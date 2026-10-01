TBMM'de yeni yasama yılı törenle açıldı... - Son Dakika
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TBMM'de yeni yasama yılı törenle açıldı...

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TBMM\'de yeni yasama yılı törenle açıldı...
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TBMM, 50 günlük aranın ardından özel oturumla yeni yasama yılına başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM 28. Dönem 5. Yasama Yılı açılışı dolayısıyla Genel Kurul'a hitap etti. Erdoğan'ın konuşması başlamadan, YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel ile partili milletvekilleri, Genel Kurul salonundan ayrıldı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Genel Kurul'daki özel oturumu locadan izledi.

(TBMM) - TBMM, 50 günlük aranın ardından özel oturumla yeni yasama yılına başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM 28. Dönem 5. Yasama Yılı açılışı dolayısıyla Genel Kurul'a hitap etti. Erdoğan'ın konuşması başlamadan, YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel ile partili milletvekilleri, Genel Kurul salonundan ayrıldı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Genel Kurul'daki özel oturumu locadan izledi.

TBMM, 10 Ağustos'ta çerçeve yasanın kabul edilmesinden sonra girdiği 50 günlük tatili tamamlayarak, yeni yasama yılına başladı. TBMM'nin 28'inci Dönem, 5. Yasama Yılı, TBMM Genel Kurulu'nda düzenlenen özel oturumla açıldı.

Genel Kurul'daki özel oturum için salona ilk gelen isim MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli oldu. Bahçeli'yi, AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu ve bazı milletvekilleri selamladı.

Bahçeli'nin ardından, Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan Genel Kurul salonuna geldi. Genel Kurul'a girmeden önce karşılaştığı gazetecilere beyaz karanfil veren Arıkan, daha sonra Bahçeli ile tokalaştı.

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de Bahçeli ile tokalaştı.

Abdullah Güler'in, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ve diğer muhalefet temsilcileri ile de tokalaştığı görüldü.

DEM PARTİ EŞ GENEL BAŞKANLARI, BAHÇELİ İLE TOKALAŞTI

DEM Parti Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları'nın, Genel Kurul Salonu'na gelişlerinde, MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin yanına giderek tokalaşması dikkati çekti. DEM Partili yöneticiler daha sonra Arıkan ile de selamlaştı.

Bakırhan ve Hatimoğulları, AK Parti sıralarında bulunan Efkan Ala ve Ömer Çelik ile tokalaşmasının ardından milletvekilleriyle de el sıkıştı.

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel de salona gelişinde, Bahçeli ve DEM Parti Eş Genel Başkanları Bakırhan ile Hatimoğulları'nın ardından AK Parti grubundaki milletvekilleriyle de tokalaştı.

Genel Kurul'daki özel oturuma, grubu bulunan siyasi partilerin tümü katıldı. Vekiller birbirlerinin, yeni yasama yıllarını tebrik etti.

Genel Kurul Salonu'ndaki tüm milletvekili sıralarının üzerine, yeni yasama yılının başlangıcı dolayısıyla birer buket gül bırakıldı.

DEM Parti Grubu'nun sıralarında, Can Atalay'ın fotoğrafı yer aldı.

KILIÇDAROĞLU ÖZEL OTURUMU LOCADAN İZLEDİ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Grup Başkanı Faik Öztrak ile Genel Kurul'daki özel oturumu locadan izledi.

Özel oturumu locadan takip edenler arasında, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fatih Mehmet Kacır, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Adalet Bakanı Akın Gürlek, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar yer aldı. MİT Başkanı İbrahim Kalın'ın da locaya geldiği ve bakanlarla sohbet ettiği görüldü.

Kordiplomatik locasında eski TBMM başkanları Cemil Çiçek, Bülent Arınç, Mehmet Ali Şahin, İsmet Yılmaz, Mustafa Şentop, İsmail Kahraman ve Binali Yıldırım bulundu.

Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez, Danıştay Başkanı Zeki Yiğit ve Sayıştay Başkanı Metin Yener ile Kamu Denetçiliği Kurumu Başkanı Mehmet Akarca da locada bulunan isimler arasında yer aldı. Ayrıca yabancı misyon temsilcileri, özel oturumu Genel Kurul'da bulunan kordiplomatik locasından izledi.

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Adalet Birlik Partisi Genel Başkanı İrfan Uzun izleyici kısmından oturumu takip etti.

Ayrıca yabancı misyon temsilcileri, özel oturumu Genel Kurul'da bulunan kordiplomatik locasından izledi.

YENİ PARTİ GRUBU, ERDOĞAN'IN KONUŞMASI BAŞLAMADAN GENEL KURUL'DAN AYRILDI

Oturuma katılan YENİ Parti Grubu, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un konuşmasını dinledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan salona girince ayağa kalkmayan YENİ Parti Grubu, İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından salonu terk etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM 28. Dönem 5. Yasama Yılı açılışı dolayısıyla Genel Kurul'a hitap etti. Erdoğan, YENİ Partililerin salondan çıkışı esnasında bir süre YENİ Partilileri izledi. Bunun üzerine AK Partililer de sıralarından ayağa kalkarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı alkışladı.

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasını sırasında locada bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile genel kurulda sıralarında bulunan CHP milletvekilleri ayağa kalkmadı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN BAHÇELİ'YE TEŞEKKÜR,

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasının bir bölümünde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye teşekkür etmesi üzerine ise MHP milletvekilleri sıralarından kalkarak Devlet Bahçeli'yi alkışladı.

TİP MECLİS'E GELMEDİ

Bu arada, TİP Genel Başkanı Erkan Baş, milletvekilleri Sera Kadıgil ve Ahmet Şık, TBMM'de yeni asama yılı dolayısıyla toplanan Genel Kurula katılmayarak, geçen hafta emekli polis memuru Ali Şekeroğlu'nun yaşamına son verdiği Anayasa Mahkemesi önünde bir araya geldi, TBMM'ye Can Atalay çağrısı yaptı.

Kaynak: ANKA
Recep Tayyip ErdoğanKemal KılıçdaroğluÖzgür ÖzelYeni PartiPolitikaGüncelSon Dakika

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