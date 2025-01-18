TBMM Geçen Yılda 23 Kanun Çıkardı

Güncel

6 Nisan 1920

1- Meclis geçen yıl 23 kanun çıkardı, 5 araştırma komisyonu kurdu

TBMM'de 2024'te temsil edilen siyasi partiler tarafından toplam 946 kanun teklifi Meclis Başkanlığına sunuldu

Genel Kurul, geçen yıl 23 kanunu yasalaştırdı, 5 Meclis Araştırma Komisyonu kurulmasını kararlaştırdı

Milletvekillerince TBMM Başkanı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve bakanların yanıtlaması istemiyle 13 bin 347 yazılı soru önergesi verildi

(Gazi Nogay/TBMM)

2- FETÖ'nün "MİT tırları kumpası"nın üzerinden 11 yıl geçti

FETÖ'nün adliye, emniyet ve askeri yapılanmasının ortak organizasyonuyla Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Hükümeti'ni zorda bırakmak için girişilen Hatay ve Adana'daki MİT'e ait tırların durdurulması operasyonuna ilişkin yargılamalarda, örgütle iltisaklı olduğu belirlenen birçok isim hapisle cezalandırıldı

Yargıtayca hakkındaki karar bozulan sanık Erdem Gül, yeniden yargılandığı davada "silahlı terör örgütü içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte, örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek" suçundan 5 yıl hapse mahkum edilirken, CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu hakkındaki yargılama ise dokunulmazlık nedeniyle durduruldu

(İrem Demir/İstanbul) (Görüntülü)

3- Gazeteci Hrant Dink'in öldürülmesinin üzerinden 18 yıl geçti

Agos Gazetesi'nin kurucusu ve genel yayın yönetmeni Hrant Dink, Şişli Halaskargazi Caddesi'nde gazetesinin yakınındaki bir bankadan çıkıp yürürken arkasından gelen 17 yaşındaki tetikçi Ogün Samast'ın silahından çıkan kurşunla 19 Ocak 2007'de katledildi

Dink cinayetine ilişkin ilk yargılamada farklı suçlardan 27 yıl 11 ay 13 gün hapis cezası alan ve 15 Kasım 2023'te koşullu salıverilen Ogün Samast ile Yasin Hayal, Erhan Tuncel, Ersin Yolcu, Zeynel Abidin Yavuz, Tuncay Uzundal ve Ahmet İskender hakkındaki davanın, 10 Ocak'taki duruşmada zaman aşımı gerekçesiyle düşürülmesine karar verildi

Cinayetle ilgili oldukları belirlenen eski Trabzon İl Jandarma Komutanı Ali Öz'ün de aralarında bulunduğu 15 sanığın Yargıtayın bozma ilamının ardından yeniden yargılanması sürüyor

(Başak Akbulut Yazar/İstanbul)

4- Tasarruf tedbirleri kapsamında kamu araçlarının satışına başlandı

Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi kapsamında ihtiyaç fazlası kamu araçlarının satılması kararlaştırılırken, satış sürecini yürütecek Özelleştirme İdaresi Başkanlığına çeşitli kamu kurumlarından şu ana kadar yaklaşık 1200 araç için talep iletildi

Araçların satışı, açık artırma usulüyle "www.eihale.gov.tr" internet adresi üzerinden yapılacak

(Hülya Ömür Uylaş/Ankara)

5- Türk dizi sektörünün 2024'teki ihracat geliri 500 milyon doları aştı

Sektör, geçen yıl 150'den fazla ülkeye 300'ün üzerinde yapımı ihraç etti

Dünyada 1 milyar tekil izleyiciye ulaştığı tahmin edilen Türk dizilerinin geçen yılki ihracat geliri 500 milyon doları geçti

Türk dizileri, Kültür ve Turizm Bakanlığınca yurt dışında yapılan ülke tanıtımlarına yönelik ilgiyi de artırıyor

(İsa Toprak/TBMM)

6- Yurt içinde gözler Merkez Bankasının faiz kararında

ABD'de 20 Ocak'ta başkanlık görevini devralacak Donald Trump'ın politikalarının küresel ticarete olası etkilerine dair belirsizlikler, piyasalarda yön belirleyici faktör olmaya devam ediyor

ABD'nin enflasyon verileri sonrasında, para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in bu yılın ilk yarısında faiz indirimine gidebileceğine dair beklentiler yeniden güçlenirken, bankanın yüzde 51 ihtimalle ilk faiz indirimine mayısta gideceği fiyatlanıyor

(Ali Canberk Özbuğutu/İstanbul)

7- Makine ihracatında 28,3 milyar dolarla tüm zamanların yıllık rekoru kırıldı

Makine İhracatçıları Birliği Başkanı Kutlu Karavelioğlu:

"2025 yılı için daha iyimseriz. Ticari kredi büyümesi henüz hedeflerin altında gitse de enflasyonun seyrine bağlı bir gevşeme olacağını, İstihdamı Koruma Programı gibi uygulamalar ve yeni finansman imkanlarıyla küçük ve orta ölçekli işletmelerin rahatlatılmaya çalışılacağını anlıyoruz"

"Reeskont kredilerindeki faiz maliyet düşüşü gibi olumlu haberler, 2024 son çeyreğindeki karamsarlığın izlerini siliyor"

(Uğur Aslanhan/İstanbul)

