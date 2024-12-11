TBMM Genel Kurulu... Bakan Fidan: "Bize Silah Çekene Düşmanlık Yapmamızı Kürdofobik Olarak Nitelendirmeniz Gerçeklikle Bağdaşmıyor"

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Bu kez de davalık oldu

(TBMM) - Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan TBMM Genel Kurulu'nda 2025 yılı bütçe görüşmelerinde milletvekillerinin sorularını yanıtladı. Fidan, "Bize silah çekene düşmanlık yapmamızı kürdofobik olarak nitelendirmeniz hiçbir gerçeklikle bağladaşmıyor" dedi. Tunç ise, "Yine çıplak arama gündeme getirildi. Bir kere şunu ifade edelim; cezaevlerimizde çıplak arama diye bir husus söz konusu değil. Kişi ve kurum güvenliği için ceza infaz kurumlarında detaylı arama yapılabilir. Detaylı arama sırasında da yine kişinin mahremiyeti korumaktadır" ifadelerini kullandı.

TBMM Genel Kurulu'nda, 2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ve 2023 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi görüşmelerinde TBMM, Anayasa Mahkemesi, Adalet Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı'nın 2025 yılı bütçeleri görüşülüyor. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

"İzlediğimiz dış politikanın kürdofobik olduğu ifade edildi. Bunu tamamen reddediyorum"

Hakan Fidan, Suriye politikasının önümüzdeki günlerde nasıl olacağına ilişkin şunları söyledi:

"Suriye halkının yanında olmaya devam edeceğiz. Şunu yapmaya çalışıyoruz herkesi ortak bir hedef etrafında bir araya getirmek. Terörün olmadığı, komşularına tehdit olmayan, dışlayıcı bir idari yapının oluşmadığı, azınlıklara eşit davranan, herkesin kendi canından, malından emin olduğu, toprağından edilmediği bir politika. Bu görüşlerimizi biz formüle ettik konuştuğumuz herkes bunları hayata geçirmekte hemfikir. Şam'da oluşan yönetim bu prensipler dahilinde hareket ettiği sürece uluslararası toplum Türkiye'nin ortaya koyduğu vizyonu desteklemeye devam edecek.

İzlediğimiz dış politikanın kürdofobik olduğu ifade edildi. Bunu tamamen reddediyorum. Biz bir tane terör örgütüne karşıyız, PKK ise bulunduğu bütün yerlerdeki partilere karşı. Girip de yok etmediği bir kürt partisi var mı? Kimin kürdofobik olduğu tarihsel olarak da ortada. Bu gerçeklik ortadayken bizim Erbil'le olan ilişkilerimiz ortadayken, Suriye'nin meşru kürt siyasileri ile olan ilişkilerimiz ortadayken bize silah çekene düşmanlık yapmamızı kürdofobik olarak nitelendirmeniz hiçbir gerçeklikle bağdaşmıyor. Size şunu tavsiye ederim; biraz rasyonelliğe, sınıf atlamaya, biraz update'e ihtiyacımız var. Kendi siyasi çizginize de hizmet etmek için biraz update edin kendinizi."

"Vize reddi Türkiye'ye has bir durum değil"

Vize sorunlarına ilişkin Fidan şunları söyledi:

"Vize şikayetleri bize de geliyor. Burada birtakım sorunlar var o da şu; rakamlara bakıldığında bu durumun Türkiye'ye has bir durum olmadığını göreceksiniz. 2018 yılı itibariyle Dünya genelinde Schengen red oranı 9,6, Türkiye'den red oranı 8,7. 2023'te Dünya'dan yüzde 16, Türkiye'den 16,1. Dünya ile ortalamamız hemen hemen aynı. Avrupa Birliği özellikle pandemiden sonra kaybettiği altyapı kabiliyetlerini tekrar toparlayamadı. Öte yandan aşırı sağın yükselmesi vize konusunda AB dışındaki ülkelere yönelik kısıtlamalar getirmeye başladı. Bu konuda çalışmalarımız devam ediyor. Her sene Türkiye'den yurtdışına çıkmak arayışında olan insan sayısı da giderek artıyor. Bu da tabi ki oranlara yansıyor."

"Emeklerinin karşılığı olacak şekilde artırmanın gayreti içerisinde olacağız"

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ise şunları söyledi:

"Yapım ihalesi süreci devam eden, tamamlanan ve inşaatı devam eden 34 adliye, 4 adli tıp kurumu ve 11 ceza infaz kurumu olmak üzere 49 proje bulunuyor. Ayrıca bu kapsamda ceza infaz kurumları var. Bunlara ilaveten Ankara, Adana, Gaziantep ve Samsun Adliye Tıp Hizmet Binalarının inşaatları, İzmir Adliyesi deprem güçlendirme ve tarihi yargıtay binasının onarımı devam ediyor.

Ceza Mahkemesi Kanunu müdafiye ve vekil ücretleriyle ilgili, her yıl 1 Ocak tarihinden geçerli olmak üzere CMK ücretleri belirleniyor. Son 3 yıla baktığımız zaman 2022'de yğzde 30, 2023'de yüzde 122, 2024'de yüzde 58.4 oranında enflasyon oranının üstünde artış sağlanmıştır. Genç meslektaşlarımız genelde CMK'da görev alıyorlar. emeklerinin karşılığı olmadığını da biliyoruz. inşallah yeni dönemde bu ücretlerin daha hakkaniyeti bir şekilde onların emeklerinin karşılığı olacak şekilde artırmanın gayreti içerisinde olacağız.

"Cezaevlerimizde çıplak arama diye bir husus söz konusu değil"

Yine çıplak arama gündeme getirildi. Bir kere şunu ifade edelim; cezaevlerimizde çıplak arama diye bir husus söz konusu değil. Kişi ve kurum güvenliği için ceza infaz kurumlarında detaylı arama yapılabilir. Detaylı arama sırasında da yine kişinin mahremiyeti korumaktadır. Cezaevinde özellikle bazı milletvekillerimiz işkence iddialarına değindiler. İşkence sıfır tolerans politikasını biz 22 yıldan bu yana uyguluyoruz bu konuda da hassasız. Cezaevlerimizin cezaevlerimizin uluslararası kuruluşlar tarafından da denetlendiğini hepiniz biliyorsunuz.

Kadına yönelik şiddet, insanlar ihanettir anlayışıyla bu suçla mücadele için de önemli adımlar attık. Kadına yönelik işlenen şiddet suçlarının cezalarını arttırdığımız gibi kadına karşı işlenen kasten yaralama suçunu tutuklama nedeni varsayılan katalog suçlar arasında düzenledik. Israrlı takip fiilini de suç haline getirerek kadınların özgürlüğünü korumayı amaçladık.

"İBB Başkanının avukatı tarafından 'tarafsızlığınızdan şüphe ediyoruz' dediğiniz hakim"

Kamuoyunda da dile getirilen bazı eleştiriler var. Özellikle suçun işleyiş şekli, kişinin suç işleme eğilimi ve kamu düzeni için tehlike oluşturması hususları dikkate alınarak yeniden bir düzenleme ihtiyacı söz konusu. Özellikle denetimli serbestlik uygulamaları ve toplumsal huzuru bozan suçların cezalarının yeniden değerlendirilmesine ilişkin çalışmalar var.

Bir de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın YSK üyelerine hakaret iddiasıyla devam eden yargılamada yargılamayı yapan hakimin sapsına sürüldüğü yönünde görüş beyan edildi. Samsun'a sürüldü dediğiniz hakim İBB Başkanının avukatı tarafından 'tarafsızlığınızdan şüphe ediyoruz' dediğiniz hakim."