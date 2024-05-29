TBMM\'de grup toplantıları yapılacak

Güncel

09.15 - 10.30 - 11.45 TBMM'de Saddet-Gelecek, İYİ Parti ve AKP grup toplantıları yapılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

10.00- Hrant Dink'in öldürülmesiyle ilgili FETÖ'cü polis müdürleri ile birlikte yargılanan Ogün Samast davasında savcının mütalaasını açıklaması bekleniyor. (İSTANBUL)

11.00- Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Enflasyonla Mücadele ve Merkez Bankacılığı" panelinde konuşacak. (GÖRÜNTÜLÜ- CANLI/İSTANBUL)

11.30- CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, CHP Genel Merkezi önünde, kadın kolları başkanlığına yeniden adaylığını açıklayacak. (GÖRÜNTÜLÜ - ANKARA)

11.30- Şişli Belediyesi Gezici Kent Lokantası projesini hayata geçiriyor. (GÖRÜNTÜLÜ - İSTANBUL)

12.30- İzmir Tabip Odası sağlık sistemindeki sorunlarla ilgili basın açıklaması yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - İZMİR)

14.00- 15.00- TBMM Genel Kurulu, Dışişleri Teşkilatı Güçlendirme Vakfı Kanun Teklifi'ni görüşmeye devam edecek. Milli Savunma Komisyonu'nda "Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi" görüşülecek. (GÖRÜNTÜLÜ - TBMM)

14.00- Kamu Birliği Konfederasyonu, İsrail saldırılarını protesto etmek için İsrail Büyükelçiliği Konutu önünde basın açıklaması yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - ANKARA)

18.00- CHP İstanbul İl Başkanlığı İsrail Konsolosluğu önünde " Gazze'deki Katliamı Durdurun" çağrısı yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/İSTANBUL)

18.00- İzmir Barosu, TMMOB ve diğer meslek odaları, TBMM'ye gelmesi beklenen sokak hayvanlarının uyutulmasını da öngören yasa teklifine ilişkin basın açıklaması yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - İZMİR)

18.00- EFES-2024 Birleşik, Müşterek Fiili Atışlı Arazi Tatbikatı'nın Seçkin Gözlemci Günü düzenlenecek. (GÖRÜNTÜLÜ - İZMİR)

18.30 - ODTÜ öğrencileri, "Devrim Yürüyüşü ve Bahar Şenliği" yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ- ANKARA)

19.30 - 21.40 - İstanbul Büyükşehir Belediyesi,İstanbul'un Fethi'nin 571. yılını Maltepe Etkinlik Alanı'nda Mehteran Gösterisi, Sena Şener ve Haluk Levent konserleri ile kutlayacak. Kutlamaya Ekrem İmamoğlu da katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - İSTANBUL)

- Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, basın bilgilendirme toplantısı düzenleyecek. (GÖRÜNTÜLÜ-İZMİR)

ANKA Haber Ajansı iyi çalışmalar diler…