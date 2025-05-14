TBMM Genel Kurulu... İyi Partili Usta'dan TRT'ye Tarafsızlık Eleştirisi: "Benim Vergilerimi Alıp Bana Adaletsizlik Yapıyorsunuz

(TBMM) - İYİ Parti Samsun Milletvekili Erhan Usta, TBMM Genel Kurulu'nda, "2023 seçimlerinde Cumhur İttifakı'nın adayı Tayyip Erdoğan'a 32 saat 42 dakika vermişler, TRT Haber yer veriyor. Kemal Kılıçdaroğlu'na sadece 32 dakika; küsuratı kadar bile değil Tayyip Bey'in. Benim vergilerimi alıp bana adaletsizlik yapıyorsunuz. Sayın Bahçeli'ye 25 saat. Sayın Bahçeli de mi Cumhurbaşkanıydı, niye ona 25 saat veriyorsunuz o zaman? Böyle bir şey olamaz. Fakat, yani insanın hakikaten birazcık utanma duygusu olur ya, şurası bir kızarır; hiçbir kızarmayı biz Komisyonda hissetmedik" dedi.

Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT) ve Anayasa Mahkemesi'nin iptal ettiği düzenlemelerin yer aldığı Bazı Kanunlar ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşmeleri TBMM Genel Kurulu'nda devam ediyor.

TRT'nin gelirlerine ilişkin açık kaynak bilgisine ulaşamadıklarını belirten İYİ Parti Samsun Milletvekili Erhan Usta, TRT'nin özel sektör mantığıyla çalıştığını ancak kamu desteğiyle gelir elde etmesini eleştirdi. Usta'nın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Bu kanun teklifinde var, TRT şirket kuracak, şirket satın alacak, şirketlere ortak olacak; güzel ama bu neyi hatırlatıyor? Özel sektör mantığıyla çalışan bir TRT'yi hatırlatıyor bize, değil mi? 'Ben kamu ihale mevzuatının dışına çıkayım' diyor, gelecek maddelerde bunlar var; bu da bir özel sektör mantığı. TRT Genel Müdürü çok rahat bir şekilde bize niye tarafsız olmayacağını izah etti. TRT'nin 2025 gelirlerine ilişkin hiçbir bilgiye rastlayamadık Sayın Genel Müdür; böyle bir şey olamaz, niye bunlar yok? Kesinleşmiş Sayıştay raporlarına dayalı olarak elimizde 2023 verileri var. Brüt satışları 2023 yılında 21,1 milyar TL. Bunun 18,3 milyar TL'si bandrol gelirleri yani bizden vergi olarak alınan, TRT'nin faaliyetleriyle hiçbir alakası olmayan gelirler; buradaki oran da yüzde 86'ya denk geliyor.

"Benim vergimi alacaksınız ama bir siyasi partiye hizmet edecek şekilde yayıncılık yapacaksınız; kabul etmek mümkün değil"

67 tane program var. Devletin TRT'ye aktardığı para 67 programın 42 tanesinden fazla. Yani, bunların içerisinde çok ciddi programlar var; kayıt dışılıkla mücadele, şehit yakınlarıyla, gazilerle ilgili program var, turizmin geliştirilmesi programı var, uzay ve havacılık programı var. Bir anlamda, bütçeden bunların her birinden daha fazla kaynak alıyor TRT; dolayısıyla, çok ciddi bir kaynak veriliyorsa, o zaman TRT'nin kamu yayıncılığı ilkelerini dikkate alarak yayın yapmasını bekleriz, değil mi? Benim vergimi alacaksınız, toplumun tamamından vergi alacaksınız ama toplumun bir kesimine veya bir siyasi partiye hizmet edecek şekilde yayıncılık yapacaksınız; bunu kabul etmek mümkün değildir.

Bu boykot meselesinde Teşkilat dizisinde oynayan Aybüke Pusat'ı bir paylaşımından dolayı hemen proje dışı bırakıyor. Böyle bir şey olabilir mi ya? Dünyanın neresinde böyle bir şey var? Yani siz toplumun tamamının vergileriyle finanse edilen bir kuruluş olacaksınız, ondan sonra tutacaksınız, bir tane fikrini beyan etti diye Anayasa'ya aykırı bir şekilde bir kişiyi işinden edeceksiniz; bunu kabul etmek mümkün değil fakat emin olun, tutanaklara bakın, bunu çok güzel savundu TRT Genel Müdürü, çok pişkindi bunu savunurken yani savunulmayacak bir şeyi savunurken çok pişkindi. İşte tepe nasıl olursa aşağısı da öyle oluyor, bürokratı da aynı şekilde oluyor. Basın özgürlüğüne aykırı, sanat özgüne saldırı, anayasal eşitlik ilkesine aykırı; kamu kaynaklarının ideolojik amaçlarla kullanılmasından başka bir şey değildir.

