TBMM NATO Parlamenter Asamblesi Türk Delegasyonu İsrail\'in saldırılarını durdurma çağrısı yaptı

TBMM NATO Parlamenter Asamblesi (PA) Türk Delegasyonu Başkanı ve AK Parti Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu, Brüksel'deki toplantıda müttefiklere İsrail'in saldırılarını durdurma çağrısı yaptığını söyledi.
Çavuşoğlu, NATO Parlamenter Asamblesi toplantısına katıldığı Brüksel'de AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.
AK Parti, CHP ve MHP'den milletvekillerinden oluşan bir heyetle toplantılara katıldıklarını belirten Çavuşoğlu, Ukrayna meselesi ile NATO'nun siyasi önceliklerinin gündeme geldiğini söyledi.
Çavuşoğlu, birçok Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkenin AB ile NATO'nun güvenlik işbirliğinin artırılmasını istediğini ifade ederek, "ABD, İngiltere, Norveç ve Türkiye olarak biz, bu tür çalışmaların NATO'ya alternatif olmaması, ayrıca AB'nin güvenlik politikası çalışmalarının içine de AB'ye üye olmayan diğer müttefiklerin dahil edilmesi gerektiğini vurguladık." dedi.
Temmuzda Washington'da yapılacak NATO zirvesi için Parlamenter Asamblesi olarak düşüncelerini paylaştıklarını dile getiren Çavuşoğlu, "Hatta ABD'nin bir önerisi var. Zirveden önce meclis ve heyet başkanlarının katıldığı bir toplantı planladıklarını söylediler." diye konuştu.
Çavuşoğlu, "Ukrayna'ya desteğin artırılması ve artık ateşkesin olması gerektiğini söyleyen milletvekillerinin olduğunu gördük." değerlendirmesini yaptı.
"Terörle mücadelemize daha fazla destek vermeleri gerektiğini vurguladık"
Türkiye ve İspanya'nın toplantının gündemine NATO'nun güney stratejilerini getirdiğini belirten Çavuşoğlu, " Libya, Yemen, Suriye gibi krizler devam ediyor. Ancak esas problemlerden biri de terör. Müttefiklere terörle mücadelemize daha fazla destek vermeleri gerektiğini vurguladık." ifadelerini kullandı.
Çavuşoğlu, Gazze'deki durumun da görüşüldüğünü belirterek, şunları söyledi:
"İsrail'in yaklaşık 30 bine yakın insanı katlettiğini, bir vahşetin ve savaş suçunun işlendiğini, dolayısıyla müttefiklerin İsrail'e 'dur' demesi gerektiğini vurguladık. Hemen hemen her heyetten milletvekilleri gelip kendilerinin de aynı şekilde düşündüğünü söyledi. Bu da şunu gösteriyor ki; halk uyanmaya ve siyasetçileri uyarmaya başladı. Ama bize şunu söylediler; 'İsrail'e yönelik yaptığımız her eleştiri antisemitizm olarak algılanıyor ve bize baskı yapıyorlar.' Özellikle yaptığım konuşmadan sonra birçok milletvekili hem teşekkür etti hem de kendilerinin gerçek düşüncelerini yansıttığımızı söyledi. Biz de kendilerine korkmamaları gerektiğini, artık bu vahşetin durdurulması gerektiğini söyledik."
Diğer yandan İtalya, Kanada, ABD, İngiltere, Norveç ve İsveç heyetleriyle ikili görüşmeler yaptıklarını da belirten Çavuşoğlu, İsveçli milletvekillerinin ülkelerinin NATO üyeliği onayının TBMM'den geçmesi nedeniyle teşekkür ettiğini kaydetti.
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