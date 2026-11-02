TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu... YENİ Partili Özlale\'den "fon vurgunu" eleştirisi

Haber: Mehmet OFLAZ

(TBMM) - TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda konuşan YENİ Parti İzmir Milletvekili Ümit Özlale, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın yatırım teşviki verdiği Astor Enerji, CW Enerji ve Kontrolmatik'in "fon vurgunu" soruşturmasında adlarının geçtiğini" öne sürerek, "Burada milyarlarca lira yatırım teşviki verip bunun sonucunda da bu şirketlerin adı fon vurgununda geçiyor. Ben burada bir problem görüyorum" dedi. YENİ Parti İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, sanayi ve teknoloji politikalarındaki tüm yetkinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'da olduğunu savunarak, fabrikaların kapanması ve işsiz kalan işçiler üzerinden iktidarı eleştirdi.

AK Parti Samsun Milletvekili ve Komisyon Başkanı Mehmet Muş'un başkanlığında toplanan TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda 2027 Yılı Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile bağlı kurum ve kuruluşların bütçe, kesin hesap ve Sayıştay raporları görüşülüyor.

YENİ Parti İzmir Milletvekili Ümit Özlale, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bütçesinin reel olarak yüzde 12,5 artırılmasını olumlu bulduğunu ancak imalatın milli gelir içindeki payı, doğrudan yabancı yatırımlar ve AR-GE merkezleri gibi alanlarda hedeflerin tutturulamadığını söyledi.

Sanayi ve teknoloji politikalarının Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından uygulanan istikrar programının kurbanı olduğunu savunan Özlale, sanayideki sorunların 2019-2022 döneminde dağıtılan teşvikler ve firmaların atıl kapasite yaratacak şekilde yaptığı yatırımlarla başladığını, bu dönemin sonuçlarının bugün görüldüğünü ifade etti.

Ümit Özlale, AR-GE harcamalarının AB ortalamasının altında kaldığını belirterek, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın yapay zeka yatırımlarının yanı sıra şirketlerin mevcut teknolojileri kullanarak verimliliklerini artırmasına odaklanması gerektiğini söyledi. Özlale, imalat sanayisinde üretim, istihdam ve kapasite kullanımına ilişkin göstergelerin olumsuz seyrettiğini, Türkiye'nin dünya ihracatındaki payının da gerilediğini savundu.

Özlale, BIST 100 endeksi 2023'ten bu yana yüzde 39,5 artarken BIST Sınai endeksindeki artışın yüzde 3,1'de kaldığını belirterek, yatırımcıların sanayi şirketlerine yönelmediğini kaydetti. Sanayideki istihdam kaybının yüzde 60'ının İstanbul, Bursa ve Tekirdağ'da yaşandığına dikkati çeken Özlale, sanayinin farklı bölgelere kaydırılması gerektiğini ifade ederek, bölgesel kalkınmaya ayrılan ödeneğin yetersizliğini eleştirdi.

Özlale, kamu alımlarının büyük şirketlere avantaj sağladığını belirterek, KOBİ'lerin büyük projelere dahil edilmesi ve teknoloji transferinin desteklenmesi gerektiğini söyledi. Özlale, BYD'nin 2025 yılında TOGG'un satışlarını geride bıraktığını belirterek, bunu BYD'ye sağlanan 1 milyar dolarlık yatırım anlaşmasına bağladı ve konuya ilişkin açıklama beklediklerini dile getirdi.

"FON VURGUNUNDA ADI GEÇEN ŞİRKETLERE YATIRIM TEŞVİKİ" ELEŞTİRİSİ

YENİ Partili Ümit Özlale, "fon krizine" ilişkin değerlendirmesinde şunları kaydetti:

"Sayın Bakan, bakınız, burada sizin Bakanlığınızın destek verdiği 3 tane şirket var: Astor Enerji, CW Enerji, Kontrolmatik. Bu üçünün de adı fon vurgununda geçti. Kontrolmatik'e sizler 1 milyara yakın, 917,1 milyonluk bir yatırım teşviki vermişsiniz, Kontrolmatik şu anda bütün ona güvenenleri hüsrana uğrattı ve battı. Dolayısıyla, sizin yatırım teşvikiniz de battı. CW Enerji HIT30 -ki HIT Programını ben olumlu bulanlardan birisiyim- 3 Mart 2026 tarihli belgede sizler buna çok ciddi bir yatırım teşviki veriyorsunuz fakat onun kurucusu CW Enerjinin de mal varlığına tedbir konulduğunu açıkladı 28 Eylül 2026'da. Astor Enerji sizden 1,134 milyar liralık bir yatırım teşviki aldı. Dolayısıyla, bu ana hissedarların da olduğu soruşturmada adı geçiyor.

