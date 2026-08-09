Akar: Güvenpark\'takileri Dinliyoruz, Sorunları Çözeceğiz

(TBMM) - Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, Güvenpark'ta oturma eylemini sürdüren şehit yakınları ve gazilerle görüştüklerini belirterek, "Bütün ihtiyaçlarını, isteklerini dinledik, dinlemeye devam ediyoruz" dedi.

TBMM Başkanvekili Pervin Buldan başkanlığında toplanan TBMM Genel Kurulu'nda, şehit yakınları ve gazilerin özlük haklarına ilişkin düzenlemeleri içeren kanun teklifinin görüşmelerine geçildi. TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, milletvekillerinin sorularını yanıtladı. Akar, şehit aileleri ve gazilerin sorunlarının çözümü için çalışmaların sürdüğünü belirterek, "Her kapıyı çaldık, çalmaya devam edeceğiz. Her sorunun çözülmesi için elimizden gelen gayreti gösterdik, göstereceğiz" dedi.

Akar, Genel Kurul'daki konuşmasında şehit aileleri ve gazilerin herkesin ortak meselesi olduğunu belirterek, "Temelde şehit ailelerine herkesin sahip çıktığını, hepimizin sahip çıktığını, gazilerimize herkesin sahip çıktığını biz farz ve kabul ediyoruz, buna inanıyoruz" diye konuştu.

Şehit aileleri ve gazilerle temasların sürdüğünü belirten Akar, "Biz de elimiz ulaştığı, yer yettiği, zaman yettiği sürece, azami ölçüde, arkadaşlarımızla beraber şehit ailelerimize ve gazilerimize bazen burada, Meclis'te, bazen değişik yerlerde onların makamlarına, onların derneklerine gitmek suretiyle; evlerine gittik, konuştuk, görüştük; onları her fırsatta dinleyip anlamak için gayret gösteriyoruz" ifadelerini kullandı.

Akar, şehit ailelerinin ve gazilerin sorunlarını hafifletmek için çalıştıklarını belirterek, "Bunları hafifletmek için ne yapılabilir, buna gayret gösteriyoruz" dedi.

MALUL SAYILMAYANLAR İÇİN DE UĞRAŞTIK

Malul sayılmayanların sorunlarına da değinen Akar, "Tabii, burada bunlar gerçekten mantıken de izahı ve kabulü imkansız şeylerdir, bunlar için de çok uğraştık" dedi. Akar, bazı askerlerin vücutlarında mermi ve şarapnel parçalarıyla yaşadığını belirterek, "Bunların dertlerini, problemlerini biz gerçekten içselleştirdik, bunu bir problem olarak kabul ettik, problem olarak ele aldık ve bunun için uğraştık, uğraşmaya devam ediyoruz" diye konuştu.

Erbaş, er ve korucuların sorunlarının da bulunduğunu ifade eden Akar, "Hepsini bir seferde en iyi şekle getirmek mümkün olmuyor fakat optimal bir şekilde bunları çözmek için gayretlerimiz sürdü, sürüyor" dedi.

Gazilere ortez, protez, ilaç, bakım desteği ve rehabilitasyon merkezlerinin artırılması konusunda da çalışmalar yürütüldüğünü anlatan Hulusi Akar, "Bunların yurt sathında artırılması ve gazilerimizin rahatlıkla ulaşabilmeleri, gitme gelme zorluğundan kurtulmaları için gayret gösteriliyor" ifadelerini kullandı.

"KULAĞIMIZ DA GÖZÜMÜZ DE ZİHNİMİZ DE AÇIK"

Eleştirilere ilişkin de konuşan Akar, "Tabii, burada bazı arkadaşlarımız biraz haşin davranıyor, kelimeleri ters kullanıyorlar. Arkadaşlar, kulağımız da açık, gözümüz de açık, zihnimiz de açık. Yani konuları anlayacak kadar aklımız fikrimiz de var" dedi.

Akar, şehit ailelerinin çocuklarının sorunlarının da takip edildiğini belirterek, "Okul sorunları, daha sonra bunların istihdam sorunları, bunların hepsini biz problem olarak kabul ediyor ve çözmek için de azami gayret gösteriyoruz" diye konuştu.

