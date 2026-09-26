TBMM, Konya\'daki 300 dönümlük araziye 20 megavat pik güçlü GES kurmayı planlıyor

Haber: Ogün AKKAYA

(ANKARA) - TBMM'nin elektrik tüketiminin tamamının karşılanması amacıyla Konya'da 300 dönümlük araziye 20 megavat pik kurulu güce sahip Güneş Enerjisi Santrali (GES) kurulması planlanıyor. Projeyle yıllık yaklaşık 36 milyon kilovatsaat elektrik üretilmesi öngörülüyor. TBMM'nin 28. Dönem 4. Yasama Yılı Faaliyet Raporu'nda enerji ve su verimliliğinden sıfır atık uygulamalarına kadar çok sayıda tasarruf çalışmasına yer verildi.

TBMM Başkanlığı'nın 28. Dönem 4. Yasama Yılı Faaliyet Raporu'nda, Meclis yerleşkeleri ile hizmet binalarında yürütülen enerji verimliliği, yenilenebilir enerji, su tasarrufu ve sıfır atık çalışmalarına ilişkin uygulamalar ve planlanan projeler sıralandı.

KONYA'YA 300 DÖNÜMLÜK GES

Raporda, TBMM'nin elektrik tüketiminin tamamının karşılanması amacıyla Konya'da 300 dönümlük araziye 20 megavat pik kurulu güce sahip Güneş Enerjisi Santrali kurulmasının planlandığı belirtildi. Proje kapsamında yıllık yaklaşık 36 milyon kilovatsaat elektrik üretimi öngörülüyor.

2025'TE 500 BİN KİLOVATSAAT ELEKTRİK TASARRUFU

TBMM'nin İstanbul, Yalova ve Ankara'daki tüm binalarında otomasyon sistemlerinin kurulduğu bildirildi. Rapora göre bu sistemler sayesinde 2025 yılında yaklaşık 500 bin kilovatsaat elektrik ve 55 bin metreküp doğalgaz tasarrufu sağlandı.

2026 yılında ise ilave olarak 30 bin kilovatsaat elektrik ve 5 bin metreküp doğalgaz tasarrufu öngörüldü.

Raporda ayrıca elektrik ve mekanik tesisat altyapı sistemlerinde kapsamlı yenileme ve iyileştirme çalışmalarının gerçekleştirildiği belirtildi. Son üç yılda ekonomik ömrünü tamamlamış ve korozyona uğramış yaklaşık 3 bin metre galvaniz borunun plastik borularla değiştirildiği, elektrik panolarında da revizyon ve yenileme çalışmalarının yapıldığı kaydedildi.

LED DÖNÜŞÜMÜYLE YILLIK 180 BİN KİLOVATSAAT TASARRUF

TBMM'de geleneksel tip aydınlatma armatürlerinin yüksek verimli LED armatürlerle değiştirilmesiyle LED aydınlatma dönüşümü gerçekleştirildi.

Raporda, bu dönüşümle yıllık yaklaşık 180 bin kilovatsaat elektrik enerjisi tasarrufu sağlandığı belirtildi. Ana Bina Basın Toplantı Salonu'ndaki eski nesil aydınlatma ekipmanlarının da canlı yayın kamera sistemleriyle uyumlu çalışabilecek özelliklerde değiştirildiği kaydedildi.

ELEKTRİKLİ ARAÇLARDA YAKIT MALİYETİ YÜZDE 60 AZALDI

Ankara ve İstanbul hizmet binalarında toplam 40 adet elektrikli araç şarj ünitesinin kurulduğu bildirildi. Raporda, elektrikli araç kullanımı sayesinde yakıt maliyetlerinde yaklaşık yüzde 60 tasarruf sağlandığı ifade edildi.

Bunun yanında milletvekilleri ve personelin kullanımına sunulmak üzere Eğitim ve Sosyal Tesisleri'ne 2, Halkla İlişkiler Binası 3. bodrum katına 2 ve Ek Hizmet Binası 1'e 2 olmak üzere toplam 6 adet AC şarj istasyonunun kurulumunun yapıldığı belirtildi.

