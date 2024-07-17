TBMM\'de Saadet Partisi ve İYİ Parti grup toplantıları yapılacak

Güncel

09.15 - 11.00- TBMM'deSaadet Partisi ve İYİ Parti grup toplantıları yapılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

10.00- TÜİK, haziran ayı konut satış istatistiklerini açıklayacak. (ANKARA)

10.00 - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde 269 kişiye mezar olan Rönesans Rezidans'ın ikinci duruşması, Hatay 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek. (GÖRÜNTÜLÜ - HATAY)

10.00- Gayrettepe'de Masquerade gece klübünde tadilat sırasında çıkan ve 29 kişinin ölümüyle sonuçlanan yangınla ilgili davanın ilk duruşması yapılacak. (GÖRÜNTÜLÜ/ SİLİVRİ- İSTANBUL)

10.00- Agos gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin 7'si tutuklu 15 kamu görevlisinin yeniden yargılandığı davada karar çıkması bekleniyor. (ÇAĞLAYAN - İSTANBUL)

10.30- Zafer Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Ümit Özdağ, Ege Giyim Sanayicileri Derneğini ziyaret edecek. (GÖRÜNTÜLÜ - İZMİR)

11.00 - Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu'nu bilgilendirecek. (GÖRÜNTÜLÜ - ANKARA)

12.00- İnsan Hakları Derneği Diyarbakır Şubesi, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi 2024 yılı 6 aylık insan hakları ihlalleri raporu açıklayacak. (GÖRÜNTÜLÜ - DİYARBAKIR)

12.30 - CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, basın toplantısı düzenleyecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI - ANKARA)

12.30- DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, CHP Genel Başkan Özgür Özel'i Partinin Genel Merkezi'nde ziyaret edecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

12.30- Birlik Sağlık Sen, İzmir Eğitim Diş Hastanesi önünde "Memur yoksul olamaz" başlıklı basın açıklaması yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - İZMİR)

12.30- Sağlık Sendikaları, Ege Üniversitesi Hastanesi Başhekimliği önünde " Vergide adalet" başlıklı basın açıklaması yapacak (GÖRÜNTÜLÜ-İZMİR)

13.00 - Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası, taban maaş ücreti talebiyle başlattıkları eğitim nöbeti ve Öğretmenlik Meslek Kanunu'na ilişkin Mülkiyeliler Birliği'nde basın açıklaması yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ-ANKARA)

14.00 - TBMM Genel Kurulu'nda kamuda tasarruf tedbirlerine ilişkin düzenlemeler içeren kanun teklifinin görüşmelerine devam edilecek. (ANKARA)

14.30 - CHP MYK, Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında toplanacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI- ANKARA)

14.00 - Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi; Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu'nda görüşülecek. (GÖRÜNTÜLÜ - ANKARA)

14.00 - 19.00- Hayvan Hakları Savunucuları, Süreyya Operası önünde "katliama hayır oyu ver" ve "yasayı geri çek" başlığıyla basın açıklaması yapacak, Kadıköy İskele Meydanı'nda yaşam zinciri oluşturacak. (GÖRÜNTÜLÜ - İSTANBUL)

16.30 - Türkiye Barolar Birliği ile Filistin Barosu arasında İş Birliği Protokolü imzalanacak. (GÖRÜNTÜLÜ - ANKARA)

ANKA Haber Ajansı iyi çalışmalar diler…