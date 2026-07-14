Emekli maaşları TBMM'de tartışıldı

Haber: Erva GÜN

(TBMM) - AK Parti Ankara Milletvekili Orhan Yeğin, emekli maaşlarının artırılması için çalıştıklarını belirterek, "Bugün biraz hassasiyet var, hayat zor, geçim zor, kabul ediyoruz ve bunu kolaylaştırmak için büyük bir mücadele veriyoruz" dedi. Yeğin, ayrıca emeklilere ayrılabilecek kaynaklara ilişkin muhalefetin hesaplamalarını eleştirerek, kamu harcamaları üzerinden yapılan değerlendirmelere karşı CHP'li belediyelerdeki harcamaları örnek gösterdi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında toplandı. Komisyonda, en düşük emekli aylığının 23 bin 552 liraya yükseltilmesi, turizm sektörüne prim desteği sağlanması ile imalat sanayine yönelik istihdam teşviklerinin de yer aldığı "Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi"nin görüşmeleri sürüyor.

CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, teklifin tümü üzerinde yaptığı konuşmada, en düşük emekli aylığına, TÜİK'in açıkladığı yüzde 17,76'lık enflasyon oranı doğrultusunda artış öngörüldüğüne işaret ederek, CHP olarak en düşük emekli aylığının güncel net asgari ücrete endekslenmesini önerdiklerini kaydetti.

Yılbaşından bu yana enflasyon nedeniyle asgari ücrette yaklaşık 5 bin, en düşük emekli aylığında ise 3 bin 552 liralık erime yaşandığını söyleyen Akay, "Siz bu kaybı şu anda sadece telafi ediyorsunuz, refah payı vermiyorsunuz. Ortalama emekli aylığı da 24 bin 200 lira civarında. Bu da en düşük emekli aylığıyla ortalama emekli aylıklarının tabanda birleşmeye doğru gittiğini gösteriyor. Çalışanlarla emekliler arasındaki uçurum zaten giderek artmıştı, şimdi devam ediyor. Çalışanlara verilen o 8 bin liralık seyyanen zam emeklilere verilmemişti. Seyyanen zammın da gerekli olduğunu, bütçe imkanlarının nerelere aktarıldığını biz biliyoruz. Emekliler için de mutlaka kullanılması gerektiğini ifade ediyoruz. Altı aylık faiz gideri 1 trilyon 429 milyar lira olmuş. Hazinenin dışarıya ödediği borçla ilgili faiz tutarı 24,5 milyar dolar olmuş. Bunlar çok ciddi tutarlar" dedi.

CHP'Lİ BAKIRLIOĞLU: "EMEKLİ SAYISI ARTARKEN MİLLİ GELİRDEN ALDIĞI PAY AZALIYOR"

CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, yapılan düzenlemeyle en düşük emekli maaşının 23 bin 552 liraya çıkarıldığı ve bu tutarın açlık sınırının yüzde 65'ine tekabül ettiğinin altını çizdi.

Türkiye'de yaklaşık 17 milyon emekli bulunduğunu dile getiren Bakırlıoğlu, bunlardan 5 milyon 100 bin kişinin en düşük emekli aylığını almasını eleştirdi. Emekli aylıklarının gayrisafi yurt içi hasılaya oranına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bakırlıoğlu, "Emekliliğin maaş ödemelerinin gayrisafi yurt içi hasılaya oranlarına bakalım: 2020 yılında yüzde 6,7'ymiş. Emekli nüfusunun toplam nüfus içerisindeki payı yüzde 14,9. Yıl 2025, emekli maaşlarının gayrisafi milli hasıladan yani milli gelirden aldığı pay yüzde 6,7'den yüzde 5,9'a düşmüş. Emeklinin nüfusu da bütün nüfus içerisindeki oranı da yüzde 14,9'dan yüzde 18,8'e çıkmış. Emekli nüfusu artmış ancak emeklinin pastadan aldığı pay azalmış" diye konuştu.

Bakırlıoğlu, "Siz şunu söylüyorsunuz, diyorsunuz ki: 'Bugün 20 milyon emekli de olsa benim için fark etmez. 17 milyon emekli var, benim için fark etmez. İsterse bu sayı 19 olsun, 20 olsun, 21 olsun, benim pastadan emekliye vereceğim pay bu kadar'. Yaptığınız şey esasında emeklinin maaşını diğer emeklilere ödetmek" ifadelerini kullandı.

