TBMM, yeni yasama yılına sermaye piyasalarındaki fon krizi ve yatırımcı mağduriyeti gündemiyle başlıyor

Haber: Erva GÜN

(TBMM) - TBMM, 1 Ekim'de yeni yasama yılına sermaye piyasalarında yatırım fonlarının tasfiye süreci ve soruşturmalara ilişkin tartışmaların gölgesinde başlayacak. 7 portföy yönetim şirketine ait 131 fonun tasfiyeye alınması ve yüz binlerce yatırımcıyı ilgilendiren gelişmelerin ardından CHP, İYİ Parti, DEM Parti ve Yeni Yol Grubu Meclis araştırması önergeleri verirken, YENİ Parti yatırımcı mağduriyetlerinin giderilmesine yönelik 15 maddelik kanun teklifini Meclis'e sundu. Muhalefet partileri tarafından konuya ilişkin soru önergeleri de verildi.

TBMM, 10 Ağustos'ta çerçeve yasanın kabul edilmesinden sonra girdiği 50 günlük tatili tamamlayarak, yarın yeni yasama yılına başlayacak. Meclis'te yarın yapılacak açılış töreninin ardından mesai, 6 Ekim Salı günü başlayacak.

Meclis'te mesainin başlamasıyla birlikte Genel Kurul'un ve komisyonların en sıcak gündem maddesinin, sermaye piyasalarında yaşanan ve yatırım fonlarında başlatılan tasfiye süreçleriyle ivme kazanan gelişmelerin oluşturması bekleniyor. Meclis araştırma önergeleri hazırlayan muhalefet partileri, soru önergeleriyle de konunun açıklığa kavuşturulması, sorumluların hesap vermesi ve mağduriyetlerin giderilmesine yönelik çağrıda bulundu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 19 Ağustos 2026'da başlattığı ve kamuoyuna 9 Eylül'deki devir görüşmeleriyle yansıyan soruşturma, Pusula Portföy'ün 28 Ağustos sonrası gelen 132,7 milyar liralık çıkış taleplerinin ardından 15 Eylül'de temerrüde düşmesiyle derin bir boyut kazandı. Şirketlerin reel finansal göstergeleriyle bağdaşmayan fiyat hareketleri üzerine Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 17 Eylül'de 7 portföy yönetim şirketine ait 131 fonun TEFAS'taki işlemlerini kapatarak tasfiye kararı aldı. Merkezi Kayıt Kuruluşu kayıtlarına göre, 455 bin 758 tekil yatırımcıyı ve 800 milyar lirayı aşan hacmi etkileyen süreçte, aralarında Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız ve Hedef Holding Yönetim Kurulu Başkanı Namık Kemal Gökalp'in de bulunduğu 4 kişi tutuklandı.

Sermaye piyasalarındaki bu sürecin ve adli gelişmelerin gölgesinde açılacak TBMM'de siyasi partiler de harekete geçti. CHP, İYİ Parti, DEM Parti ve Yeni Yol Grubu sorumluların tespiti, denetim mekanizmaları ve yatırımcı mağduriyetlerinin giderilmesi için Meclis Araştırması önergeleri sunarken, YENİ Parti de 15 maddelik kanun teklifini TBMM Başkanlığı'na verdi. YENİ Parti, meclis araştırması önergesi de hazırladıl.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ZİRVE TOPLADI: DDK İNCELEME BAŞLATTI

Gelişmeler kapsamında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmanın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da ekonomi yönetimi ve ilgili kurum başkanlarıyla yaklaşık üç saat süren bir toplantı gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Borsa İstanbul, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) başkanlarının katıldığı toplantıda tasfiye süreci ele alındı.

Toplantının ardından AK Parti İl Başkanları Toplantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, krizin yönetilmesi amacıyla Devlet Denetleme Kurulu'nu görevlendirdiğini, fonların tasfiye süreci için de Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında tam yetkili bir Fon Koordinasyon Kurulu oluşturulduğunu beyan etti. İletişim Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada ise yatırımların korunması ve kamu yararı gözetilerek hızlı hareket edileceği vurgulanırken, Katılımevim ve Birevim Tasarruf Finansman Şirketleri ile İktisat Katılım Bankası'nın Türkiye Emlak Katılım Bankası'na devri sürecine ilişkin adımların atıldığı bildirildi. Ayrıca SPK'nın hak sahipliği mutabakatı tamamlanan yatırımcılara ödemelerin yapılmasına yönelik hazırladığı yol haritasını sunduğu aktarıldı.

CHP: "GEREKLİ ADIMLAR ZAMANINDA ATILMADI, SPK VE ŞİMŞEK SÜREÇTEN HABERDARDI"

CHP Grup Başkanı Faik Öztrak ile Grup Başkanvekilleri Rahmi Aşkın Türeli, Sevda Erdan Kılıç ve Serkan Sarı imzasıyla sunulan Meclis Araştırması önergesinde, yaşanan sürecin Eylül 2026'da başlayan tek günlük bir likidite krizinden ibaret olmadığı, 2025 yılının sonlarında görünür hale gelerek yaklaşık 10 aylık bir sürece yayıldığı savunuldu.