Burada şu sorun var: Tabii ki sizler yatırım teşviki vermeye devam edeceksiniz, bizler bu yatırım teşviklerinin doğru olduğunu düşünerek de sizi destekledik. Fakat bir koordinasyon problemi var. Verdiğiniz desteklerle büyüttüğünüz şirketlerin daha sonradan nasıl faaliyetler gösterdikleri, bu şirketlerin hangi alanlarda ne tür finansal manipülasyonlar yaptığını izlemesi gereken bir organ olması lazım bence. Bakın, burada milyarlarca lira yatırım teşviki verip bunun sonucunda da bu şirketlerin adı fon vurgununda geçiyor. Ben burada bir problem görüyorum."

"YETKİ KİMDEYSE SORUMLULUK ONDADIR"

YENİ Parti İstanbul Milletvekili Özgür Karabat da bütçe toplantısına getirdiği pankartı göstererek şöyle konuştu:

"Değerli Bakan, şu şemaya bakmanızı istiyorum: En tepede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yanında onun atadığı Sanayi ve Teknoloji Bakanı. Bu sistemde Bakan, Cumhurbaşkanı'nın takdiriyle geliyor ve yine onun takdiriyle affediliyor. Teşvik sistemi Cumhurbaşkanı kararıyla kuruluyor. Hangi yatırımın stratejik sayılacağına, hangi bölgeye, hangi desteğin gideceğine, bilim ve teknoloji politikasının yönüne Cumhurbaşkanı karar veriyor.

Kısacası, bu hükumette her şeyin ve herkesin olduğu gibi sanayi ve teknolojinin de tek bir yetki sahibi var. Şunu söylemek isterim: Bir fabrikanın açılışında kurdeleyi kim kesiyorsa kapanan fabrikanın kapısındaki kilidin hesabını da o verir. Yerli otomobilin direksiyonuna kim oturuyor ve poz veriyorsa işini kaybeden tekstil işçisinin karşısına da o çıkmak zorundadır. Başarılar nasıl bir kişiye mal ediliyorsa başarısızlıklar da ona mal edilir. Övgüyü tek başına toplayan faturayı da tek başına öder. Yetki kimde ise sorumluluk da ondadır. Bu, siyasetin çok eski bir kuralıdır."

Karabat, sanayi ve imalat sanayisi üretiminin gerilediğini, yüksek teknoloji ihracatında Türkiye'nin Vietnam'ın gerisinde kaldığını savundu. Karabat, BYD'ye tanınan teşvik ve muafiyetlerin TOGG'un iç pazardaki rekabet gücünü olumsuz etkilediğini belirtti.

"Milli teknoloji hamlesi bir slogan olarak kaldı" diyen Karabat, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Rakamlar hamleyi değil, ne yazık ki gerilemeyi gösteriyor. 'Nereden nereye?' sorusu bugünlerde çok daha anlamlı. Sayın Bakan, bence hep beraber üzülmemiz gereken şöyle bir tablo var: Bu bütçenin tamamında faiz için ayrılan bütçenin sadece yüzde 6'sı kadar sizin Bakanlığınıza bütçe ayrılmış durumda ve şunu söylemek gerekir ki: Yirmi üç günlük faiz harcaması kadar bir bütçeniz var. O yüzden sizi de anlıyorum ben. O yüzden diyorum ki: Bunu tercih edenler suçludur. Sistemin başında kim varsa biz soruları daha çok ona sorma tarafındayız.

Proje bazlı teşvik alan 13 projenin listesini ve tutarlarını bu Komisyonla paylaşmak ister misiniz? Bakanlığınız 'Made in Europe' otomotiv, yan sanayi, çelik ve batar üzerine bir etki analizi yaptı mı? Yaptıysa paylaşmak ister misiniz? Sayıştay iki yıldır yazdığı blokeli hesap uygulamasına dayanak olan düzenlemeyi ne zaman kaldıracaksınız? Değerli milletvekilleri, sanayi, bir ülkenin yalnız üretimi değil; orta sınıfı, ihracatı ve teknolojik geleceğidir. Bu yüzden, doğru politikaları zamanında kurmak ve kararlılıkla uygulamak hayati önem taşımaktadır."