DEM PARTİLİ KAYA: "SADECE EMEKLİLER DEĞİL, ÇALIŞANLARDA DAR BOĞAZDA"

DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Adalet Kaya, partisinin kanun teklifine ilişkin ek madde önergesi sunduğunu aktararak, "En düşük emekli maaşı derhal ve gecikmeksizin en az yoksulluk sınırının yarısına yani asgari insani yaşam düzeyine eşitlenmelidir. Sadece emekliler değil, çalışanlar da benzer şekilde darboğazda. Yılda tek bir kez belirlenen asgari ücret yüksek enflasyon karşısında daha ilk aylarda tamamen eridi gitti. Bugün asgari ücretle çalışan milyonlarca yurttaş işe gidecek yol parası dahi bulamıyorlar, ayın sonunu getirmekte zorlanıyorlar, kredi kartlarının birine borçlanıp diğerinin asgarisini ödeyerek günü kurtarmaya çalışıyorlar" değerlendirmesinde bulundu.

CHP'Lİ ÖZLALE: "En düşük emekli aylığı uygulaması emekliler arasında adaletsizlik yaratıyor"

CHP İzmir Milletvekili Ümit Özlale, kanun teklifindeki en önemli düzenlemenin en düşük emekli aylığına ilişkin madde olduğunu söyleyerek, hükümetin iki farklı alanda adaletsizliğe yol açtığını savundu. Özlale, "Partinizin isminde, Adalet ve Kalkınma Partisi'nde 'adalet' ve 'kalkınma' terimleri var, oldukça önemli ama 2 şekilde adalete ve kalkınmaya aykırı işler yapıyorsunuz" diye konuştu.

En düşük emekli aylığının artırılmasına karşın diğer emekli aylıklarının aynı şekilde yükseltilmemesini eleştiren Özlale, "Birincisi, devamlı en düşük emekli maaşını artırıp diğer emekli maaşlarını artırmazsanız emekliler arası bir adaletsizlik yaratıyorsunuz. Düşünün, sadece 15-20 yıl çalışmış ve en düşükten prim ödemiş bir emekli ile 35-40 sene boyunca çalışmış ve yüksekten prim ödemiş bir emeklinin maaşları giderek birbirine yakınlaşıyor" dedi.

Bu durumun sosyal güvenlik sistemine daha fazla katkı sağlayan emekliler açısından adaletsizlik oluşturduğunu savunan Özlale, şunları kaydetti:

"Çalışma koşullarında sizler daha fazla çalışmışsınız, daha fazla prim ödemişsiniz, sosyal güvenlik sistemine daha fazla katkıda bulunmuşsunuz ve ondan sonra görüyorsunuz ki en düşük emekli maaşıyla aranızdaki fark giderek azalıyor. Birincisi, böyle bir adaletsizlik var. İkinci adaletsizlik de nesiller boyu yani nesiller arası bir adaletsizlik var. O da şu: Benim babam 44 yaşında emekli olduğu için oğlum, Allah uzun ömür versin, 74 yaşında belki de en düşük emekli maaşı alacak. Bugün en düşük emekli maaşını konuşuyorsak ve bütün emekli maaşları da artık açlık sınırının altında bir emekli maaşına indirgeniyorsa burada 80'li yıllardan beri izlenen yanlış ekonomi politikalarının rolü büyüktür."

AK PARTİLİ YEĞİN: "BİZ, 'EMEKLİ MAAŞI YETER' DEMİYORUZ"

AK Parti Ankara Milletvekili Orhan Yeğin, emekli aylıklarının yeterli olduğunu söylemediklerini belirterek, "Biz 'Emekli maaşı yeter, şudur, budur' demiyoruz, artırmak için, sabit gelirli kesimlerin de emeklinin de bu ülkede yaşayan herkesin de, etnik köken ayrımı yapmadan, mezhep ayrımı yapmadan, yaşam tarzı ayrımı yapmadan herkesi ülkenin vatandaşı görüp herkesin refahını artırmaya çalışıyoruz. Bunu başardık, son birkaç yıldır hem bölgesel sorunlar hem küresel sorunlar, birtakım sorunları fazlaca yaşadık, pandemiden bugüne birçok sorun oldu. Bugün biraz hassasiyet var, hayat zor, geçim zor, kabul ediyoruz ve bunu kolaylaştırmak için büyük bir mücadele veriyoruz" şeklinde konuştu.