TBMM'de Şehit Yakınları ve Gaziler İçin Kritik Görüşme - Son Dakika
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TBMM'de Şehit Yakınları ve Gaziler İçin Kritik Görüşme

TBMM\'de Şehit Yakınları ve Gaziler İçin Kritik Görüşme
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TBMM Genel Kurulu'nda şehit yakınları ve gazilerin özlük haklarına ilişkin kanun teklifi görüşülürken, muhalefet milletvekilleri rütbe ayrımı yapılmaması gerektiğini vurguladı, İYİ Parti'li Uz ise Turhan Çömez hakkındaki soruşturmayı kınadı.

(TBMM) - TBMM Genel Kurulu'nda şehit yakınları ve gazilerin özlük haklarına ilişkin kanun teklifinin maddeleri görüşülürken CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış, "Kurşun rütbe sormadıysa sizler de iktidar olarak ailelerimize hakkını teslim ederken rütbe sormamalısınız" dedi. İYİ Parti Çanakkale Milletvekili Rıdvan Uz ise teklifin görüşmeleri sırasında yaptığı konuşmada, İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez hakkında başlatılan soruşturmayı "kınadığını" bildirdi ve "Dünyanın herhangi bir devletinde, bir Avrupa devletinde bu olsa orada Adalet Bakanının, atanmış bir Adalet Bakanının, seçilmişlere karşı bu yaptığından dolayı o koltuğunda bir gün bile oturamayacağını buradan beyan etmiş olalım" diye konuştu.

TBMM Başkanvekili Pervin Buldan başkanlığında toplanan TBMM Genel Kurulu'nda, şehit yakınları ve gazilerin özlük haklarına ilişkin düzenlemeleri içeren kanun teklifinin görüşmelerine geçildi. CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış, CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun ve İYİ Parti Çanakkale Milletvekili Rıdvan Uz teklifin maddeleri üzerine söz aldı.

KIŞ: "BU GÜVENCENİN, ANNE VE BABANIN HER BİRİNE AYRI AYRI SAĞLANMASI GEREKMEKTEDİR"

CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış, teklifin 1'inci maddesi üzerine yaptığı konuşmada, vazife malullerinden hayatını kaybedenlerin anne ve babalarına bağlanan toplam aylığın net asgari ücretin altında olmayacağına ilişkin uygulamanın kapsamının genişletildiğini belirtti. Düzenlemeyi personel statüsünden kaynaklanan eşitsizliği gidermesi bakımından doğru bulduklarını ifade eden Kış, alt sınırın anne ve babanın her biri için ayrı ayrı değil, ikisine bağlanan aylıkların toplamı için getirildiğini söyledi. Kış, "İki kişinin geçim, sağlık ve bakım ihtiyacını tek asgari ücretle karşılamayı yeterli görmek hakkaniyetli değildir. Bu güvencenin, anne ve babanın her birine ayrı ayrı sağlanması gerekmektedir" dedi.

Kış, 13 Temmuz'dan bu yana Türkiye'nin dört bir yanından gelen er şehit aileleri ve er gazilerin Güvenpark'ta hak mücadelesi verdiğini belirterek, ailelerin aynı vatan için mücadele edenler arasında rütbeye ve statüye göre ayrım yapılmasına itiraz ettiğini söyledi. Kış, "Siz bu ailelerle görüştünüz, temsilcilerini dinlediniz ve taleplerini öğrendiniz. Size açıkça 'Bizim meselemiz para değil, emsal statüdür' dediler. Peki, bu temel talep neden teklifte yok? Kurşun rütbe sormadıysa sizler de iktidar olarak ailelerimize hakkını teslim ederken rütbe sormamalısınız" diye konuştu.

AYGUN: "MAALESEF BİZ ONLARI GÜVENPARK'TA AÇLIĞA BIRAKIYORUZ"

CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun da teklifin 2'nci maddesi üzerine yaptığı konuşmada, gazilik ve şehitliğin dünyanın hiçbir ülkesinde Türkiye'deki kadar kutsallık ve değer atfedilen bir mertebe olmadığını söyledi.

Aygun, "Çocuklarını kına yakarak askere gönderen bir milletiz. Oğlunu kaybettiğinde 'Vatan sağ olsun' diyen bu insanları baş tacı etmemiz gerekirken, onları onore etmek gerekirken, devletin tüm imkanlarını önüne sermemiz gerekirken maalesef biz onları Güvenpark'ta açlığa bırakıyoruz" dedi.

