunus'a bomba yağdırdı! Çok sayıda Filistinli hayatını kaybetti
04:19 Uyuşturucu bağımlısı genç, anne ve babasını silahla öldürüp aynı silahla kafasına ateş etti Uyuşturucu bağımlısı genç, anne ve babasını silahla öldürüp aynı silahla kafasına ateş etti
00:23 Zamanlama manidar İspanya’nın aşırı sağcı partisinin lideri Abascal, Netanyahu’yu ziyaret etti Zamanlama manidar! İspanya'nın aşırı sağcı partisinin lideri Abascal, Netanyahu'yu ziyaret etti
09:45 Victor Nelsson, Galatasaray’dan ayrılma kararı aldı Victor Nelsson, Galatasaray'dan ayrılma kararı aldı
09:44 Araç muayene hizmetleri özelleştirme kapsamına alındı Araç muayene hizmetleri özelleştirme kapsamına alındı
09:35 İnşaatta yaşlı adamın köpeğe tecavüz ettiği anlar kaydedildi İnşaatta yaşlı adamın köpeğe tecavüz ettiği anlar kaydedildi
09:32 Ümit Özat’tan Okan Buruk’a: Ahlaksız, yerden bitme Ümit Özat'tan Okan Buruk'a: Ahlaksız, yerden bitme
09:25 Kamyonetini kreş otoparkına çeken sürücü, aracın içinde kendini tatmin etti Kamyonetini kreş otoparkına çeken sürücü, aracın içinde kendini tatmin etti
09:14 Afganistan’a vize muafiyeti kaldırıldı Karar 1 Haziran’da yürürlüğe girecek Afganistan'a vize muafiyeti kaldırıldı! Karar 1 Haziran'da yürürlüğe girecek
09:05 Deniz Akkaya, kızının şiddet görmesi sonucu devlet korumasına alındığını açıkladı Deniz Akkaya, kızının şiddet görmesi sonucu devlet korumasına alındığını açıkladı
09:03 Dolar, euro ne kadar oldu İşte kurlarda son durum Dolar, euro ne kadar oldu? İşte kurlarda son durum
07:48 Hadise’nin mayolu kıyafetiyle marş söylemesine eski aşkı Sinan Akçıl’dan tepki Hadise'nin mayolu kıyafetiyle marş söylemesine eski aşkı Sinan Akçıl'dan tepki
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.05.2024 12:33:56. #1.13#
SON DAKİKA: TBMM'de grup toplantıları yapılacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement