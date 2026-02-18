TBMM Komisyonu Raporu Oylanacak - Son Dakika
TBMM Komisyonu Raporu Oylanacak

18.02.2026 10:56
Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, TBMM'de raporunu oylayacak.

6 Nisan 1920

1- Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu toplantısında, hazırlanan rapor oylanacak

TBMM Başkanı Kurtulmuş başkanlığında gerçekleştirilecek toplantıda, Komisyon raporu takdim edilerek oylamaya sunulacak

Komisyon'un ilki 5 Ağustos 2025'te olmak üzere yapılan 20 toplantısında 137 kurum ve kişi dinlendi. Toplantılar boyunca 88 saat çalışıldı, 4 bin 199 sayfa tutanak tutuldu

(Huzeyfe Tarık Yaman/TBMM)

2- İftar menülerinde çeşitli bahanelerle "gizli ücret"e geçit verilmeyecek

Ticaret Bakanlığı, temel gıda ve ihtiyaç maddelerine yönelik piyasa düzenini manipüle edici girişimlere karşı yaptığı denetimleri ramazanda da yoğun şekilde sürdürecek

Lokanta ve restoran gibi işletmelerin, fiyat tarifesi ve listelerini girişte ve masalarda görünür şekilde bulundurması, iftar menülerinde kapsama dahil ürünlerin ve ek ücretlerin açıkça belirtilmesi, servis veya kuver gibi hizmetler üzerinden ilave ücret istememeleri odaklanılacak konular arasında yer alıyor

(Seda Tolmaç/Ankara)

3- Türkiye, kamu borç yönetimi ve altın rezervlerindeki artışla OECD ülkeleri arasında pozitif ayrışıyor

Küresel ekonomide borç yükü OECD ortalamasında yüzde 110'u aşarken Türkiye yüzde 24,6'lık kamu borç oranı ve 641 tonluk altın rezerviyle pozitif ayrışıyor

2001 sonrası hayata geçirilen yapısal reformlarla mali disiplini yasal zırha kavuşturan Türkiye, hem düşük borçluluk hem de "yastık altındaki" 600 milyar dolarlık altın varlığıyla 2026'nın en dirençli ekonomilerinden biri olarak öne çıkıyor

(Bahattin Gönültaş/Berlin) (Grafikli)

4- Türkiye'de bu yıl 214 yerleşim yeri daha cepten "alo" diyebilecek

Evrensel Hizmet Uygulaması kapsamında mobil haberleşme altyapısı kurulan yerleşim yeri sayısının, bu yılın sonuna kadar 3 bin 905'e çıkarılması hedefleniyor

(Arife Yıldız Ünal/Ankara)

5- Türkiye ve Polonya iş dünyası 15 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefine odaklandı

Polonya Dışişleri Bakan Yardımcısı Marcin Bosacki: "Hem Polonya hem de Türkiye iş dünyası, iki ülke liderinin geçen yıl Ankara'daki görüşmesinde belirlediği iddialı 15 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefine ulaşmaya odaklanmış durumdadır"

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu Türkiye-Polonya İş Konseyi Başkanı Hülya Gedik: "Her iki ülkede birbiriyle 600 senelik geçmişi olan ve herhangi bir sorunu olmayan iki ülke. Onun için 15 milyar dolarlık ticaret hacminin ulaşılamayacak bir rakam olmadığını düşünüyorum"

(Gökhan Yıldız-Yunus Türk/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

6- "Temizlik ve kişisel bakım" ürünleri ihracatı geçen yıl 3,3 milyar doları buldu

Türkiye, 2025'te 1,7 milyar dolarlık kozmetik, 715 milyon dolarlık temizlik, 899 milyon dolarlık hijyenik kağıt ürünü ihracatı gerçekleştirdi

TOBB Türkiye Kozmetik ve Temizlik Ürünleri Sanayi Meclisi Başkanı Ahmet Pura: "İhracatın ithalattan önemli ölçüde fazla olması, sektörün küresel pazardaki net ihracatçı gücünü ve rekabetçi üstünlüğünü koruduğunu kanıtlamaktadır"

(Mert Davut/Ankara)

7- Tartı ve ölçü aletleri için periyodik muayene uyarısı

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, muayene süresi dolmuş tartı aletleri ile akaryakıt ve LPG sayaçlarının zorunlu periyodik muayenesinin yaptırılması için 2 Mart'a kadar başvurulması gerektiğini bildirdi

Ayrıca, 10 yıllık periyodik muayene süresini doldurmuş elektrik, su ve gaz sayaçlarının da 31 Aralık 2026'ya kadar tüketiciden sökülmesi ve yerine geçerli muayenesi bulunan sayaçların takılması gerekiyor

(Ayşe Böcüoğlu Bodur/Ankara)

8- Afet öncesi harcanan 1 lira 15 liralık kaybı engelliyor

İTÜ Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi İklim Bilimi ve Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu:

"Dünya genelinde aşırı hava olaylarının sıklığı yaklaşık yüzde 40-50 arttı, eskiden istisnai olan olaylar artık yeni normal"

"Afet öncesi harcanan 1 lira, afet sonrası 7 ila 15 lira arasında kaybı önlüyor. Türkiye için bu oran 1'e 15 olarak ifade ediliyor. Bu oran afet yönetiminin bir gider değil, kalkınmayı koruyan stratejik bir yatırım olduğunu gösteriyor"

(Gülseli Kenarlı/İstanbul)

9- Türk ve Bulgar jeologlar Antarktika'nın milyonlarca yıllık jeolojik geçmişini araştırıyor

10. Ulusal Antarktika Bilim Seferi Lider Yardımcısı Dr. Göksu Uslular:

"(Horseshoe Adası'ndaki) Çalışmalarımız aracılığıyla Antarktika'nın jeolojik evrimine ve bölgenin magmatik tarihçesine önemli katkılar sağlamayı amaçlıyoruz"

Bulgaristan Kutup Araştırmaları Enstitüsünden Doç. Dr. Stoyan Georgiev:

"Türk meslektaşlarımla birlikte burada bulunmak benim için büyük bir mutluluk ve bu sefere katılmak benim için bir ayrıcalık"

(Şebnem Coşkun/Antarktika) (Fotoğraflı-Görüntülü)

10- MEMLEKET SOFRASI - Hatay tepsi kebabı

Hatay'da hemen hemen her kasap ve restoranda marifetli ustalarca zırhla hazırlanan tepsi kebabı, taş fırında odun ateşinde pişiriliyor

(Eren Bozkurt-Tunahan Akgün/Hatay) (Fotoğraflı-Görüntülü)

11- MEMLEKET SOFRASI - Düzce Melengücceği tatlısı

Akçakoca ilçesinde "Manav" olarak adlandırılan Orta Asya'dan göçen Türklerden miras yöresel tatlıya lezzetini süt kaymağından elde edilen ve "dartı" olarak adlandırılan iç malzemesi veriyor

(Ömer Ürer/Düzce) (Fotoğraflı-Görüntülü)

12- Hayırseverlerin bağışları ramazanda dünyaya umut olacak

Türkiye'deki yardım kuruluşları, ramazan ayında hayırseverlerin bağışlarını yurt içindeki ve Gazze başta olmak üzere dünyanın farklı coğrafyalarındaki ihtiyaç sahiplerine ulaştıracak

STK'ler aracılığıyla yürütülecek çalışmalar kapsamında gıda, barınma ve çeşitli insani yardım kalemlerinde milyonlarca kişiye destek sağlanması hedefleniyor

(Hikmet Faruk Başer/İstanbul)

13- Fethin sembolü Ayasofya-i Kebir Camii'nde ramazanın manevi iklimi programlarla yaşatılacak

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde ramazan ayında mukabele-i şerif, ilahiler, kasideler ve makamlı ezanlar okunacak, enderun usulü teravih namazı kılınacak

Caminin müezzini Dr. İbrahim Çoban: "Salalar, geceleri sahur vaktinde okunan temcitler Kur'an tilavetleri, salat-ı ümmiyele mukabeleler, ilahiler, enderun usulü teravih ve cumhur müezzinliğiyle ramazan dolu dolu geçecek"

(Mücahit Türetken/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

14- Ramazan hilali için Çamlıca Kulesi'nde gözlem gerçekleştirildi

İstanbul İl Müftü Yardımcısı Zekeriya Bülbül:

"İslam dini semavi bir dindir. Güneş'in ve Ay'ın hareketlerine göre ibadet takvimini düzenlemiştir. Kur'an-ı Kerim'de güneşin ve ayın hareketlerinin bir hesap ve ölçü ile olduğuna dair çeşitli ayet-i kerimeler mevcuttur"

"Allah Resulü, Ramazan-ı Şerif'in başlangıcında 'Hilali gördüğünüzde oruca başlayınız ve hilali gördüğünüzde bayram ediniz.' hadis-i şerifi ile hilal gözlemenin yani ru'yetin sünnet olduğunu bizlere aktarmıştır"

(Hamdi Dindirek/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

15- Evlenmeden önce HIV pozitif olduğunu eşinden saklayan sanığa 10 ay hapis cezası

İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi, sanık E.K'yi "kadına karşı kasten yaralama" suçundan 10 ay hapisle cezalandırarak hükmün açıklanmasını geri bıraktı

İstinaf, yerel mahkemenin kararını hukuka uygun buldu

(Zeynep Yeşildal/İstanbul)

16- Fenerbahçe, Avrupa'da 299. maçına çıkacak

UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında yarın İngiltere'nin Nottingham Forest ekibini konuk edecek Fenerbahçe, Avrupa kupalarındaki 299. maçını oynayacak

UEFA Avrupa Ligi'nde 102 maçta boy gösteren sarı-lacivertliler, bu karşılaşmalarda 49 galibiyet, 31 beraberlik ve 22 yenilgi yaşadı

(Bozhan Memiş/İstanbul) (Grafikli)

17- Galatasaray, bu sezon Şampiyonlar Ligi performansıyla parlıyor

Sarı-kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi'nde başarıya ulaşmak için yaz transfer döneminde yaklaşık 141 milyon avro harcadı

Şampiyonlar Ligi'nin lig aşamasını 20. sırada tamamlayarak son 16 play-off etabına kalan Galatasaray, organizasyonun yeni formatında tur atlayan ilk Türk takımı oldu

Dün oynanan son 16 play-off etabı ilk maçında Juventus'u 5-2 yenen Galatasaray, bir üst tur için büyük avantaj yakaladı

(Can Öcal/İstanbul)

18- Fenerbahçe, Nottingham Forest karşısında Kadıköy performansına güveniyor

Sarı-lacivertli takım, Avrupa kupalarında Kadıköy'de oynadığı 148 maçta 76 galibiyet, 39 yenilgi yaşadı

Fenerbahçe, Avrupa kupalarında sahasında çıktığı son 28 maçta sadece 4 kez yenildi

(Bozhan Memiş/İstanbul)

***

Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.