Aygun, şehit ve gazilerin bir aydan beri Güvenpark'ta seslerini duyurmaya çalıştığını belirterek, "Bir aydan beri oradan haykırıyorlar ama seslerini duyan var mı? Maalesef yok" diye konuştu.

AK Parti iktidarında şehit ve gaziler arasında eşitsizlik ve farklı uygulamalar bulunduğunu söyleyen Aygun, Kıbrıs şehit ve gazi yakınlarına, 15 Temmuz şehitlerine ve gazilerine, terörle mücadele eden şehit ve gazilerine ve er şehit ve gazilerine ayrı maaş ve haklar verildiğini anlattı. Aygun, "Vatanları için vücutlarını siper eden bu kardeşlerimizin ruhları maalesef incitilmiştir, bu da AK Parti iktidarına kısmet oldu" dedi.

UZ: "KÜRSÜ DOKUNULMAZLIĞI NOKTASINDA BAŞLATILAN SORUŞTURMAYI KINIYORUM"

İYİ Parti Çanakkale Milletvekili Rıdvan Uz, teklifin görüşmeleri sırasında yaptığı konuşmada, İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez hakkında başlatılan soruşturmaya tepki gösterdi. Uz, "Kürsü dokunulmazlığı noktasında Sayın Turhan Çömez'le ilgili Adalet Bakanlığı'nın izniyle başlatmış soruşturmayı kınadığımı ifade ediyorum. Dünyanın herhangi bir devletinde, bir Avrupa devletinde bu olsa orada Adalet Bakanının, atanmış bir Adalet Bakanının, seçilmişlere karşı bu yaptığından dolayı o koltuğunda bir gün bile oturamayacağını buradan beyan etmiş olalım" diye konuştu.

Teklifin 4'üncü maddesine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Uz, maddede "terör eylemleri nedeniyle yaralanmış ancak malul sayılmamış bazı vatandaşların aylık göstergelerinin yükseltilmesi"nin öngörüldüğünü belirtti. Uz, birinci dereceye 27 bin, 6'ncı dereceye de 17 bin 820 lira öngörüldüğünü ifade ederek, "Yani terörle mücadelede bedel ödeyen insanlarımızı yine 6 ayrı dereceye bölüyorsunuz" dedi.

BAYRAKTUTAN: "GÜVENPARK'I SAYGIYLA SELAMLIYORUM"

YENİ Parti Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan ise şehit yakınları ve gazilerin Güvenpark'taki  eylemlerine destek vererek, "Güvenpark'takileri saygıyla, sevgiyle, minnetle selamlıyorum. İyi ki varsınız diyorum, ayağınıza taş değmesin diyorum, yüreğinize telaş değmesin diyorum" dedi.

Turhan Çömez hakkında başlatılan soruşturmaya da tepki gösteren Bayraktutan, Anayasa'nın 83'üncü maddesindeki yasama dokunulmazlığını anımsatarak, "Bir cumhuriyet savcısı kalkıp da TBMM'ye ayar veremez" dedi. Bayraktutan, Meclis'teki bütün grupların bu konuda tepki göstermesi gerektiğini ifade etti.

BEŞİNCİ MADDEDE AK PARTİ'NİN ÖNERGESİ KABUL EDİLDİ

Kanun teklifinin 5'inci maddesi üzerinde AK Parti tarafından verilen önerge kabul edildi. Önergeyle, 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanunu'na eklenen geçici 20'nci maddenin birinci fıkrasında yer alan "mevcut sağlık durumu ile olay tarihindeki" ibaresinin "olay ile" şeklinde, "güvenlik korucularına" ibaresinin ise "güvenlik korucularının kendilerine" şeklinde değiştirilmesi öngörüldü. Önergenin gerekçesinde, madde kapsamındakilere bağlanacak aylığın, olay ile yaralanma arasında illiyet bağının bulunmasının esas alınarak düzenlenmesi ve 7082 sayılı kanunda yapılan düzenlemeyle uygulama birliğinin sağlanması amacıyla madde metninde değişiklik yapılmasının öngörüldüğü belirtildi.

Kaynak: ANKA

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