2023 seçimlerinde Cumhur İttifakı'nın adayı Tayyip Erdoğan'a 32 saat 42 dakika vermişler, TRT Haber yer veriyor. Kemal Kılıçdaroğlu'na sadece 32 dakika; küsuratı kadar bile değil Tayyip Bey'in. Benim vergilerimi alıp bana adaletsizlik yapıyorsunuz. Yani Sayın Erdoğan'a 32 saat, Sayın Kılıçdaroğlu'na 32 dakika, Sayın Bahçeli'ye 25 saat. Sayın Bahçeli de mi Cumhurbaşkanıydı, niye ona 25 saat veriyorsunuz o zaman? Yani bunu bana bir açıklasın birisi. Böyle bir şey olamaz. Fakat, yani insanın hakikaten birazcık utanma duygusu olur ya, şurası bir kızarır; hiçbir kızarmayı biz Komisyonda hissetmedik."

"Halkın parasıyla yayın yapan TRT, gerçek anlamda özerk ve tarafsız yayıncılık yapmıyor"

DEM Parti Antalya Milletvekili Hakkı Saruhan Oluç da TRT'nin iktidarın bir tür borazanı gibi davrandığını belirterek şöyle konuştu:

"TRT sözde kamu kurumu yani hepimizin vergileriyle, ödediği paralarla yayın yapan, habercilik yapan, eğlence programları yapan bir kamu kurumu TRT. Peki, gerçekten, kamu kurumu olmanın gereklerini yerine getiriyor mu yani bütün toplumdan toplanan vergilerle, paralarla bu yayıncılık faaliyetini sürdürdüğünün farkında mı? Öyle mi davranıyor? Maalesef öyle davranmıyor. Yani üzülerek bunu söylüyorum ama TRT özellikle haberciliği açısından baktığımızda, tartışma programları açısından baktığımızda, esas itibarıyla iktidarın bir tür borazanı gibi davranıyor, öyle davranıyor. Halkın parasıyla yayın yapan TRT, gerçek anlamda özerk ve tarafsız yayıncılık yapmıyor. Bu ilkelere dönmesi lazım. Dönecek mi bu haliyle? Dönmüyor. Editoryal bağımsızlığı var mı? Yok. Haber ve programların, toplumun bütün kesimlerinin ihtiyaçlarını hem kültürel hem iletişim hem bilgi ihtiyaçlarını ve taleplerini dikkate alan bir anlayışla hazırlandığını söyleyebilir miyiz? Değil. Yanlış bir politika bu ve bu yanlış politika uzun zamandır sürdürülüyor. Bunun değişmesi gerekiyor ama bunun değişmesi için tabii, iktidarın kararlı bir tutum göstermesi lazım TRT'ye dönük olarak ama iktidarın da işine geldiği için böyle bir durum, asla bunu göstermiyor.

En dikkat edilmesi gereken, tarafsızlık açısından en özen gösterilmesi gereken zamanlar seçim zamanları. TRT tarafsızlığa dikkat ediyor mu? DEM Parti olarak bunu yaşadık. 2014, 2015, 2 tane seçim üst üste, 2014, 2015'te o zaman HDP'yiz yani bir adaya cumhurbaşkanlığı seçiminde 181 saat, bizim adayımıza 32 dakika yer verdi TRT. TRT 6 şimdi yayına devam ediyor, o zaman tek yer verilmeyen parti HDP'ydi o dönemde. Kürtçe yayın yapıyor ya TRT 6. Bunların hepsi çok taraflı tutumlar. Anlaşılmıyor mu zannediyor TRT'yi yönetenler? Anlaşılıyor, biliniyor, toplum da bunu görüyor, bizler de bunu görüyoruz. 2023 seçimleri böyle ve apaçık halkın değil, hükümetin propaganda aracı olarak çalışıyor TRT. Cumhur İttifakı'na baktığımızda son seçimlerde toplamda 59 saat TRT Haber'de yer verilmiş, bizim partimizin içinde olduğu Emek ve Özgürlük İttifakı'na sıfır dakika. TRT tarafsız yayıncılık yapıyor, değil mi? Yapmıyor, bunu hepimiz çok iyi biliyoruz. Şimdi, TRT'nin durumu bu."