8- "Atık dönüşümü" hızlanacak, ürünlerin döngüsel ömürleri uzayacak

Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen Yeşil Mutabakat Eylem Planı kapsamında çeşitli bakanlıkların katkısıyla Ulusal Döngüsel Ekonomi Eylem Planı hazırlandı, sanayiden tarıma, çevreden ticarete kadar alanlarda yeşil dönüşüm için kilit adımların rotası çizildi

Plan kapsamında, atık getirme merkezlerinin sayısı artırılacak, buralara ikinci el satış mağazası, takas merkezi, onarım atölyesi gibi birimler entegre edilerek özellikle telefondan bilgisayara kadar teknolojik ürünlerin hızlı "çöp" olmasının önüne geçilecek

Dijital ürün pasaportu altyapısının hazırlanması, geri dönüşüme teşvik sağlanması, tek kullanımlık plastiklere yönelik düzenleme yapılması da hedefler arasında bulunuyor

(Mert Davut/Ankara)

9- ULAK Haberleşme ve OSTİM Teknik Üniversitesi "haberleşme teknolojileri"nde güçlerini birleştirecek

ULAK Haberleşme ile OSTİM Teknik Üniversitesi, AR-GE, ileri haberleşme ve radyo frekansı teknolojisi çalışmaları, akademik yayınlar ve patent başvuruları konularında işbirliği yapacak

(Arife Yıldız Ünal/Ankara)

10- Türk Eximbank ihracatçılara alternatif teminatlarla finansman kolaylığı sağlıyor

Genel Müdür Ali Güney:

"Bugüne kadar işbirliği içinde olduğumuz kredi kefalet kurumları ile yeni kefalet paketleri üzerinde çalışıyoruz"

(Ali Canberk Özbuğutu/İstanbul)

11- Uzmanlara göre, ateşkesin ardından yeniden inşa sürecinde Gazze'yi büyük sınav bekliyor

İnsan hakları örgütü Norveç Mülteci Konseyinin Filistin'deki iletişim danışmanı Shaina Low:

"Enkazın kaldırılmasını hızlandırmak için ekipman ve yakıt girişine izin verilmelidir"

(Sercan İrkin-Rabia Ali/İstanbul)

12- Trump'ın "NATO'da savunma harcamalarını yüzde 5'e çıkarma isteği" tartışma konusu

NATO'nun tahminlerine göre, 2014'te sadece 3 üye bu şartı karşılarken, 2023'te bu sayı 10'a, geçen yıl 23'e yükseldi

Yüzde 5 oranı NATO ülkelerinin büyük çoğunluğu için "hem siyasi hem de ekonomik" olarak mümkün görünmezken, bu hedefin üye ülkeler için yüzlerce milyar dolarlık ek finansman gerektireceği ifade ediliyor

(Bahattin Gönültaş/Berlin)

13- ABD'de TikTok'un yasaklanma riski küçük işletmeleri endişelendiriyor

Ulusal güvenlik gerekçesiyle ABD'de yasaklanma riskiyle karşı karşıya olan popüler sosyal medya platformu TikTok'un, ülkede 7 milyonu aşkını işletme olmak üzere 170 milyonun üzerinde aktif kullanıcısı bulunuyor

TikTok'un ABD'de yalnızca bir ay kapalı kalmasının, ülkedeki küçük işletmelere 1 milyar dolardan fazla gelir kaybı yaşatabileceği tahmin ediliyor

(Dilara Zengin/Washington)

14- Yarıyıl tatili, "dinlenme-sosyal fiziksel aktivite-ders" üçgeninde verimli hale getirilebilir

Eğitim Psikolojisi Uzmanı Prof. Dr. Osman Tolga Arıcak:

"Tatilini verimli geçirmek isteyen öğrenciler, günlük 8 saat uyumak koşuluyla sevdikleri ve yeteneklerinin olduğu bir spor veya sanat etkinliğine zaman ayırabilir. Mümkünse okul zamanı okuyamadığı ders dışı kitapları okuyabilir. Arkadaşlarıyla, ailesiyle ve yakınlarıyla yüz yüze sosyal etkinliklere katılabilir. İmkanlar dahilinde yürüyüş, gezi ve müze ziyaretleri yapılabilir. Bu etkinliklerden arta kalan zamanda da eğer varsa okul ödevlerine zaman ayırabilirler"

Uzman Psikolojik Danışman Özgür Akoğlan:

"Öğrencilerin tatilde dinlenme ve öğrenme dengesini sağlamak için günlük programlarında ders çalışma, fiziksel aktivite ve dinlenme arasında bir denge kurmaları gereklidir. Böylece tatili daha verimli geçirebilirler"

(Zeynep Rakipoğlu/İstanbul)

15- Tunceli'de dağcılar zirve hedefine metrelerce karı aşıp ulaşıyor

Kentteki spor kulüpleri bünyesinde bir araya gelen dağcılar, kar kalınlığının yer yer 2 metreyi aştığı patikalarda zorlu yürüyüşler yaparak 3 bin rakımlı zirvelere tırmanıyor

Dağcı İskender Doğan:

"Kimi yerlerde kar kalınlığı 2,5 metreyi bulabiliyor. Biz de karlı zeminlerde bata çıka ilerleyerek gözüme kestirdiğimiz zirvelere ulaşmaya çalışıyoruz. Yaptığımız etkinliklere her geçen gün farklı insanlar katılıyor"

(Sidar Can Eren/Tunceli) (Fotoğraflı-Görüntülü)

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