TBMM'de Öğretmenlik Mesleği Kanunu Teklifi kabul edildi - Son Dakika
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TBMM'de Öğretmenlik Mesleği Kanunu Teklifi kabul edildi

TBMM Genel Kurulu'nda, Öğretmenlik Mesleği Kanunu Teklifi'nin birinci bölümünü içeren 22 maddesi kabul edildi. Kabul edilen maddeler arasında öğretmen adaylarına hazırlık eğitim sürecinde aylık ödeme yapılması ve sözleşmeli öğretmenlerin istihdamıyla ilgili düzenlemeler bulunuyor. Ayrıca, Milli Eğitim Akademisi'nin kurulması ve öğretmenlerin nitelikleri ve seçimi gibi konular da düzenleniyor.

12.07.2024 02:00
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(TBMM)- TBMM Genel Kurulu'nda, Öğretmenlik Mesleği Kanunu Teklifi'nin birinci bölümünü içeren 22 maddesi kabul edildi.

TBMM Genel Kurulu, 'Öğretmenlik Mesleği Kanunu Teklifi'ni görüşmek üzere Meclis Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder başkanlığında toplandı. Bugün yapılan görüşmelerde, kanun  teklifi'nin 22 maddesi kabul edildi.

Teklifin 14. maddesinde AK Parti tarafından verilen önergeyle değişiklik yapıldı. Buna göre öğretmen adaylarına hazırlık eğitim sürecinde her ay 23 bin 310 TL ödeme yapılacak.

Sözleşmeli öğretmenlerin istihdamını kapsayan teklifin 15. maddesi de değiştirildi. Yerleştirildikleri eğitim kurumlarında mazaretsiz olarak göreve başlamayanlar ile göreve başladığı halde mazeretsiz olarak görevlerinden ayrılanlar hazırlık eğitimi sonunda aldıkları atamaya esas başarı puanıyla sözleşmeli öğretmenlik için yeniden başvuruda bulunamayacak ve yerleştirdikleri tarih itibarıyla 1 yıl süreyle hazırlık eğitimine alınmayacak.

Genel Kurul'da kabul edilen maddeler, eğitim öğretim hizmetlerini yürüten öğretmenlerin seçilmeleri, yetiştirilmeleri, atanmaları, hakları, ödev ve sorumlulukları, ödül ve cezaları, kariyer basamaklarında ilerlemeleri ve öğretmenlik mesleğine ilişkin diğer hususlar ile Milli Eğitim Akademisinin kurulması, görevleri, teşkilat yapısı ve personeline ilişkin konuları düzenliyor. Bunun yanı sıra öğretmenlerin nitelikleri ve seçimi hazırlık eğitimine alınacakların belirleniyor.

Kabul edilen maddeler şöyle:

Milli Eğitim Akademisi kurulacak

Öğretmen adaylarının mesleğe hazırlanması, gelişimi ve kariyer basamaklarında ilerlemeleri için Milli Eğitim Bakanlığı bünyesine bağlı olarak "Milli Eğitim Akademisi" kurulacak. Milli Eğitim Akademisi'nde aday öğretmenler için 3 veya 4 dönemden oluşan 'hazırlık eğitimi' verilecek. Hazırlık eğitimi, teorik ve uygulamalı derslerden oluşacak. Her bir dönem en az 10 en fazla 14 haftadan oluşacak.

Hazırlık eğitimine alınacaklarda aranacak koşullar...

Hazırlık eğitimine alınacaklarda Türk vatandaşı olmak; kamu haklarından mahrum bulunmamak; 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma, kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak, hayasızca hareketler, müstehcenlik ve fuhuş suçları ile cinsel dokunulmazlığa karşı suçlardan mahkum olmamak; devlet memurluğundan çıkarılmamış veya bu kanunun 25 inci maddesine göre öğretmenliği sona ermemiş olmak; askerlikle ilgisi bulunmamak, muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya muvazzaf askerlik hizmeti ertelenmiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak; öğretmenliğe atanacağı alan için Bakanlıkça belirlenen yükseköğretim programlarından mezun olmak; Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından yapılan sınavlardan alanlara göre Bakanlıkça belirlenecek sınav puanına sahip olmak, sağlık durumu yönünden öğretmenlik görevini yapmasına engel bir durumu olmamak koşulları aranacak.

Disiplin cezaları ve disiplin cezası gerektiren fiil ve davranışlar

Hazırlık eğitimine mazeretsiz olarak toplam iki gün katılmamak. Ders, seminer, sınav, uygulama ve diğer eğitim öğretim ortamlarında yürütülen çalışmaların düzenini bozmak; bu çalışmalara geç gelmeyi veya erken ayrılmayı alışkanlık haline getirmek, Akademide yürütülen eğitim faaliyetlerine ilişkin ses veya görüntüleri ilgili mevzuatında belirlenmiş usuller dışında paylaşmak, hazırlık eğitimine mazeretsiz olarak toplam dört gün katılmamak, yüz kızartıcı ve utanç verici fiil ve davranışlarda bulunmak disiplin suçu sayılacak.

20 yılın üzerinde çalışması bulunan öğretmenlere başöğretmenlik ünvanı

Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte görevde bulunan öğretmen ve uzman öğretmenler, öğretmenlikte ve/veya uzman öğretmenlikte 20 yıllık çalışma süresini tamamlamaları, kademe ilerleme cezası almamaları ve Akademi'de eğitim almaları koşuluyla (en az 10 yıl hizmeti olma şartı hariç) başöğretmen unvanı için başvuruda bulunabilecek.

Kaynak: ANKA

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