YAĞMUR SUYU BAHÇELERDE KULLANILIYOR

TBMM'de su verimliliğine yönelik uygulamalar kapsamında yağmur suyu hasadı da gerçekleştiriliyor. Rapora göre seralar alanındaki büyük camlı serada toplanan yağmur suyu filtrelenerek sera içerisindeki bitkilerin sulanması ve sera nemlendirme sisteminde kullanılıyor. Ana Bina çatısında toplanan yağmur suları ise B Blok 2. bodrum katta depolanarak Kulis Bahçesi'nin sulanmasında değerlendiriliyor.

Eğitim ve Sosyal Tesisi'nin yüzme havuzunda ters yıkama yapılan kum filtreleri ve savak taşma sularından elde edilen gri suyun da filtrelenerek bahçe sulaması ve süs havuzunun doldurulmasında kullanıldığı bildirildi.

YILLIK EN AZ 10 BİN TON SU TASARRUFU HEDEFLENİYOR

Yerleşke genelinde, Başkanlık Resmi Konutu'nda ve sosyal tesislerde akıllı bahçe sulama sistemlerinin kurulduğu belirtildi. Sistem kapsamında zaman saati entegrasyonu ile yağmur sensörlerinin tesis edildiği, yağış algılandığında sulama devresinin otomatik olarak kesilerek gereksiz su tüketiminin önüne geçildiği kaydedildi.

Raporda, yapılan su verimliliği çalışmalarıyla yıllık minimum 10 bin ton su tasarrufu sağlanmasının öngörüldüğü belirtildi.

KLİMALARIN SOĞUTMASINDA DENİZ SUYU KULLANILIYOR

TBMM'nin Florya Sosyal Tesisleri'nde su ve enerji tasarrufuna yönelik bir uygulama yürütülüyor. Rapora göre klima sistemleri dış ünitelerinin soğutma ihtiyacının karşılanmasında deniz suyundan faydalanılıyor. Böylece sistemlerin soğutulması için kullanılan temiz su miktarının azaltılması ve hem su hem de enerji tasarrufu sağlanması amaçlanıyor.

SIFIR ATIK VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK MERKEZİ İHALE AŞAMASINDA

TBMM yerleşkesinde Sıfır Atık ve Sürdürülebilirlik Merkezi yapılması planlanıyor. Raporda, merkezin projelerinin tamamlandığı ve ihale aşamasında olduğu belirtildi.

Merkezle sürdürülebilir uygulamaların tanıtılması, çevre bilincinin artırılması ve TBMM'de yürütülen yeşil enerji ile sıfır atık çalışmalarının kamu kurumlarına ve ziyaretçilere örnek teşkil etmesinin hedeflendiği kaydedildi.

ORGANİK ATIKLARDAN MAMA VE GÜBRE ÜRETİLİYOR

TBMM yerleşkesinde oluşan organik atıkların değerlendirilmesi amacıyla iki kompost makinesi devreye alındı.

Rapora göre, Türkiye Çevre Ajansı ile yürütülen hibe destek programı kapsamında temin edilen makinelerle yemek atıklarından kedi ve köpek maması, peyzaj atıklarından ise gübre üretiliyor.

ENERJİ YÖNETİM SİSTEMİ GELİŞTİRİLİYOR

TBMM'de TS EN ISO 50001: 2018 Enerji Yönetim Sistemi kapsamında kurumsal altyapının geliştirilmesine yönelik çalışmalar da sürdürülüyor.

Bu kapsamda eğitim, risk değerlendirme ve dokümantasyon çalışmaları yürütülürken enerji hedefleri ve performans göstergelerinin gözden geçirildiği ve yeni hedeflerin belirlendiği belirtildi.

Raporda ayrıca kurum genelinde enerji verimliliği farkındalığının artırılmasına yönelik faaliyetlerin gerçekleştirildiği, iyi uygulama örneklerinin takip edilmesi ve kurumsal bilgi birikiminin geliştirilmesi amacıyla ilgili etkinliklere katılım ile Enerji Yönetim Sistemi uygulayan kurum ve kuruluşlara çalışma ziyaretlerinin planlandığı kaydedildi.