TBMM Genel Kurulu'nda "Paçavra" Tartışması... Gülistan Kılıç Koçyiğit: Kürt Halkının Sembolleri, Kazanımları Niye Sizi Rahatsız Ediyor

(TBMM) - TBMM Genel Kurulu'nda DEM Parti Ağrı Milletvekili Sırrı Sakık'ın kürsüden Irak Bölgesel Kürt Yönetimi bayrağını göstermesiyle İYİ Parti ile DEM Parti arasında başlayan "paçavra" tartışması söz düellosuna dönüştü. İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez'in "Kürtler bu ülkenin asil ve birinci sınıf insanlarıdır aynen diğerleri gibi ama siz o insanlara ihanet ediyorsunuz. Niye 'paçavra' dedi, biliyor musunuz, onu da açıklayayım size: Çünkü o bir paçavra, o bir bayrak değil" sözlerine DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, "Kürt halkının sembolleri, kazanımları niye sizi rahatsız ediyor? Sen kimsin ki Kürtlerin bayrağına paçavra diyorsun ya" diye tepki gösterdi.

TBMM Genel Kurulu'nda emekli bayram ikramiyesinin 3 bin liradan 4 bin liraya yükseltilmesini de içeren Gençlik ve Spor Hizmetleri Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi görüşmeleri devam ediyor. Görüşmeler sırasında kanun teklifi üzerine söz alarak kürsüye çıkan Sakık, Irak Bölgesel Kürt Yönetimi bayrağının Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu tarafından "paçavra" olarak nitelendirilmesini eleştirmişti. Bayrağı kürsüden gösteren Sakık'a İYİ Partili milletvekilleri tepki göstermişti.

" İstanbul'un meydanında, Van'da, Diyarbakır'da ve orada sallanan bütün bez parçaları bizim için paçavradır"

Teklifin 7. maddesi üzerine söz alan İYİ Parti Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu da DEM Parti'nin Nevruz kutlamalarında sallanan Irak Bölgesel Kürt Yönetimi bayrağını "paçavra" olarak niteleyerek devam eden "Terörsüz Türkiye" sürecine tepki gösterdi. Türkoğlu, şöyle konuştu:

"Her gün artık biz burada bölücübaşı, bebek katili Apo'nun söylemlerini sözcüleri tarafından dinlemekten bıktık, Türk milleti de bıktı. Burası Türkiye; burada bölücübaşı, bebek katili, cani Apo'nun posteri açılıyor İstanbul'un meydanında, Van'da, Diyarbakır'da ve orada sallanan bütün bez parçaları bizim için paçavradır, söylenen paçavra budur. Barzani, sadece ihanetin genetik kod olduğu bir sülalenin değil, Irak'tan sonra ikinci bölücü yapılanmayı Türkiye'de kurmak misyonunun adıdır. Asıl cehalet, Türkiye'nin toprak bütünlüğünden yana olduğu iddiasını söyleyip barzanistanı tehdit saymamaktır. Sizin o 'ilişkiler' dediğiniz ticari ilişkiler, PKK açılımının ön şartıydı. O sözde yapı Kerkük'ün, Erbil'in, Türkmeneli'nin işgaliyle, Türkmen nüfusunun kayıtlarının, nüfus dairelerinin, tapu dairelerinin yakılmasıyla inşa edilmişti. O nedenle, bu ikinci ihanet açılım sürecinde de siz ne yalanlar anlatırsanız anlatın İmralı'da yatmakta olanın adı 'bebek katili, bölücübaşı, cani Apo'dur; sürecin adı 'ikinci açılım ve ihanet süreci'dir. Biz, karşı olmaya sonuna kadar devam edeceğiniz."

"Bu ülkede birileri kandan, gözyaşından, acıdan beslenmek istiyor"

Türkoğlu'na tepki gösteren DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, süreci eleştiren milletvekillerini toplumu ve değerlerini rencide edecek şekilde süreci zehirleyen bir dil kullandıklarını söyledi. İYİ Partili milletvekillerinin bayrak ve terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan hakkında söyledikleri sözleri kendilerine iade ettiğini belirten Koçyiğit, "Bu ülkede birileri kandan, gözyaşından, acıdan beslenmek istiyor. Birileri Kürt sorunu sonsuza kadar devam etsin ve onlar da konforlu bir şekilde evlerinde otursun istiyorlar. Biz bu siyasetin karşısındayız, çözümün yanındayız, hiçbir değerimize de söz söyletmeyiz" dedi.

"İmralı'dan aldığınız talimatla o insanların samimi duygularını da ifsat ediyorsunuz"

DEM Partili milletvekillerinin dilinin parlamentoya değil dağa yakışabileceğini söyleyen İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, "Terörle arasına mesafe koyamamış, terörden medet uman teröristlerin mesajını Parlamentoya getirmeye çalışan, onlarla pazarlık yapan, onları kutsamaya çalışan, 50 bin kişinin katilinden bir barış elçisi çıkarmaya çalışan bütün anlayışları reddediyoruz, bütün anlayışları reddediyoruz. Terörle ancak mücadele edilir. Teröristten medet umanlara, terörle kol kola olanlara, teröristlerin mesajlarını Parlamentoya getirmeye çalışanlara itiraz ediyoruz. Bu itirazlarımıza tahammül edemiyorsunuz, onun için burada feryat ediyorsunuz ama bütün millet görüyor" diye konuştu.

Çömez, DEM Partililerin tepkilerinin ısrarlı bir şekilde gruplarını Kürt düşmanı olarak nitelendireme amaçlı olduğunu belirtirken, "Kürtler bu ülkenin asil ve birinci sınıf insanlarıdır aynen diğerleri gibi ama siz o insanlara ihanet ediyorsunuz. Siz onların samimi oylarını istismar ediyorsunuz çünkü dağdan aldığınız talimatla, Kandil'den aldığınız talimatla, İmralı'dan aldığınız talimatla o insanların samimi duygularını da ifsat ediyorsunuz. Niye 'paçavra' dedi, biliyor musunuz, onu da açıklayayım size: Çünkü o bir paçavra, o bir bayrak değil" dedi.

İYİ Partili Çömez'e "Hakaret ne zamandan beri konuşma oldu? Meclis'te özel olarak DEM PARTİ'ye sataşmak, Kürt halkına hakaret etmek üzerinden gündem yapan vekilinizin bizzat kendisi" diye tepki gösteren Koçyiğit, "Kürt halkının sembolleri, Kürt halkının kazanımları niye sizi rahatsız ediyor? Federe Kürdistan bölgesi, Irak topraklarında olan, uluslararası anlamda da tanınmış bir statüsü olan ve bizim için de önemli olan bir şey; onun bayrağına paçavra demek senin haddine mi ya! Sen kimsin ki Kürtlerin bayrağına paçavra diyorsun ya, kimsin sen" diye konuştu.