Önergede, SPK'nın 18 Eylül 2026 tarihli açıklamasına atıfta bulunularak, kurumun söz konusu usulsüz işlemlerden en azından 2025'in son çeyreğinden itibaren haberdar olduğu ileri sürüldü. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in de 2025 yılı Kasım ayı itibarıyla fonlar aracılığıyla manipülatif işlemler yapıldığından bilgisi bulunduğu iddia edilen önergede, gerekli idari ve hukuki adımların zamanında atılmamasının haksız kazanç sağlayan çevrelere imkan tanıdığı ve küçük yatırımcının mağduriyetini büyüttüğü kaydedildi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 17 Eylül 2026'da kamuoyuna açıkladığı 7 sorunun Meclis araştırmasına temel teşkil ettiği belirtilerek, kaç yatırımcının mağdur olduğunun tespiti, denetim görevini yürüten kamu kurumlarının sorumluluklarının incelenmesi ve olağan dışı haksız kazanç sağlayan kişilerin mal varlıklarına tedbir konulması istendi. CHP, SPK'nın tasfiye süresini üç aydan altı aya çıkarmasının ardından portföylerin gerçek piyasa değerinin tespiti ve alacaklı yatırımcılar arasında eşitliğin nasıl sağlanacağının da Meclis denetimine tabi olmasını önerdi.

İYİ PARTİ: "FONLAR 10 AYDA 2,76 KAT BÜYÜYEREK 822 MİLYAR LİRAYA ULAŞTI"

İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez ve Kalkınma Politikaları Başkanı Erhan Usta tarafından sunulan araştırma önergesinde, SPK'nın 17 Eylül 2026'da 7 portföy yönetim şirketine ait toplam 131 yatırım fonunu TEFAS işlemlerine kapatarak tasfiye kararı aldığı hatırlatıldı. Söz konusu tablonun 800 milyar liranın üzerinde bir hacmi ve yüz binlerce vatandaşı doğrudan etkilediğine işaret edildi.

İYİ Parti grubunun önergesinde, Kasım 2025'te 297 milyar lira düzeyinde olan tasfiye kapsamındaki fon büyüklüğünün, yetkililerin durumdan haberdar olmasına rağmen müdahale edilmeyen 10 aylık dönemde 2,76 kat artış göstererek Eylül 2026'da 822 milyar liraya ulaştığı ifade edildi. Süreçte uluslararası derecelendirme kuruluşu MSCI'nın Türkiye piyasalarına ilişkin uyarılarının ardından adım atılmasının ayrıca araştırılması gerektiğini vurgulayan Çömez ve Usta, Tera, Pusula, Hedef, Atlas, A1 Capital, Pardus ve Bulls Portföy ile ilişkili yapılarda geçmişte diplomatik, siyasi veya bürokratik görevlerde bulunmuş isimlerin yer aldığına dikkati çekti. Önergede, Hazine ve Maliye Bakanlığı, SPK, BDDK, MKK, TEFAS, Takasbank, Borsa İstanbul ve MASAK dahil ilgili tüm kurumların süreçteki olası ihmallerinin gün ışığına çıkarılması talep edildi.

DEM PARTİ: "KÜÇÜK YATIRIMCI SİSTEMATİK OLARAK RİSKİN SON ALICISI YAPILDI"

DEM Parti Grup Başkanvekilleri Gülistan Kılıç Koçyiğit ve Sezai Temelli de Meclis Araştırması önergesi verirken, Sezai Temelli Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in yanıtlaması istemiyle 13 maddelik bir soru önergesini TBMM Başkanlığı'na iletti.

Sermaye piyasalarının serbest yatırım fonları ve para piyasası fonları üzerinden gerçekleşen olağandışı hareketler nedeniyle güven ve denetim sorunu ile karşı karşıya kaldığını belirten Temelli, meselenin sadece hisse fiyatlarındaki dalgalanma olmadığını kaydetti. Temelli önergesinde, "Asıl mesele yurttaşların birikimlerinin emanet edildiği yatırım fonlarının, sermaye piyasalarının sağlıklı fiyat oluşumu işlevini bozacak biçimde kullanılıp kullanılmadığı, düzenleyici kurumların bilinen risklere zamanında müdahale edip etmediği ve küçük yatırımcıların sistematik biçimde yüksek riskin son alıcısı haline getirilip getirilmediğidir" ifadelerine yer verdi. Konunun 2 Aralık 2025 tarihli Finansal İstikrar Komitesi toplantısında gündeme gelmesine karşın Eylül 2026'ya kadar somut tedbir alınmadığını savunan DEM Parti, denetim mekanizmalarındaki aksaklıkların belirlenmesini istedi.