"GÜVENPARK'TAKİ ARKADAŞLARIMIZDAN OKAN DA GELDİ, AHMET KAYAOĞLU DA GELDİ"

Güvenpark'ta eylem yapan şehit yakınları ve gazilerle görüşüp görüşmedikleri konusunda da bilgi veren Akar, "Şu anda Güvenpark'ta olan arkadaşlarımızdan isimlerini söyleyeyim Okan da geldi, Ahmet Kayaoğlu da geldi, onlarla beraber de konuştuk hem genel anlamda toplantı mahiyetinde, toplantı çerçevesinde hem de diğer taraftan bire bir, sohbet şeklinde, samimi şekilde, gayriresmi şekilde bütün ihtiyaçlarını, isteklerini dinledik, dinlemeye devam ediyoruz" dedi.

Akar, Güvenpark'taki kişilerle görüşmelerin sürdüğünü belirterek, "Dolayısıyla buradaki konuları herhangi bir şekilde günlük polemiğin ötesinde, beraber oturalım, konuşalım, dinleyelim; biz buradaki görüşlere, fikirlere önem veriyoruz, bunların hepsini not alıyoruz, almadığımız yok, bunlar için çalışmalarımızı sürdürdük, sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.

Akar, bu konuda üniversiteler ile ilgili kurum ve kuruluşların da görüşlerinin alındığını belirterek, "Önümüzdeki dönemde, inşallah, bu başlangıç, acil olan konular bu şekilde çözüldükten sonra bir anlamda şehit ailelerimize ve gazilerimize saygımızın, şükranlarımızın bir simgesi olarak bu kanun çıktıktan sonra bu çalışmalar devam edecek, daha da devam edecek bu sorunların tamamen bitmesi için" diye konuştu.

"TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLETİNİN ŞEHİT AİLELERİNE VE GAZİLERİNE SAHİP ÇIKTIĞI KADAR..."

Türkiye Cumhuriyeti devletinin şehit aileleri ve gazilere yönelik desteğine de değinen Akar, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İnanın, Türkiye Cumhuriyeti devletinin şehit ailelerine ve gazilerine sahip çıktığı kadar diğer ülkelerde yok bu, ender ülkelerdeniz biz. Mülki makamlar, askeri makamlar, diğer kurum ve kuruluşlar, belediyeler, sivil insanlar, işverenler, iş insanları dahil, sivil kuruluşlar dahil herkes burada çok ciddi ve samimi şekilde şehit ailelerimize ve gazilerimize sahip çıkıyor.

Şehit aileleri ve gazilere yönelik çalışmaların süreceğini belirten Akar, "Onlara biz ne yapsak azdır. Aslan gibi evladını kaybetmiş bir anneden, babadan bahsediyoruz" diye konuştu.

Akar, konuşmasının devamında, "Her kapıyı çaldık, çalmaya devam edeceğiz; her sorunun çözülmesi için elimizden gelen gayreti gösterdik, göstereceğiz. Bu konuda da sizlerin yardımlarını, desteklerini bekliyoruz. Bir de şöyle bir şey var, onu da söyleyeyim: Yani burada herhangi bir şekilde bir gösteri, herhangi bir şekilde açlık grevi, herhangi bir şekilde grev bir şey yapılmadığı zaman yapılır. Biz bunların dertlerine çare olmayalım, bunlara cevap vermeyelim, bunları çalışmayalım demiyoruz; elimizden geldiğince çalışıyoruz, onlar da görüyorlar, gördüler, çözmeye çalışıyoruz" ifadesini kullandı.

"BU, HERHANGİ BİR PARTİNİN DEĞİL, HERHANGİ BİR KİŞİNİN DEĞİL"

Akar, şehit aileleri ve gazilerin sorunlarının siyasi polemiklerin üzerinde tutulması gerektiğini belirterek, "Bunu lütfen günlük polemiklerin üstünde tutalım; herhangi bir şekilde tahrikten, teşvikten, zarardan, ziyandan kurtulalım. Bu, herhangi bir şekilde, herhangi bir partinin değil, herhangi bir kişinin değil, herhangi bir komisyonun problemi değil, hepimizin problemi. Dolayısıyla el birliğiyle elimizi taşın altına sokalım, hep birlikte kafa kafaya verelim, çalışalım, çözelim inşallah" dedi.