YENİ PARTİ'DEN KANUN TEKLİFİ: "MAĞDURİYETİN YÜZDE 80'İ KAMU KAYNAĞI KULLANILMADAN ÇÖZÜLEBİLİR"

YENİ Parti İzmir Milletvekili Ümit Özlale, partinin Ekonomi Eşgüdüm Konseyi tarafından hazırlanan 15 maddelik "Yatırımcıların Korunması Amacıyla Bazı Yatırım Fonlarının Adil Tasfiyesi Hakkında Kanun Teklifi"ni TBMM'ye sundu.

Teklifin ayrıntılarını düzenlediği basın toplantısıyla duyuran Özlale, büyük yatırımcıların ve süreçle bağlantılı üst düzey yetkililerin kriz patlamadan önce paralarını çekerek sistemden çıktığını öne süren Özlale, kapatılan 131 yatırım fonundaki mağdur profilinin sanıldığı gibi yüksek getiri peşinde koşan kişilerden değil, alt ve orta gelir grubundaki vatandaşlardan oluştuğunu söyledi.

YENİ Parti'nin kanun teklifinde, kağıt üzerindeki fiktif değer artışları yerine yatırımcıların fona fiilen yatırdıkları ve çektikleri tutarların enflasyona göre güncellenerek "gerçek ekonomik kaybın" esas alınması öngörüldü. Çıkar çatışması bulunmayan 5 kişiden oluşan bağımsız bir Tasfiye Kurulu kurulmasını öneren teklif, fahiş seviyedeki yönetim, performans ve danışmanlık ücretlerinin sorumlulardan enflasyon ve kanuni faiziyle geri tahsil edilmesini hedefliyor. Özlale, varlıkların ucuza ve panikle satılmayarak şeffaf yöntemlerle değerlendirilmesi durumunda, Hazine'ye ve kamu bankalarına yük getirmeden mağduriyetlerin yüzde 80'inden fazlasının giderilebileceğini kaydetti.

YENİ YOL GRUBU SİYASİ BAĞLANTILARA DİKKAT ÇEKTİ

Yeni Yol Grup Başkanvekili Selçuk Özdağ, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya'nın görevinden affını istemesinin ardından yaptığı açıklamada, fon krizinin siyasi boyutunu Meclis gündemine taşıyacaklarını bildirdi. Özdağ, TBMM'nin açılmasıyla birlikte hem Kaya ve eşi hakkındaki iddiaların hem de krizin siyasi bağlantılarının tüm yönleriyle ortaya çıkarılması amacıyla Meclis Araştırması önergesi sunacaklarını duyurdu.

MHP LİDERİ BAHÇELİ: "HÜKÜMETİMİZİN ARKASINDAYIZ, CUMHUR İTTİFAKI'NA SALDIRIYA İZİN VERMEYİZ"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, fon krizine ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, finansal piyasaların istikrarının korunması ve kamu malına el uzatanların hukuk önünde hesap vermesi gerektiğini vurguladı. Hükümetin aldığı kararları sonuna kadar desteklediklerini ifade eden Bahçeli, "Bu yönüyle Cumhurbaşkanımızın ve hükümetimizin arkasındayız" mesajını verdi.

Soruşturma kapsamında gözaltı ve tutuklama işlemlerinin yapıldığını hatırlatan Bahçeli, ekonomi yönetiminin değerlendirmeleri doğrultusunda riskin finansal sistemin geneline sirayet etmediğini ve piyasanın ihtiyaç duyduğu likiditenin sağlandığını belirtti. Konunun siyasi bir gereç haline getirilerek Cumhur İttifakı'na yönelik bir kampanyaya dönüştürülmek istendiğini ileri süren Bahçeli, "Kamu malına, yetim hakkına el uzatan kim varsa hesabını hukuk önünde vermelidir. Fonlar üzerinden toplumsal kutuplaşma ve ekonomik bölünme yaratılmasına fırsat verilmemelidir. Milletimiz emin olsun, ekonomimiz güvende, kurumlarımız görevinin başındadır" dedi.

TCMB BAŞKANI KARAHAN MECLİS'TE SUNUM YAPACAK

Meclis'in açılışıyla birlikte ihtisas komisyonları da mesaiye başlayacak. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, Komisyon Başkanı ve AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında 6 Ekim'de toplanacak. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanunu gereğince Banka faaliyetleri ve para politikası uygulamaları hakkında komisyon üyelerini bilgilendirmek üzere 6 Ekim'deki toplantıda sunum yapacak.

Karahan'ın, küresel gelişmeler, Türkiye ekonomisi, enflasyon görünümü, faiz kararları ve para politikası çerçevesinde kapsamlı bilgilendirme yapması öngörülürken, toplantıda milletvekillerinin soruları doğrultusunda sermaye piyasaları ve fonlarda yaşanan son gelişmelere de değinilmesi bekleniyor.